Pandemia: FOZ REGISTRA E NOVOS ÓBITOS EM 24 HORAS

A Vigilância Epidemiológica de Foz do Iguaçu também confirmou mais 48 casos de covid-19.

No total, são 33.549 casos da doença no município desde o início da pandemia. Destes, 32.395 pessoas já estão recuperadas.

Dos 48 novos casos, 29 são mulheres e 19 homens, com idades entre 18 e 76 anos. Todos estão em isolamento domiciliar.

Do total de casos ativos, 261 estão em isolamento domiciliar, com sinais e sintomas leves, e 127 pessoas estão internadas.

ÓBITOS

Foz do Iguaçu registrou 5 óbitos em consequência da covid-19. As vítimas são 4 homens de 39, 58, 61 e 62 anos e 1 mulher de 67 anos. No total, são 766 mortes pela doença no município desde o início da pandemia.

VACINAÇÃO CONTRA GRIPE TEM BAIXA ADESÃO ENTRE MÃES E CRIANÇAS

Cobertura vacinal média é de 25% entre os grupos prioritários; primeira fase termina no dia 10 de maio.

A dez dias do fim da primeira fase da Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza, a cobertura vacinal média entre os grupos prioritários em Foz do Iguaçu é de apenas 25%, com 8.792 pessoas imunizadas, de um total de 34.722 que precisam receber a dose.

Fazem parte dos grupos prioritários crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, puérperas (mulheres em período pós parto de até 45 dias) e profissionais da saúde.

O número, muito abaixo do esperado, preocupa a Secretaria Municipal de Saúde, que reforça o apelo para que mães e crianças sejam imunizadas.

A vacinação contra a Influenza está disponível em todas as unidades básicas de saúde, que atendem por livre demanda – ou seja, sem a necessidade do agendamento prévio. Para as famílias que desejam garantir o dia e o horário específicos de atendimento, o agendamento on-line segue disponível no site da Prefeitura http://vacinacao.pmfi.pr.gov.br/

NÚMEROS

Desde o início da campanha, no dia 12 de abril, até segunda-feira (26), foram imunizadas 5.826 crianças (26%); 829 gestantes (25%), 186 puérperas (34%) e 1.951 trabalhadores da saúde (22%). Estes profissionais estão sendo vacinados nos locais de trabalho, 15 dias após a segunda dose da vacina contra a Covid-19. A meta da campanha é vacinar 90% do público alvo.

Na segunda fase, de 11 de maio a 8 de junho, a vacinação abrangerá idosos a partir de 60 anos e professores das escolas públicas e privadas.

Na terceira etapa, de 9 de junho e 9 de julho, estão: pessoas com comorbidades, pessoas com deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbano e de longo curso, trabalhadores portuários, forças de segurança e salvamento, forças armadas, funcionários do sistema de privação de liberdade, população privadas de liberdade e adolescentes e jovens em medias socioeducativas.

(Da Redação com AMN)

Curtir isso: Curtir Carregando...

Relacionado