Privatização: COMO FICA ITAIPU COM A DESESTATIZAÇÃO DA ELETROBRAS?

Com a privatização da Eletrobras há se considerar como ficam alguns pontos sobre a Itaipu Binacional e a Eletronuclear nesse contexto.

Opinião. Werner Roger, voltou a falar sobre a desestatização da Eletrobras e seus impactos:

“Na semana passada, escrevi sobre os planos de desestatização da Eletrobras. Retomo ao tema para discutir como ficam alguns pontos sobre a Eletronuclear e a Itaipu Binacional nesse contexto.

No caso da Eletronuclear, além da questão de segurança e interesses estratégicos do governo, pode haver necessidade de subsídios para viabilizar investimentos que não sejam considerados rentáveis pelo setor privado. Dessa forma, acredito estes ativos serão segregados, e que será utilizado o valor contábil desses investimentos, sabendo que houve muita corrupção em Angra, por conta da ampliação da usina, e já, digamos, houve até acordo de leniência com a Andrade Gutierrez, fato que pode ter contribuído para “inchar” o valor da usina.

Para segregar Eletronuclear da Eletrobrás deverá haver a cisão do valor patrimonial destes ativos. Isso ocorre com o recebimento, pela União, de ações da Eletronuclear, que é retirada do balanço da Eletrobras, segregando todos os ativos e passivos, cuja diferença é o patrimônio líquido. Essa é uma operação contábil relativamente simples e que deve passar pelo crivo de consultorias ou auditorias e até TCU possivelmente, que atestam os valores contábeis. Ao fim, por meio de uma cisão, a União será a controladora das empresas e deter 100% de seu capital.

A mesma operação contábil pode ser feita com Itaipu, empresa binacional criado por Brasil e Paraguai em 1973. Itaipu conta com um capital social de apenas US$ 100 milhões, sendo 50% da ANDE, companhia energética do Paraguai, e outros 50% da Eletrobrás. A grande dúvida em relação a Itaipu se dá pela renegociação do Anexo C do Tratado de Itaipu, que completa 50 anos em 2023. É no Anexo C que se encontra as bases financeiras do funcionamento de Itaipu.

O preço da chamada “tarifa de Itaipu” atende pelo nome de CUSE (custo unitário do serviço de eletricidade). Um dos componentes do custo da energia de Itaipu são os royalties pagos aos municípios afetados pela criação do lago de Itaipu – a cidade paranaense de Guaíra, por exemplo, perdeu as famosas cachoeiras das Sete Quedas – e os investimentos que a própria binacional faz em sua área de influência para alavancar o desenvolvimento social, como a nova ponte entre Brasil e Paraguai, a ampliação do aeroporto de Foz do Iguaçu e a revitalização da BR-487 (Estrada Boiadeira), além dos investimentos na área de saúde em municípios da região desde o início da pandemia da Covid-19.

O componente mais importante da CUSE, no entanto, é a dívida de Itaipu. Em 2021, Itaipu irá gastar US$ 2 bilhões para cobrir a amortização e os encargos financeiros da dívida de sua construção, cuja principal credora é a Eletrobras. Atualmente, 60% do valor da CUSE é para cobrir essa dívida. Em 2022, o serviço da dívida cairá para US$ 1,43 bilhão e, em 2023, o desembolso de US$ 249 milhões irá finalizar o pagamento da dívida. Dessa forma, mantendo-se os atuais termos do Anexo C, podemos afirmar que a energia de Itaipu será 60% mais barata em 2024 quando comparada a 2021. Se hoje a CUSE está em torno de US$ 44 por megawatt, ela cairá para US$ 36 no ano que vem e, em 2023, para US$ 27. Nas regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste, as distribuidoras são obrigadas a comprar a energia de Itaipu, cuja tarifa em dólar é repassada integralmente aos consumidores por intermédio das distribuidoras.

Brasil e Paraguai têm direito a metade da energia da binacional. Como o Paraguai consome somente 15% da energia de Itaipu, ele vende seus 35% restante à Eletrobras. Atualmente, em razão dos termos estipulados pelo Anexo C e que foram renegociados pelo governo Lula, o Paraguai vende sua energia diretamente à Eletrobras e a um preço abaixo do mercado. Como ficará esse arranjo com a renegociação do Anexo C do Tratado de Itaipu e uma possível privatização da Eletrobras? Com a renegociação do Anexo C, o Paraguai logicamente pretende vender sua energia de forma livre, sem intermediários, pelo máximo do valor possível, provavelmente por meio de um leilão. A questão é complexa, especialmente quando levamos em consideração que a Itaipu é um colosso. Com 20 unidades geradoras e 14.000 MW de potência instalada, a binacional fornece 10,8% da energia consumida no Brasil.

Em razão da pressão paraguaia, as negociações entre Brasil e Paraguai devem começar ainda em 2021, mas pouco se sabe sobre qual seria o plano do governo brasileiro. O Brasil vai aceitar a venda da energia paraguaia no mercado aberto brasileiro? A CUSE manterá seu valor em US$ 27 por megawatt? Uma ideia que foi ventilada é manter a tarifa de Itaipu acima da CUSE, criar um fundo de desenvolvimento com os lucros auferidos e reinvestir em empresas e negócios que, no futuro, continuariam rendendo dividendos e o retorno desses investimentos. Outra opção é enviar os lucros ao Tesouro Nacional, reforçando o caixa da União.

A minha visão é que recursos de energia deveriam ser investidos em energia, para que o aumento de sua oferta leve à queda de seu preço. Há muitas oportunidades para investimento em energia renovável no Brasil, como solar, eólica e biomassa. Por que não usar os recursos de Itaipu para esse fim?

Por exemplo, eu penso que poderia ser criado um fundo soberano como a Noruega fez com o petróleo, com royalties e os impostos do petróleo. Isso foi reinvestido de várias formas. Portanto, Itaipu poderia fazer o mesmo: criar um fundo energético, que poderia ser reinvestido em muitas empresas e em outros negócios e no futuro continuaria rendendo dividendos e o retorno desses investimentos.

Ou poderia também ser usado para o Tesouro Nacional, reforçando o caixa da União ou ainda para abater, reduzir os subsídios dessa conta de CDE e tantos outros que existem aqui no País. Então, acredito que as possibilidades são múltiplas e que ninguém tem a menor ideia do uso desses recursos, basicamente, a partir de 2023 e 2024.

Mas acredito que tem muita discussão em relação à Itaipu, que passa pelo Itamaraty, passa pelo Ministério de Minas e Energia, diante do ministro Bento Albuquerque, passa pela Eletrobrás, passa pelo ministro Guedes, passa pelo presidente da República, mas isso aqui tudo será decidido por outro governo, já que o contrato termina em 2023.”

(Da Redação com IG)

