Pandemia: EM FOZ, MAIS UM HOMEM MORREU DE COVID NESTA SEXTA (14), APÓS 2ª DOSE DA VACINA

Paciente morreu na UPA/Morumbi à espera de vaga em UTI. Gestão municipal da saúde vê retornar aumento de mortes nas últimas horas, inclusive de quem já havia recebido duas doses.

Após a notícia do falecimento de Adelino Ferreira, de 75 anos, ex-funcionário da Itaipu Binacional, surgiu nas últimas horas mais um caso de morte de iguaçuense, mesmo depois de ter recebido as duas doses da vacina Coronavac. Silvino Lockz, de 83 anos, morador do Jardim Manaus, residia em Foz do Iguaçu há mais de 50 anos, também foi um dos imunizados contra a covid-19, mas ainda assim, faleceu com a doença na madrugada desta sexta-feira (14).

De acordo com a família, a segunda dose da vacina, havia sido aplicada há mais de 21 dias, portanto no período que deveria estar imunizado ou não desenvolver a forma grave da doença. A insegurança existe porque casos assim estariam na margem de complicações, considerando que nenhuma das vacinas disponíveis tem 100% de eficácia.

CIDADÃO FALECEU NA FILA DA UTI

Não bastasse as circunstâncias, Silvano faleceu na fila da UTI em Foz do Iguaçu. Com os leitos do Hospital Municipal Padre Germano Lauck lotados, o aposentado morreu em um leito da UPA do Morumbi. A família sofre por perdas irreparáveis, visto que na madrugada de segunda-feira, o filho de Silvano já havia falecido, também vítima da covid-19, aos 58 anos.

Assim como as famílias de Adelino Ferreira e Silvano Locks, muitas outras sofrem com a perda de entes queridos, e agora, precisam aguardar informações sobre a comprovação e eficácia da vacina, visto que ambos faleceram com uma doença da qual deveriam estar imunizados. O prefeito Chico Brasileiro e nem a esposa dele e secretária de Saúde, Rosa Jerônimo, se pronunciaram sobre o assunto.

JOVENS TAMBÉM MORRERAM NAS ÚLTIMAS HORAS

Nas últimas 24 horas, Foz do Iguaçu registrou 144 novos casos de coronavírus e 4 óbitos, incluindo pessoas jovens, dentre elas, uma garota de 20 anos. Também morreram um homem de 26 anos e outros de 34 anos, além de uma senhora de 52 anos. A vítima mais jovem é Maria Beatriz de Souza Fortes, de 20 anos, que faleceu na manhã desta sexta-feira. As informações obtidas pela nossa redação dão conta de que a paciente havia tomada a vacina, mas apenas a primeira dose.

No quadro geral, Foz do Iguaçu amarga a confirmação de 35.269 casos e o registro de 821 óbitos. O número diário de casos de COVID-19 aumentou em comparação a 14 dias atrás chegando a média móvel de 123 casos contra 57 no período anterior.

No Hospital Municipal os 70 leitos de UTI estão ocupados, enquanto que no Hospital Costa Cavalcanti dos 55, até esta sexta eram 35 ocupados. A média geral de ocupação é de 84%. O boletim da Vigilância Epidemiológica aponta que do total de casos ativos, 607 pessoas estão em isolamento domiciliar, com sinais e sintomas leves, e 152 estão internadas, das quais 105 em UTIs.

