Pandemia: FOZ DO IGUAÇU RETOMA VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19

O Agendamento já está liberado no site da Prefeitura; vacinação começa às 13 horas na sede da Vigilância em Saúde, no formato drive-thru.

A Secretaria de Saúde de Foz do Iguaçu retoma nesta sexta-feira (09), a partir das 13 horas, a vacinação contra a Covid-19 em idosos com 65 a 69 anos na sede da Vigilância em Saúde, na Vila Iolanda (Rua Francisco Guaraná de Menezes, 665). O agendamento pode ser feito no site da Prefeitura http://bit.ly/vacinacovidFoz. No sábado (10) o atendimento ocorre das 8h às 17 horas.

No dia da vacinação, é necessário levar os documentos pessoais (RG e CPF), cartão SUS (quando possuir) e um comprovante de residência.

A retomada da campanha foi possível devido ao recebimento de 2.110 doses dos imunizantes. Para a 9ª Regional de Saúde foram enviadas 3.600 doses. Ao todo, o Estado recebeu 127.250 imunizantes.

Pessoas que não tiverem acesso à internet podem buscar a unidade de saúde mais próxima de casa para fazer o agendamento. A Secretaria também disponibilizou uma Central de Atendimento para o cidadão que tiver alguma dúvida sobre como se cadastrar; os telefones são 2105-1105/1106/1120.

A Secretaria de Saúde reforça que pessoas com febre moderada ou grave, ou com sintomas de Covid não devem se vacinar. Quem teve diagnóstico confirmado da doença deve esperar no mínimo 30 dias após a data do primeiro sintoma ou do resultado do exame RT-PCR para receber a imunização.

Até esta quinta-feira (08), foram aplicadas 34.665 doses das 35.856 recebidas em Foz do Iguaçu.

(Da Redação com AMN)

