Política: VERMELHO AVALIA E COMEMORA AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE FOZ

São décadas que se passaram e nenhuma obra estruturante se concretizou, mas agora estão acontecendo graças ao nosso presidente”, comemora o deputado federal Vermelho, sobre obra que será inaugurada nesta quarta (07).

Participando e acompanhando as obras de ampliação da pista do Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu, desde o lançamento da “pedra fundamental” da importante obra, quem comemora agora a inauguração da importante infraestrutura é deputado federal Vermelho (PSD), que se dedicou na viabilização do processo da ampliação.

A ideia da ampliação da pista havia sido praticamente abandonada em função do leilão dos aeroportos da região Sul. Vermelho conseguiu o projeto junto ao Fundo Iguaçu, conversou com o Ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, com o Governador Ratinho Junior e com o general Silva e Luna, da Itaipu e o projeto foi desengavetado.

Deputado Vermelho, participando do lançamento da “pedra fundamental” da obra de ampliação da pista do Aeroporto de Foz, ao lado do presidente Bolsonaro, governador Ratinho, do Gal. Silva e Luna da Itaipu e do líder do governo Bolsonaro, Ricardo Barros

“A ampliação foi possível graças a uma parceria da Itaipu com a Infraero. A pista foi ampliada de 2.194 metros para 2.858 metros, totalizando 660 metros a mais”, relembra o deputado por Foz do Iguaçu. A obra terá um custo de R$ 69,4 milhões, dos quais R$ 55,5 milhões são provenientes da Itaipu e R$ 13,9 milhões da Infraero. O empreendimento gerou 400 empregos diretos e vai ajudar a alavancar o turismo, setor muito afetado pela pandemia.

O deputado disse que a nova pista possibilitará um aumento considerável do número de voos sem escalas a partir de Foz, inclusive intercontinentais, para Europa e Estados Unidos, fazendo do terminal iguaçuense um hub logístico regional, “tornando mais rápida a retomada do turismo”.

Pela localização geográfica privilegiada, o destino terá condições de se tornar uma das principais portas de entrada de turistas estrangeiros no Brasil e uma das maiores na América do Sul.

REUNIÃO DO VERMELHO COM BOLSONARO

No último dia 10 de março, o deputado federal Nelsi Coguetto Maria (PSD), o Vermelho, e o filho Matheus Maria, presidente do DEM de Foz do Iguaçu, estiveram reunidos com Jair Bolsonaro. Na ocasião, firmou o compromisso da presença do Presidente na inauguração da ampliação da pista do Aeroporto Cataratas.

Jair Bolsonaro com o deputado Vermelho e Matheus Veloso Maria (presidente do DEM/Foz)



Vermelho ressaltou os investimentos do Governo Federal no Paraná. “São R$ 2,5 bilhões de investimentos na nossa cidade, que está recebendo convênios de todos os tipos, o traz desenvolvimento. São décadas que se passaram e nenhuma obra estruturante se concretizou, mas agora estão acontecendo graças ao nosso presidente”, comemorou.

AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO DE FOZ BENEFICIA TAMBÉM O SUDOESTE, DIZ VERMELHO

A modernização do aeroporto de Foz do Iguaçu permitirá dobrar sua capacidade de 2,6 milhões para 5 milhões de passageiros. “Com a ampliação da pista, Foz do Iguaçu terá voos diretos para os Estados Unidos e América Central, beneficiando a população do Oeste e Sudoeste, que não precisará mais ir a São Paulo ou Rio para pegar voos internacionais”, disse o deputado federal Vermelho.

O parlamentar fez o anúncio durante solenidade na região com o ministro Tarcísio Freitas (Infraestrutura), governador Ratinho Júnior e o presidente da Itaipu, general Silva e Luna. Vermelho trabalha junto às autoridades em Brasília para trazer mais benefícios para as duas regiões que representa. Tanto que o ministro declarou: “O Vermelho vive puxando a minha orelha, cobrando mais investimentos no Paraná”.

O ministro enfatizou a importância de entregar as obras e os projetos de infraestrutura para a economia do Paraná. “É um momento histórico, que coloca a cidade em outro patamar”, afirmou. Vermelho tem se colocado na luta pelo aeroporto regional do Sudoeste, programado para ser em Renascença.

(Da Redação com Assessoria Parlamentar e Fotos GDia)

