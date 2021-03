Foz do Iguaçu: VEREADORA SE ENVOLVE EM GUERRA VIRTUAL COM OUTRAS “PROTETORAS”

“Não é só a partir do momento que ela foi eleita que as confusões envolvendo ela com outras protetoras começaram.” diz uma das protetoras da causa animal de Foz.

Uma disputa pelo poder sobre a “causa” da proteção animal em Foz do Iguaçu está refletindo também no meio político, em razão de que uma das partes envolvidas é a vereadora mais votada de Foz do Iguaçu nas eleições municipais de 2020, a hoje vereadora Carolina Dedonatti, mais conhecida por “Protetora Carol”, que vem se confrontando, principalmente pelas Redes Sociais, com outros defensores da causa animal no município. “Ela tem, no máximo, apoio de uns 20% dos protetores da cidade e nós, que somos a maioria entre os protetores, não nos sentimos representados por ela.”, disse um dos “protetores” ouvidos pelo IGUASSU News.

Segundo dados informados ao IGUASSU News, Foz tem, aproximadamente, 94 “protetores” cadastrados no Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Animais. Entre os defensores da causa dos animais com cadastro no citado conselho de Políticas Públicas, ainda segundo uma das fontes ouvidas pelo IGUASSU News, menos de 20% deles apoiaram a vereadora Dedonatti.

“Ela não tem boa relação com grande parte das nossas lideranças e o restante da maioria, apesar de não ter problemas pessoais com ela, não apoia a Carol (vereadora “Protetora” Carol). Não é só a partir do momento que ela foi eleita que as confusões envolvendo ela com outras protetoras começaram. Agora que ela é vereadora, até que ela está com boas propostas, mas não se sabe se o que ela tem divulgado vai acontecer mesmo, ou se é apenas por causa da intenção dela que quer ser deputada, pelo menos é o que estão dizendo por aí… Somente aprovar leis e fazer indicação pro prefeito não quer dizer que isso realmente acontecerá. Temos uma causa nobre que não pode ser apenas objeto de discursos para projetos políticos pessoais. Votei nela pela nossa causa, mas confesso que não tenho muitas expectativas. Chego quase a me arrepender do meu voto, mas a esperança é a última que morre…”, contou uma protetora animal ao IGUASSU News.

Outra protetora, citou as principais lideranças desafetas da vereadora “Protetora Carol”. “São públicas as desavenças da Carol com a presidente do Conselho (Municipal de Proteção e Defesa dos Animais) Noely, com a Marcela, e com a Jovana, além dos protetores Mayke e Jorge, o Jorge, aquele que foi vereador. E olha que a Noely foi uma de nossas lideranças que mais apoiou a Carol na eleição, Uma outra protetora, não me lembro o nome agora, desculpe, foi defender a Noely no Facebook e acabou ‘bloqueada’ pela Carol… E encrenca acontece até no Facebook. Essa situação pode acabar ‘queimando’ o filme de nossa nobre causa junto a sociedade. A Carol (vereadora) mede palavras para atacar publicamente quem ela não gosta. É uma baixaria, uma vergonha para todos nós da causa.”, lamentou a protetora.

“A Carolina, enquanto protetora, faz um bom trabalho que não se pode dizer que é ruim. Todo trabalho em prol das necessidades dos animais é importante, porquê os muitas necessidades e a prefeitura, o ‘poder público’, não faz a parte dela, e somos nós, os protetores, que temos que resolver a questão, com nossas poucas possibilidades e falta de apoio do governo, contando mais com a ajuda da população. Por isso precisamos da Carolina pare de confusão por nessa disputa pessoal por poder e comece a se dedicar mais por nossa causa, que não é dela, é de todos. É para isso que ela foi eleita…”, disse o protetor ouvido pelo IGUASSU News, que não quis comentar se sabia algo sobre o possível interesse da vereadora em disputar as eleições para deputado em 2024. “Quem tem que falar sobre isso é a vereadora, e não eu.”, disse nossa fonte.

Ingratidão – Segundo o apurado pelo IGUASSU News, a vereadora “Protetora Carol”, após eleita, chegou a ameaçar a sua “cabo eleitoral’ Noely, dizendo, segundo uma das fontes deste meio digital de informação, que o “abrigo” de Noely, que hoje abriga (sem recurso público) cerca de 230 animais recolhidos das ruas doentes e também os outros vítimas de maus tratos.

“É a Noely atende chamados da Guarda Municipal, da Polícia Ambiental e outros órgãos, que recorrem a ela quando esses ‘órgãos’ do governo recolhem animais de rua ou vítimas de maus tratos. A prefeitura não tem onde abrigar os animais. A Noely nem tem muitas condições próprias abrigar os animais, mas se vira para conseguir apoio na comunidade. É uma ‘guerreira’. Mesmo assim a vereador Carolina protetora chegou ao ponto de “jurar’ que vai fechar o abrigo da Noely, e exclui do Facebook dela qualquer pessoa que defenda a Noely.”, comentou ainda o protetor ao IGUASSU News.

Pressão – “Estranhamente, fazem alguns dias, fomos procurados pelo assessor da Carol (vereadora) e um policial civil que dizem ser o namorado dela, um tal de Estanlei. Segundo eles a vereadora quer ‘paz’. Esse namorado policial, já foi em reuniões com ela. Mas nós estamos é nos sentido meio que coagidas com esse negócio de mandar o namorado policial falar com a gente. Sabemos que ela quer se candidatar a deputada e, obviamente, foi aconselhada a se reaproximar das protetoras, mas primeiro ela parece querer nos intimidar mandando o policial falar conosco. O correto seria marcar uma reunião conosco e não mandar um policial para iniciar o diálogo. Isso é pressão!”, reclama uma das protetoras.

“Ela quer de toda forma colocar um vereador e um servidor da Câmara no Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Animais, fez até um projeto para isso, mas, até onde sabemos, isso é inconstitucional e somos contra. Já fomos conversar com os vereadores para que isso não seja aprovado. Nós queremos que ela discuta conosco as iniciativas dela sobre a ‘bandeira’ da defesa animal. Não queremos que ela, em relação a nossa ‘bandeira’, faça o que der na cabeça dela. Não foi para isso que ajudamos a eleger ela. Somos organizados e podemos ajudar a vereadora, e ela tem que nos respeitar por isso. Se ela quer ser deputada, com nosso apoio de novo, ela precisa nos ouvir e nos representar de ‘verdade’, o que ela não está fazendo hoje como vereadora.”, reclama ainda a protetora, que ouvimos para está reportagem.

“Por exemplo de como ela está ignorando a nós, a maioria dos protetores, foi o que aconteceu na semana passada: soubemos que ela formou um grupo para mudar a lei 196/2012 e não convidou o nosso Conselho Municipal, que é o mais democrático espaço de nossa causa, pois ela (vereadora Carol), como desculpa, faz a alegação ‘furada’ de que o Conselho está irregular, porque não fez prestações de conta, sendo que Conselho nunca recebeu um centavo sequer e, por isso, não teve e nem tem conta para prestar. O alvo da Carol (vereadora) é a Noely, que é a presidente do Conselho, e esta fase de ‘bandeira branca’ é puro interesse politiqueiro, mas iremos nos reunir com a vereadora para ouvir o que ela tem a dizer, mas é fato que ela está fazendo isso porque tem interesse pessoais para a próxima eleição e deve estar querendo ‘derrubar a Noely da presidência do Conselho para colocar alguém dela.”, diz também a protetora que ouvimos.

Todas as fontes ouvidas pelo IGUASSU News pediram para não serem identificadas, por medo de “represálias” da vereadora “Protetora Carol” e de seu namorado policial.

Contraditório: Informamos que, como é de praxe, o IGUASSU News está com espaço aberto para eventuais manifestações de interessados na presente matéria, o que deve ser feito por escrito, por meio do endereço de e-mail iguassunews@iguassunews.com .

(Da Redação do IGUASSU News)

