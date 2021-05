Vaticano: ‘NÃO TÊM SALVAÇÃO. É MUITA CACHAÇA E POUCA ORAÇÃO’, DITO PELO PAPA FRANCISCO A PADRE QUE PEDIU BÊNÇÃO PARA BRASILEIROS

Pontífice brincou quando padre da Paraíba pediu orações para os brasileiros.

O papa Francisco fez um comentário infeliz com um grupo de brasileiros nesta quarta-feira (26) ao final de sua audiência geral no Vaticano, segundo informações da agência italiana Ansa.

Ao caminhar pelo pátio de San Damaso, o pontífice foi abordado pelo padre João Paulo Souto Victor, de Campina Grande (PB), que pediu orações para seus conterrâneos. “Santo padre, reze por nós, brasileiros”, disse João Paulo.

Sorrindo, Francisco respondeu: “Vocês não têm salvação. É muita cachaça e pouca oração”.

No momento do comentário, o papa estava sem máscara e cumprimentava, com apertos de mão, fiéis que se aglomeravam para vê-lo. Em fevereiro, Francisco, que tem 84 anos, tomou a segunda dose da vacina contra a Covid da Pfizer.

Assista ao vídeo abaixo: