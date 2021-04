Foz do Iguaçu: ABERTO EDITAL PARA NOVA CONCESSÃO DO PARQUE NACIONAL DO IGUAÇU

São esperados investimentos obrigatórios de mais de R$ 500 milhões em infraestrutura para a realização de projetos no parque e de R$ 3,6 bilhões em investimentos operacionais durante a duração do contrato.

O Ministério do Meio Ambiente (MMA) abriu nesta terça-feira (27) a consulta pública para a concessão do Parque Nacional do Iguaçu, no Paraná. As propostas e contribuições poderão ser enviadas até o dia 27 de maio. Pelo twitter, o ministro Ricardo Salles, anunciou: “Autorizamos hoje a abertura da consulta pública para a concessão do Parque Nacional de Foz do Iguaçu. Mais de R$ 3 bilhões de investimentos em 30 anos, gerando empregos, melhores serviços, mais preservação e desenvolvimento para a região”.

A concessão é por três décadas, mas entre as propostas que devem ser desenvolvidas no prazo de 5 anos a partir da assinatura dos contratos, estão a estruturação de novos polos de visitação, um novo sistema de transporte mais eficiente e sustentável, trilhas para pedestres e bicicletas, além de outras melhorias na infraestrutura.

De acordo com o ministério, são esperados investimentos obrigatórios de mais de R$ 500 milhões em infraestrutura para a realização de projetos no parque e de R$ 3,6 bilhões em investimentos operacionais durante o período de vigência do contrato.

O parque tem aproximadamente 1 milhão de hectares de áreas naturais, sendo mais de 600 mil hectares de áreas protegidas e outros 400 mil em florestas ainda nativas. Em 2020, o Parque Nacional do Iguaçu, onde se encontram as Cataratas do Iguaçu, principal atrativo de turistas para a região, recebeu mais de 650 mil visitantes. Em 2019, antes da pandemia, o Parque recebeu mais de dois milhões de visitantes, batendo seu recorde anual.

Criado em 1939, durante o governo de Getúlio Vargas, o Parque Nacional do Iguaçu é a primeira unidade de conservação do Brasil a ser considerada Sítio do Patrimônio Mundial pela Unesco, em 1986. Desde 1999, é administrado por meio de uma concessão, mas a decisão agora é que toda a gestão do parque seja privatizada.

“As concessões, agenda prioritária do Ministério do Meio Ambiente (MMA) e do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), visam potencializar a visitação nas unidades de conservação em todo país, contribuindo para o desenvolvimento econômico e ambiental nas regiões”, informou o MMA.

Além do Parque Nacional do Iguaçu, o Governo Bolsonaro já anunciou a privatização de outras duas unidades importantes: O Parque Nacional de Jericoacoara (CE) e Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses (MA). Juntos, esse três parques receberam mais de três milhões de visitantes nos últimos anos.

Por meio da concessão, o governo cede para uma empresa o direito de explorar comercialmente, por período determinado, um bem público. Em contrapartida, a iniciativa privada é obrigada a conservar e promover melhorias nesses bens concedidos.

No caso dos parques ambientais, o decreto assinado em dezembro por Bolsonaro inclui as três unidades no Programa Nacional de Desestatização (PND) que prevê “concessão da prestação de serviços públicos de apoio à visitação com previsão do custeio de ações de apoio à conservação, à proteção e à gestão”.

