Pandemia: EM FOZ, PREFEITO PRORROGA RESTRIÇÕES POR MAIS UMA SEMANA PARA ENFRENTAR O AVANÇO DA COVID-19

Novo decreto publicado nesta segunda-feira (22) mantém funcionamento das atividades somente com 30% da capacidade de público e toque de recolher das 20h às 5h.

A prefeito de Foz do Iguaçu, Chico Brasileiro, prorrogou por mais uma semana as medidas restritivas com o objetivo de reduzir o número de casos, internamentos e mortes por covid-19, por meio do decreto nº 29.058, publicado nesta segunda-feira, 22. Governo municipal avalia que é necessário manter as restrições para diminuir o número de internamentos. Atualmente, a taxa de ocupação das UTI (Unidades de Terapia Intensiva) está acima de 100%, usando recursos extras para garantir o atendimento dos casos graves.

O decreto mantém o funcionamento das atividades comerciais, gastronômicas, industriais e de serviços com até 30% do público, e o toque de recolher diariamente das 20h às 5h. As atividades religiosas também podem funcionar com 30% da capacidade.

As medidas ficam em vigor até a próxima segunda-feira (29).

Multas para quem descumprir isolamento

Entre as novas medidas impostas pelo decreto publicado nesta segunda, está a aplicação de multas de 100 unidades fiscais, o equivalente a R$ 9.161 e notificação, com eventual responsabilização criminal, aos pacientes positivos ou suspeitos de covid-19 que descumprirem o termo de responsabilidade para o isolamento domiciliar.



Final de semana

No próximo sábado (27), a partir das 17h, ficam novamente suspensas as atividades comerciais e, a partir das 18h, inicia o toque de recolher, que se estende até às 5h de segunda-feira (29). Assim como nos dois últimos finais de semana, fica proibida a circulação de pessoas no município, salvo por motivo de força maior devidamente justificada.

O horário para a entrega de alimentos prontos para o consumo e fornecimento de gás de cozinha foi estendido para até as 22h no sábado e domingo, sendo proibida a retirada no balcão.

(Com AMN)

