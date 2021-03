Política: SENADOR AFIRMA QUE SENADO PAUTARÁ IMPEACHMENT DE ALEXANDRE DE MORAES DO STF

De acordo com o senador Jorge Kajuru (Cidadania-GO), o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, vai pautar o pedido de impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes.

A declaração do senador foi feita na noite desta sexta-feira (26), no decorrer de entrevista concedida ao programa Pingo Nos Is, da Jovem Pan.

“O presidente do Senado perguntou pra mim: Kajuru, você não vai fazer outros pedidos?” — disse o parlamentar. “Pela primeira vez, vi um presidente do Senado diferente dos demais. Pela primeira vez na história do Senado Federal, um presidente aceitou receber pessoalmente um impeachment” — disse.

“Ele demonstrou a nós, a mim, ao Girão e ao Styvenson, que ele vai colocar para o plenário decidir. No mínimo ele vai lavar as mãos e colocar a bomba em nossa mão e cada um vai colocar a sua digital: eu sou contra ou a favor do impeachment do ministro Alexandre de Moraes? Ou seja, ‘eu tenho ou não rabo preso com ele e outros ministros do Supremo?’” — declarou.

Na tarde desta sexta-feira, Jorge Kajuru entregou nas mãos do presidente do Senado o abaixo-assinado organizado por Caio Coppolla, o qual pede que a casa legislativa aceite o pedido de impeachment de Alexandre de Moraes. O documento conta com mais de 2,6 milhões de assinaturas.