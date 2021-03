Pandemia: NO PARANÁ, CONFIRMADOS MAIS 2.139 CASOS DA COVID-19

Os dados acumulados do monitoramento da Secretaria estadual da Saúde mostram que o Paraná soma 791.390 casos confirmados e 14.779 mortos em decorrência da doença.

A Secretaria de Estado da Saúde divulgou neste domingo (21) 2.139 casos confirmados e 53 mortes em decorrência da infecção causada pelo novo coronavírus. Os dados acumulados do monitoramento da Covid-19 mostram que o Paraná soma 791.390 casos confirmados e 14.779 mortos em decorrência da doença.

Geraldo Bubniak/AEN

Os casos confirmados divulgados nesta data são de março (2.079, com casos retroativos), fevereiro (11) e janeiro (05) de 2021 e dos seguintes meses de 2020: março (1), junho (1), julho (2), novembro (4) e dezembro (36).

VACINA

O Paraná já aplicou 745.046 doses, sendo 553.135 da primeira dose e 191.911da segunda dose até o final da manhã de sexta-feira (19). Portanto, 553.135 paranaenses já foram vacinados.

INTERNADOS

São 2.833 pacientes com diagnóstico confirmado estão internados. São 2.258 pacientes em leitos SUS (906 em UTI e 1.352 em leitos clínicos/enfermaria) e 575 em leitos da rede particular (286 em UTI e 289 em leitos clínicos/enfermaria). Há outros 2.627 pacientes internados, 848 em leitos UTI e 1.779 em enfermaria, que aguardam resultados de exames. Eles estão em leitos da rede pública e particular e são considerados casos suspeitos.

MORTES

A secretaria estadual informa a morte de mais 53 pacientes. São 24 mulheres e 29 homens, com idades que variam de 27 a 93 anos. Os óbitos ocorreram entre os dias 27 de fevereiro a 21 de março de 2021. Os pacientes que morreram residiam em Foz do Iguaçu (8), Cascavel (7), Guarapuava (4), Pato Branco (4), Carambeí (3), Castro (2), Irati (2), Mandirituba (2), Tapejara (2), Umuarama (2)

A Sesa registra ainda a morte de uma pessoa que residia em cada um dos seguintes municípios: Bandeirantes, Carlópolis, Colorado, Coronel Vivida, Guaíra, Guaratuba, Jandaia do Sul, Mangueirinha, Nova Fátima, Paula Freitas, Rio Bonito do Iguaçu, São Jorge D’Oeste, Telêmaco Borba, Ubiratã, União da Vitória, Vitorino e Wenceslau Braz. O monitoramento registra 5.199 casos de residentes de fora, 114 pessoas foram a óbito.

(Da redação com AEN)

