Foz do Iguaçu: ATLETAS IGUAÇUENSES QUEBRAM RECORDES EM TORNEIO NACIONAL

Graciely Pinzan e Maurício Filgueiras superaram marcas paranaenses nas modalidades durante em São Paulo, realizado no fim de semana.

Dois atletas do Instituto de Atletismo de Foz do Iguaçu quebraram recordes no último fim de semana durante o Torneio Cidade de Bragança Paulista. A atleta Graciely Pinzan estabeleceu uma nova marca paranaense adulto na prova de Lançamento do Martelo, com 51.10 metros, enquanto Maurício Filgueiras fez 73.03 metros, batendo o próprio recorde no Lançamento de Dardo.

Maurício conta que esse foi um dos melhores inícios de temporada de sua carreira, e diz que seguirá a preparação em busca de bons resultados. “Se possível, vou tentar buscar ainda uma vaga para as Olimpíadas e a classificação para o Mundial de Atletismo em 2022”.

“Eu queria ser a primeira atleta do Paraná nessa modalidade a ultrapassar a barreira dos 50 metros. Então, é muito realizador ter finalmente a conquistado, principalmente quando relembro de todas as dificuldades de treino em 2020, por conta da pandemia. Agora é seguir conquistando metas!”, ressaltou Graciely.

As marcas somaram pontos para o ranking brasileiro e podem auxiliar uma possível convocação para seleção brasileira que irá disputar o Campeonato Sul-Americano Adulto, de 14 a 16 de maio, em Buenos Aires, na Argentina.

A competição, organizada pela Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt), foi realizada em Bragança Paulista durante o sábado (24) e o domingo (25), com os atletas mais bem colocados do ranking brasileiro.

O torneio foi marcado ainda por dois índices olímpicos, o de Samory Uiki no salto em distância, e o de Matheus Gabriel Correa nos 20.000 metros marcha atlética. Ambos os atletas conquistaram vagas para as Olimpíadas de Tóquio, em julho.

