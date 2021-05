Pandemia: ULTRAFREEZER CEDIDO PELA UNILA VIABILIZA VACINA PFIZER PARA FOZ

Equipamento será emprestado pela universidade à Secretaria Municipal de Saúde; inclusão de nossa cidade na próxima remessa da Pfizer foi autorizada pelo governador Ratinho Júnior.

Foz do Iguaçu está no grupo de cinco cidades do Paraná, junto com Curitiba, Londrina, Maringá e Cascavel, que vai receber as vacinas da Pfizer enviadas pelo Ministério da Saúde. O prefeito se reuniu nesta quarta-feira (12) com o secretário estadual de Saúde, Beto Preto, que garantiu a remessa dos imunizantes, o que pode ocorrer já na próxima semana.

Foto: Geraldo Bubniak/AEN.

As vacinas serão armazenadas em freezer de ultrabaixa temperatura cedido pela Universidade da Integração Latino-Americana (Unila). O imunizante exige um ambiente de -70ºC por longos períodos ou de -25º e -15º por até duas semanas.

A secretária conversou com o reitor da universidade, o professor Gleisson Alisson Pereira de Brito, que entendeu a urgência e a necessidade do refrigerador, e autorizou o empréstimo do freezer.

Foz do Iguaçu dispõe de uma rede de 11 refrigeradores necessários para vacinas que exigem temperatura de 2 a 8 graus para serem acondicionadas.

PFIZER PARA FOZ

Pela necessidade de refrigeração especial, Foz do Iguaçu receberá a primeira remessa deste imunizante na próxima entrega ao Estado. O Paraná recebeu duas entregas da vacina Pfizer, as primeiras doses foram destinadas somente à capital, o segundo lote, entregue no início da semana, foi destinado às cidades de Londrina, Cascavel e Maringá.

O secretário Beto Preto disse que o governador Ratinho Júnior autorizou a inclusão de Foz do Iguaçu entre as cidades que receberão o próximo lote de vacinas da Pfizer, após a reivindicação do prefeito.

A solicitação do prefeito leva em consideração que Foz do Iguaçu, na fronteira entre o Paraguai e Argentina, embora tenha uma população de 258 mil habitantes, tem mais de 424 mil usuários do cartão do Sistema Único de Saúde (SUS).

(Da Redação com AMN)

