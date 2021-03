Polêmica: PREFEITO AUTORIZA AULAS PRESENCIAIS EM FOZ DO IGUAÇU E PROFESSORES REAGEM

Na rede particular de Foz do Iguaçu as aulas estão autorizadas a partir desta segunda-feira, 15, e na rede pública a partir do dia 29.

Por meio do decreto 29.036, o prefeito Chico Brasileiro autorizou aulas presenciais na rede pública particular de ensino a partir desta segunda-feira, 15 de março. A medida prevê as etapas 4 e 5 e do 1º ao 5º ano do ensino fundamental e que poderão funcionar com limitação de até de 30% (trinta por cento) da sua capacidade, respeitando todas as medidas sanitárias em vigor.

O mesmo decreto define que a partir do dia 29 de março de 2021, ficam autorizadas também as aulas presenciais na rede pública municipal de ensino, etapas 4 e 5 ensino infantil, 1º ao 5º ano do ensino fundamental, bem como na rede estadual e privada do 6º ao 9º ano do ensino fundamental, “com limitação de até de 30% da sua capacidade, respeitando todas as medidas sanitárias em vigor”.

O retorno se estende às instituições públicas e privadas de ensino Médio, Superior e de Pós-graduação no âmbito do Município de Foz do Iguaçu. “A participação dos alunos nas aulas, poderá ocorrer no formato remoto, por opção do responsável legal do aluno”, consta no decreto.

Durante uma live do prefeito, professores foram ofendidos o que, segundo a APP Sindicato, resultou em denúncia na delegacia de polícia. “Diretoras do Sinprefi registram Boletim de Ocorrência diante de ameaças manifestadas contra professores nos comentários da live do prefeito Chico Brasileiro sobre volta às aulas na Fanpage da Prefeitura de Foz”, publicou Silvia Cristina Silva em rede social.

NOTA PÚBLICA DE PESAR

Neste domingo, o Sindicato dos Professores e Profissionais da Educação da Rede Pública Municipal de Foz do Iguaçu (SINPREFI) lançou nota pública informando o falecimento de mais uma professora da rede pública municipal em função das complicações causadas pela COVID-19. É a terceira educadora municipal nos últimos dez dias. Luciane Cristine da Silva, de 47 anos, trabalhava no CMEI Jardim Lindoia, na região do Jardim São Paulo. Ela estava internada no Hospital Madre de Dio, em São Miguel do Iguaçu e morreu no sábado, 13.

O SINPREFI já contabiliza 37 profissionais infectados e três mortes desde o início de fevereiro quando foram retomadas as atividades presenciais no âmbito de preparação de aulas e reuniões pedagógicas. “É uma tragédia anunciada que se agravará ainda mais diante da possibilidade de retomada das aulas presenciais anunciada pela Secretaria Municipal de Educação para daqui 15 dias (29 de março)”.

E prossegue: “Em honra aos profissionais que perderam a vida, em defesa da vida dos que se esforçam para cumprir o trabalho de forma retoma e para preservar toda a comunidade escolar do caos instalado no setor de saúde de Foz do Iguaçu, o SINPREFI reafirma publicamente o compromisso de lutar para que o ensino siga sendo feito de forma remota no nosso município até que todos os moradores da cidade tenham tido possibilidade de acesso à vacina e haja controle da pandemia. À família, aos amigos e aos colegas de trabalho da professora Luciane Cristine da Silva, o SINPREFI manifesta profundo pesar”. A nota é assinada pela presidente do Sinprefi, Marli Maraschin de Queiroz.

