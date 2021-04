Petrobras: SILVA E LUNA JÁ DESPACHA NA SEDE DA GIGANTE PETROLÍFERA, E QUER FIM DE HOME OFFICE PARA DIRETORIA

Trabalho remoto de executivos há um ano, era uma das queixas de Bolsonaro em relação à gestão de Castello Branco. Em maio, companhia vai avaliar se funcionários devem voltar ao modelo presencial e como será o retorno.

No mês que vem, a Petrobras vai reavaliar o futuro do home office para os cerca de 20 mil funcionários. A data já estava marcada e será mantida, mas a diretoria deverá voltar logo a trabalhar no edifício-sede da petroleira, no Centro do Rio.

Segundo fontes, o plano do indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para assumir o comando da estatal, o general Joaquim Silva e Luna, que já foi eleito para uma vaga no Conselho de Administração, é adotar modelo semelhante ao de Itaipu, onde ocupou o cargo de diretor-geral nos últimos dois anos. Lá, na pandemia, a diretoria não deixou de trabalhar em regime presencial.

Além das queixas em relação aos reajustes de combustíveis que refletem a política de preços da Petrobras, o presidente Jair Bolsonaro já havia criticado a gestão anterior, de Roberto Castello Branco, porque este trabalhava em regime remoto na pandemia.

A proposta de Silva e Luna, segundo fontes, é usar dados da pandemia para promover mudanças no sistema de trabalho. Os funcionários seriam divididos em diferentes grupos, considerando faixa etária, existência ou não de comorbidades, filhos em idade escolar, além de outros critérios.

Assim, a volta ao escritório dependeria do controle da pandemia e da evolução do volume de internações, vagas em UTIs e vacinação.

“O perfil do general é o de se basear em dados para tomar qualquer decisão”, disse fonte próxima ao indicado por Bolsonaro.

A estatal havia definido prazo até 31 de junho para o home office dos funcionários, com avaliação prévia em maio. Até fevereiro, a estatal fez 520 mil testes de Covid-19.

Silva e Luna ainda precisa ser confirmado no cargo de presidente pelo Conselho de Administração, que deve se reunir ainda nesta semana. Mas j á começou a dar expediente na sede da companhia.

R$ 103 BI EM DIVIDENDOS

Ainda não se sabe qual será o estilo de gestão do futuro presidente da estatal ou a sua posição a respeito da política de preços da companhia ou da venda de ativos. Mas uma conversa entre secretárias da empresa em um grupo de WhatsApp vazou nas redes sociais como se fosse um falso e-mail da companhia. Nela, elas descreviam que qualquer mensagem ao general precisa ser enviada com fonte Century Gothic, corpo 16 e em parágrafos justificados.

Ontem, acionistas aprovaram em assembleia aumento de 8,57% em relação ao ano anterior no teto de remuneração dos administradores da estatal, no período de abril de 2021 a março de 2022. Também foi definido que a empresa distribuirá R$ 10,3 bilhões em dividendos.

(Da Redação com O GLOBO)

