Parlamentar atuante: SOLDADO FRUET TRABALHA PARA TRAZER MAIS RECURSOS PARA A REGIÃO OESTE

O deputado estadual Soldado Fruet (PROS) e seus assessores parlamentares estão percorrendo os municípios da Região Oeste para ouvir as demandas de prefeitos, secretários, servidores públicos, lideranças, moradores e empresários e colocar o gabinete à disposição deles. Desde o início do ano, o parlamentar e sua equipe já estiveram em treze cidades e novas agendas estão programadas para as próximas semanas. Segundo ele, o objetivo destas visitas é captar as necessidades locais para verificar a viabilidade de atender os pleitos com recursos disponibilizados pelos Governos Estadual e Federal.

“O povo que me elegeu me pediu duas coisas: que eu os representasse e defendesse na Casa de Leis e é isso que norteia minha atividade parlamentar”, destacou o Soldado Fruet. “Por isso, tenho trabalhado bastante no sentido de garantir investimentos importantes para os municípios através das minhas indicações parlamentares e dos valores viabilizados em parceria com deputados federais”, disse, ressaltando que “serão distribuídos para a região alguns milhões de reais para várias áreas, como infraestrutura, saúde, educação, segurança pública, esporte e lazer”.

Além de visitas realizadas em Foz do Iguaçu, o deputado e seus assessores parlamentares já passaram por Santa Terezinha de Itaipu, São Miguel do Iguaçu, Matelândia, Céu Azul, Diamante d´Oeste, Itaipulândia, Medianeira, Missal, Ouro Verde do Oeste, Pato Bragado, São Pedro do Iguaçu e Vera Cruz do Oeste. A partir das informações obtidas nos municípios, o Líder do PROS na Assembleia Legislativa do Paraná (ALEP) já está organizando com seus assessores a distribuição dos recursos da segunda fase do programa Paraná Mais Cidades, que terá indicações dos 54 deputados estaduais. Além disso, o Soldado Fruet está em tratativas com os deputados federais Toninho Wandscheer (PROS) e Aroldo Martins (REP) visando garantir recursos de emendas federais para o Oeste.

Somente em 2020, o Soldado Fruet viabilizou R$ 12 milhões em investimentos para os municípios paranaenses, através de suas indicações e articulações. Foram R$ 3 milhões com verbas da primeira etapa do Paraná Mais Cidades, R$ 2,8 milhões em emendas federais de pleitos atendidos pelo deputado Aroldo Martins, R$ 4,1 milhões do Ministério da Saúde para custeio de 17 leitos de UTI para Covid-19 no Hospital Municipal de Foz do Iguaçu – intermediado pelo Soldado Fruet – e R$ 2,1 milhões da Itaipu em atenção a demandas do parlamentar para o Colégio da Polícia Militar de Foz do Iguaçu.

