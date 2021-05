Política: FLÁVIO BOLSONARO CHAMA RENAN CALHEIROS DE ‘VAGABUNDO’ NA CPI

By

Senador ofendeu o relator em reação ao pedido de prisão de Calheiros contra o ex-secretário da Presidência, Fabio Wajngarten.

A sessão da CPI da Covid nesta quarta-feira (12) teve discussão entre os senadores Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ), e o relator da Comissão, Renan Calheiros (MDB- AL). Em discurso, o filho do presidente reagiu ao pedido de prisão de Calheiros contra ex-secretário Especial de Comunicação Social da Presidência da República, Fabio Wajngarten, e ofendeu o parlamentar.

“Há claramente senadores que querem usar a CPI de palanque. Imagina a situação, um cidadão honesto ser preso por um vagabundo como o senador Renan Calheiros”, afirmou, ao elogiar a posição do presidente da CPI, Omar Aziz (PSD-AM), de negar o pedido de prisão do ex-secretário Especial de Comunicação da Presidência da República, Fabio Wanjgarten.

“Vagabundo é você que roubou dinheiro do pessoal do seu gabinete”, respondeu Renan Calheiros. Com a discussão, a sessão foi suspensa pelo presidente da CPI, Omar Aziz.

O pedido de prisão veio depois de pergunta de questionamento de Renan Calheiros, que questionou Wajngarten se algum órgão oficial tinha divulgado a governo federal contra o isolamento social com slogan “O Brasil não pode parar”. Wajngarten afirmou que a campanha foi levado ao então ministro Eduardo Ramos, defendendo que não sabia se órgãos oficiais teriam divulgado as publicações.

“Vossa Excelência mais uma vez mente. Mentiu diante dos áudios agora publicados, mentiu por ter mudado de versão em relação à entrevista que deu. Esse é o primeiro caso de alguém que vem à CPI e, em desprestígio da verdade, do Congresso, e da representação política, mente”, respondeu Calheiros, anunciando o pedido de prisão.

O pedido, porém, foi negado pelo presidente da CPI, Omar Aziz (PSD-AM), que discutiu com Renan Calheiros pela possibilidade de prender Wajngarten em flagrante. “Nós temos que ter muita cautela para que não pareça que aqui nós somos um tribunal que está ouvindo e condenando. Não é impondo a prisão de alguém que a CPI vai dar resultado”, comentou Aziz, ao negar o pedido.

