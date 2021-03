Foz do Iguaçu: PRESIDENTE DO LEGISLATIVO DESTACA RETOMADA ECONÔMICA COMO UMA DAS PRIORIDADES DO MUNICÍPIO

O Programa Câmara Entrevista da TV Câmara de Foz do Iguaçu dialogou com o Presidente do Legislativo Iguaçuense, Vereador Ney Patrício (PSD), que falou sobre desafios; prioridades; audiências de conhecimento de cada setor e secretaria do Executivo e a missão de trabalhar pela retomada econômica do município.

“Tenho trabalhado bastante a questão da retomada econômica. Temos trabalhado fortemente isso junto com o Executivo e outros vereadores, propondo ações e visando reduzir prejuízos que todos estamos tendo. A exemplo do Refis, que propus que seja implantado logo para as pessoas poderem limpar seu nome. Neste momento, vivemos uma situação bem complicada economicamente e que dificulta o cidadão, o empresário a pagar seus impostos. As pessoas precisam ter essa oportunidade e com refis elas podem quitar suas dívidas”, afirmou o Vereador.

Além disso, o parlamentar destacou que “é preciso trabalhar em conjunto, criando medidas que possam flexibilizar a possibilidade de o empresariado retomar o seu negócio, de forma que possa ter fôlego”. De acordo com o Presidente do Legislativo, “é um trabalho árduo. Acredito que consigamos sair disso. É uma missão pesada, mas temos de vencer. Sempre vai haver uma solução, são pontuais, mas que somadas vão dar o grande giro, a volta que a população precisa”, finalizou o Vereador Ney Patrício.

ASSISTA A ENTREVISTA DO PRESIDENTE DA CÂMARA, NEY PATRÍCIO, A TV DO LEGISLATIVO DE FOZ:

(Da Redação com Assessoria da CMFI)

