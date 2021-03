Pedágio: SOLDADO FRUET DEFENDE QUE ESTADO ASSUMA RODOVIAS ESTADUAIS SE UNIÃO NÃO OUVIR O POVO

Nesta sexta-feira (26), na audiência pública online da Frente Parlamentar sobre o Pedágio com representantes de Telêmaco Borba e Ortigueira, o deputado estadual Soldado Fruet (PROS) defendeu que o Governo do Paraná assuma o controle das rodovias estaduais previstas para integrarem o novo programa de concessões do Governo Federal.

Segundo ele, é o caminho possível se a União continuar relutando em aceitar o clamor do povo paranaense pela adoção do critério de menor preço na licitação dos novos pedágios e insistir no modelo híbrido, com limite de desconto na tarifa e cobrança de taxa de outorga.

Soldado Fruet disse que o Governo do Estado tem plenas condições de assumir a gestão das rodovias estaduais

“A questão da delegação das PRs para o Governo Federal tem que passar pela Assembleia Legislativa. Claro que se for mantida a proposta dos novos pedágios do jeito que está, não vamos aceitar”, enfatizou. Na avaliação do Soldado Fruet, o Governo do Estado tem plenas condições de assumir a gestão das PRs, “tanto que há investimentos de mais de meio bilhão em rodovias do Paraná que serão passadas para quem ganhar a concessão dos pedágios”.

Para o Líder do PROS, “se o DER (Departamento de Estradas de Rodagem) assumir estas rodovias, seria um excelente trabalho e um legado que o governador deixaria para o Paraná”. De acordo com o Soldado Fruet, “já que não querem pelo critério da menor tarifa, vamos fazer do jeito paranaense, barato e respeitando as nossas cidades”.

“A briga do pedágio pelo menor preço é de todo o povo paranaense”, destacou o Soldado Fruet, ressaltando que “os deputados estaduais compraram a briga, mas sentimos falta dos nossos representantes federais, que poderiam nos ajudar a sensibilizar o Governo Federal”. Ele salientou que “o governador Carlos Massa Ratinho Junior já entendeu que tem que ser pelo menor preço, mas precisa colocar isso no papel para a gente realmente acreditar”.

(Da redação com assessoria da AL)

