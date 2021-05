Pandemia: PREFEITURA DE FOZ ABRE AGENDAMENTO PARA VACINAÇÃO CONTRA COVID DE PESSOAS COM 60 ANOS OU MAIS

Secretaria de Saúde recebeu remessa com 7.120 doses; agendamento inicia neste sábado, 01, e aplicações serão feitas a partir de segunda-feira.

Com o recebimento de novas doses da vacina contra a Covid-19, a Secretaria Municipal de Saúde de Foz do Iguaçu, vai retomar a campanha de vacinação da 1ª dose do imunizante, reduzindo a faixa etária para 60 anos ou mais.

A secretaria inicia o agendamento neste sábado, 01, às 8h. Foram entregues ao município nesta remessa 7.120 doses, dessas 130 doses são CoronaVac e 6.990 são da Covishield/AstraZeneca.

“Além dos imunizantes para os idosos, recebemos também algumas doses destinadas à vacinação para o grupo de trabalhadores das forças de segurança, salvamento e Forças Armadas. Essa remessa foi significativamente grande em comparação às anteriores. Acreditamos que com ela conseguiremos vacinar todo o grupo de 60 anos, faixa etária com um grande número de pessoas”, explicou a secretária de Saúde de Foz do Iguaçu, Rosa Jeronymo.

A aplicação do imunizante está prevista para iniciar às 08h de segunda-feira, 03. A população terá o final de semana para fazer o agendamento on-line, disponível no site http://vacinacao.pmfi.pr.gov.br/.

É possível agendar também na Unidade Básica de Saúde (UBS) ou pela Central de Agendamento pelos telefones 2105-1105/1106/1120 – nos dois casos o atendimento é de segunda a sexta-feira.

Por conta do feriado do dia do trabalhador, 1º de maio, a Secretaria de Saúde decidiu não vacinar neste sábado. “As equipes de saúde têm trabalhado incansavelmente durante todo o tempo de pandemia do coronavírus. Esse descanso no dia do trabalhador, além de ser um direito, é mais do que merecido”, disse a secretária.

LOCAIS DE VACINAÇÃO

A Secretaria de Saúde destacou que a população pode optar por um dos 21 postos de vacinação: nas Unidades Básicas de Saúde que não estão atendendo casos sintomáticos de covid-19 e na Vigilância e Saúde. Confira os locais disponíveis para agendamento da vacinação contra a covid-19:

Sede da Vigilância em Saúde, na Vila Iolanda;

Distrito Nordeste: UBS Sol de Maio, Três Lagoas, Três Bandeiras e Lagoa Dourada;

Distrito Norte: UBS AKLP, Jardim Curitibano, Porto Belo e Vila C Nova;

Distrito Leste: UBS Campos do Iguaçu, Morumbi III, Portal da Foz e Jardim São Paulo 2;

Distrito Oeste: UBS Vila Adriana, Jardim América, Parque Presidente e Maracanã;

Distrito Sul: Ouro Verde, Profilurb I, Vila Carimã e Padre Monti.

VACINÔMETRO

Foz do Iguaçu recebeu 71.276 doses da vacina contra a covid-19 – 24.800 AstraZeneca e 46.476 CoronaVac. As equipes de saúde já aplicaram 61.149 doses – 38.432 tomaram somente a 1ª dose e 22.717 receberam a imunização completa, ou seja, as duas doses.

(Da Redação com AMN)

