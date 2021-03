Prevenção: MUITO ALÉM DO COMBATE AO INCÊNDIO, BOMBEIROS DA ITAIPU AJUDAM A EVITAR ACIDENTES

Vamos entender como a presença dos bombeiros no acompanhamento das atividades de risco tem um impacto simbólico para evitar acidentes de trabalho. Confira a matéria que retoma a série.

O bombeiro Renato Augusto Depra colocava alguns cilindros de oxigênio em ordem, na manhã desta quinta-feira (4), quando soou o telefone lá no Corpo de Bombeiros da Itaipu: uma atividade de manutenção preventiva iria desligar o sistema anti-incêndios na Subestação da Margem Direita (SE-MD). Naquele dia, enquanto durasse a atividade, o caminhão de bombeiros faria as vezes de sistema anti-incêndio da SE-MD. Prontamente, Renato assumiu o volante do caminhão e, ao lado do colega paraguaio Reinaldo Ayala, dirigiu até a subestação para mais um dia de trabalho dos bombeiros da Itaipu.

Renato e Reinaldo de prontidão durante trabalhos na Subestação da Margem Direita. Foto: Rubens Fraulini/Itaipu Binacional

Atuar de forma preventiva é uma das várias atividades do Corpo de Bombeiros da Itaipu que, em 2020, atendeu a uma média de mais de 50 demandas por mês. Está entre as atribuições dos nossos “soldados do fogo” agir em diversas áreas, como espaço confinado, trabalho em altura, embarcações, além de combate a incêndios, podas de árvores, resgates de acidentados e as demandas provenientes do Plano de Ação de Emergência (PAE).

Edson Vidal defende que a presença do bombeiro nas atividades de risco ajuda a evitar acidentes. Foto: Rubens Fraulini (foto de arquivo)

“As atividades do Corpo de Bombeiros da Itaipu não fogem à regra do que todos os bombeiros do Brasil e do mundo fazem”, conta o chefe dos bombeiros, Edson Vidal. “Mas, aqui na Itaipu, temos algumas ações a mais que acabam tendo a função de prevenir acidentes”. Ele explica: “De um tempo pra cá, a empresa vem adotando a metodologia de chamar o bombeiro para acompanhar atividades de risco, como os serviços em espaço confinado, por exemplo. A simples presença do bombeiro durante a atividade acaba incentivando o colaborador a seguir as normas de segurança, o que inibe os acidentes”, conclui.

Segundo NTS 5, todo trabalho em espaço confinado exige o conhecimento prévio dos bombeiros. Foto: Alexandre Marchetti/Itaipu Binacional

De fato, a presença dos bombeiros em atividades de risco é uma exigência da Itaipu desde 2015, quando foi revista a Norma Técnica de Segurança (NTS) 5, que trata dos trabalhos em espaço confinado. Quem explica melhor é outro Vidal – irmão do Edson, aliás – o Edmar Vidal, da Divisão de Engenharia de Segurança e Trabalho, área responsável, justamente, por garantir a segurança dos colaboradores de Itaipu enquanto executam suas funções.

O outro Vidal: segundo Edmar, normas internas da Itaipu são ainda mais exigentes que a NR 33, do Ministério do Trabalho. Foto: Rubens Fraulini

“A NTS 5 se baseia na Norma Reguladora NR 33, sobre espaços confinados. Mas, aqui na Itaipu, ela é ainda mais restrita, exigindo que os bombeiros tenham todas as informações sobre a atividade, como o local exato onde acontece e qual o tipo de atividade, para que ela possa ser autorizada”, informa Edmar Vidal. Desta forma, explica Edson, a presença do bombeiro no acompanhamento das atividades é um reforço para evitar que acidentes aconteçam.

PRONTIDÃO

Treinamento de salvatagem: atuação no reservatório está no rol de atividades dos bombeiros. Foto: Rubens Fraulini

Era pouco mais de 6h da manhã, quando o bombeiro Renato iniciava o turno de quarta-feira (4), verificando no QTS, o Quadro de Tarefas Semanais, as atividades do dia. Com um colega da equipe, começou a colocar os objetos do almoxarifado em ordem: cilindros de oxigênio, coletes salva-vidas, caixas de ferramentas, equipamentos reserva que precisam estar a mão caso seja necessário usá-los. O telefone tocou perto das 9h.

Renato Depra acompanha atividade de manutenção. Presença dos bombeiros também tem importância simbólica. Foto: Rubens Fraulini

Nem 20 minutos depois, o caminhão de bombeiros estacionou na Subestação da Margem Direita. Somente a partir daquele momento, os técnicos puderam iniciar os trabalhos de manutenção no sistema preventivo anti-incêndio – caso algo saísse do controle, Renato e Reinaldo estariam lá, de prontidão.

Resgate em altura é outra das ações dos bombeiros. Foto: Alexandre Marchetti

Com quatro anos de Itaipu, sendo três como agente de segurança, o bombeiro Renato é um dos mais novos na corporação que conta, atualmente, com 23 bombeiros brasileiros e 16 paraguaios. Assumiu uma vaga com a aposentadoria do então chefe dos Bombeiros, Ademar Lenzi, em fevereiro do ano passado. O pouco tempo com a farda vermelha, além do ano atípico de 2020, não permitiu, ainda, que o colega fizesse o treinamento para atuar em espaços confinados, mas o curso já está programado.

Sempre alerta, bombeiros estão preparados para qualquer atendimento imediatamente. Foto: Sara Cheida

“Já acompanhei resgate em altura e trabalhos no lago. É importante estar sempre a postos para essas atividades de risco, o pessoal se sente mais seguro e acaba se cuidando um pouco mais com a nossa presença. E, caso algo aconteça, o sistema de resgate está pronto”, disse o colega.

Banho de despedida: Corpo de Bombeiros na ocasião da aposentadoria do Ademar Lenzi, em fevereiro passado. Foto: Rubens Fraulini

O Corpo de Bombeiros foi criado pela margem direita, em 1978, quando a hidrelétrica ainda era um grande canteiro de obras. Naquele tempo, a proposta era atender também as ocorrências nas imediações de Itaipu, como em Ciudad del Leste. Dez anos depois, ele passou a atuar diretamente na usina, isso sem perder de vista eventuais atendimentos externos. E, em 1989, a corporação foi unificada com brasileiros e paraguaios, criando assim o Corpo de Bombeiros da Itaipu.

(Da redação com assessoria Itaipu)

Curtir isso: Curtir Carregando...