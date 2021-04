Projeto de Lei: SOLDADO FRUET PROPÕE USO DO SÍMBOLO DA VISÃO MONOCULAR EM PLACAS

O deputado estadual Soldado Fruet protocolou nesta terça-feira (27) o Projeto de Lei nº 184/2021, que obriga a utilização do Símbolo da “Visão Monocular”, de forma visível, nas placas que sinalizam o atendimento prioritário em todos os órgãos públicos e estabelecimentos privados do Estado do Paraná.

O texto estabelece ainda que os órgãos de trânsito municipais e o Detran-PR deverão, obrigatoriamente, afixar em local visível ao público o Símbolo da Visão Monocular, próximo a todas as áreas de atendimento.

Segundo o autor, a proposição vem na esteira da Lei Federal nº 14.126 de 22 de março de 2021, que classificou a visão monocular como deficiência sensorial, do tipo visual, para todos os efeitos legais. “O objetivo desta proposição é conscientizar a população sobre as barreiras impostas às pessoas que sofrem com essa deficiência sensorial”, explicou o Soldado Fruet. Ele salientou que já existem projetos com teor similar tramitando em outros estados, “reforçando o caráter nacional da luta”.

O deputado do PROS destacou que o Paraná é expoente na defesa destas pessoas, pois desde 2011 a Lei Estadual nº 16.945 classifica a visão monocular como deficiência visual e, nos termos da Lei nº 20.233/20, é celebrado anualmente em 5 de maio o Dia da Pessoa com Visão Monocular. “Mas apesar das conquistas, ainda existe muito espaço para avançar”, afirmou.

A visão monocular é caracterizada pela capacidade de uma pessoa de conseguir enxergar com apenas um olho, possuindo noção de profundidade e sensação tridimensional e visão periférica limitadas, o que afeta sua capacidade de atenção e convívio social. “É notório que a diminuição dos sentidos constitui um obstáculo para a participação plena destas pessoas na sociedade, por isso é necessário o conhecimento da população para que possamos mitigar os empecilhos e garantir a isonomia, tratando os desiguais sem discriminação, mas com proteção”, enfatizou o Soldado Fruet.

(Da Redação com ALEP)

Curtir isso: Curtir Carregando...

Relacionado