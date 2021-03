Perú: LA FRAGMENTACIÓN DEL VOTO MARCA LA RECTA FINAL DE LA CAMPAÑA ELECTORAL

A dos semanas de los comicios, los seis candidatos con más preferencias en las encuestas están casi empatados.

El excongresista Yonhy Lescano encabeza los sondeos electorales en Perú cuando faltan dos semanas para las elecciones generales, pero a muy poca distancia de los demás. A Lescano, respaldado por el 11,4% de los peruanos, le pisan los talones otros cinco candidatos con un apoyo que oscila entre el 10% y el 8%, de acuerdo a una encuesta telefónica del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) difundida este domingo. “Hay dos grupos donde los candidatos parecen intercambiables”, señala la socióloga Patricia Zárate, jefa de estudios de opinión de esa organización, al aludir a los bloques en confrontación: en el centro izquierda e izquierda Yonhy Lescano, Verónika Mendoza y Pedro Castillo. En el otro, los conservadores Rafael López, George Forsyth, Keiko Fujimori y Hernando de Soto. El resultado final está en manos del 27% de indecisos que aún no ha definido su voto.

La encuesta del IEP difundida a mediados de marzo, registraba una tendencia al alza en las preferencias por Lescano y López, pero en el sondeo de esta semana Lescano, candidato de Acción Popular, obtiene un 11,4%, es decir, 2,5 puntos menos que hace 15 días. A su vez, la encuesta muestra el estancamiento en la intención de voto hacia López, con 9,7%. El postulante de extrema derecha y miembro del Opus Dei lidera Renovación Popular, el nuevo nombre de la formación política Solidaridad Nacional, de Luis Castañeda, exalcalde de Lima investigado por corrupción. La candidata de Renovación Popular a la primera vicepresidencia integra el Sodalicio de Vida Cristiana, una secta católica peruana sancionada en el Vaticano por abusos psicológicos y sexuales.

“En los focus group que hemos realizado, la gente común y corriente no piensa en eso. Quienes dicen que votan por López no se fijan en si representa a la extrema derecha, ven que es empresario y que habla de manera directa. Algunos de ellos votaron antes por Ollanta Humala”, explica Zárate.

Según el sondeo difundido el domingo, los dos candidatos con mayor incremento en la intención de voto son la izquierdista moderada Verónika Mendoza del grupo político Juntos por el Perú, y el economista conservador Hernando de Soto, ex asesor del ex presidente Alberto Fujimori y de la candidata presidencial Keiko Fujimori, quien se presenta por tercera vez a los comicios. Un 9.6% de encuestados prefiere a Mendoza y un 8.5% a De Soto, quien postula por Avanza País.

DEBATE

El domingo 21, luego de un debate televisado en señal abierta, el canal América TV difundió los resultados de un sondeo en internet sobre el ganador: un 34% prefirió a Mendoza, la candidata de izquierda que postuló por primera vez a la presidencia en 2016. La excongresista por Cusco propone que el acceso a internet sea un derecho y ofrece un referéndum para una nueva Constitución.

“Mendoza subió en intención de voto después del debate, pero De Soto también subió y no estuvo en el debate”, añade la socióloga del Instituto de Estudios Peruanos. ¿El aumento de 2,8 puntos en las dos últimas semanas hacia el candidato de Avanza País podría deberse a su campaña en los medios sociales, como Tik Tok? Zárate duda que ese sea el motivo y también anota que la sanción moral a De Soto por haberse vacunado en Estados Unidos no ha quedado registrada en el sondeo. El candidato dijo en febrero que aunque le ofrecieron vacunarse, lo rechazó porque no le gustan los privilegios. Sin embargo, el miércoles, presionado por preguntas de la prensa, reconoció que se inmunizó gracias “a unos amigos” en Houston.

“No somos todavía una sociedad acostumbrada a campañas en los medios sociales. Pese a las restricciones por la pandemia y a que no muchas personas pueden recibir a los candidatos cuando viajan (en actividades proselitistas), la presencia física de los candidatos transmite de primera mano la sensación de que estamos en elecciones”, comenta la socióloga. “Hay un 27% de electores que aún no decide, y ningún candidato capta al indeciso quizá porque se entremezclan las propuestas: todos quieren un cambio y todos van con ofertas de cambio”, anota Zárate.

La candidata presidencial del derechista Fuerza Popular, Keiko Fujimori, tiene un 7,9% de intención de voto, y ha necesitado permisos de un juez para cada viaje de campaña fuera de Lima. La Fiscalía ha acusado a la hija mayor del autócrata por lavado de activos, crimen organizado y otros delitos vinculados al financiamiento irregular de sus campañas electorales en 2011 y 2016. Además, el izquierdista radical Pedro Castillo, un maestro de escuela y dirigente de su gremio, tiene un 4,3% de las preferencias. Dado que son 18 los candidatos a la presidencia para los comicios, el Jurado Nacional de Elecciones ha previsto que el debate oficial se realice en tres fechas: entre este lunes y el miércoles. La atomización de las preferencias electorales podría cobrar tendencias más claras luego de esas jornadas, antes de que empiece la semana de silencio de las campañas y las encuestadoras.

(Sala de Prensa con El Pais)

