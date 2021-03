“Os tesouros de origem desonesta não servem para nada, mas a retidão livra da morte” (Provérbios 10:2)

A honestidade é uma virtude muito pouco praticada no mundo, infelizmente. A ganância e egoísmo sobressaem nas relações humanas, desde a tenra infância. Se não vigiarmos, somos tentados a dar sempre o famoso “jeitinho” para ganhar vantagem, enganar ou tirar proveito de alguma situação.

Mas esse tipo de conduta não deve ser uma opção para os filhos de Deus. Se fomos assim no passado, precisamos mudar, e sem “jeitinhos”…Todo ganho desonesto não procede do Senhor. Cristo nos chama para fazer a diferença, sendo sal e luz numa sociedade corrupta, cheia de engano, trapaças e vigarices. Pague o preço e seja fiel, correto e honesto.

Lembre-se que nem todo dinheiro do mundo seria suficiente para corromper o Juiz do Universo. Deus é perfeitamente justo e espera uma postura semelhante de Seu povo. As riquezas podem até livrar alguém de uma pena num tribunal civil, mas apenas a retidão livrará os culpados da justiça eterna (Pv 11:4-5).

Marque a diferença

– Ore e peça a Deus que lhe ajude a ser mais honesto, justo e correto em tudo o que faz.

– Ser honesto é fazer o que é certo, à frente das pessoas ou sozinho. (Os olhos de Deus estão em toda parte! – Provérbios 15:3, Hebreus 4:13).

– Seja o melhor exemplo de honestidade para sua família e amigos. Ensine na prática (às crianças e crescidos) o valor dessa virtude: .não tire o que não for seu; .cumpra o que tratou; .não faça dívidas sem que tenha como pagar; .devolva o que pegou emprestado; .diga a verdade, .não se associe com desonestos, .admita que falhou e peça perdão, etc.

– A honestidade, verdade e retidão são valores inegociáveis. Nem pense 2 vezes, faça o certo!

OREMOS: