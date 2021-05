“Pois o povo preferido do Senhor é este povo, Jacó é a herança que lhe coube. ‘Numa terra deserta ele o encontrou, numa região árida e de ventos uivantes. Ele o protegeu e dele cuidou; guardou-o como a menina dos seus olhos’.” (Deuteronômio 32:9-10)

Os versículos de hoje fazem parte do conhecido cântico de Moisés. Nele, ouvimos sobre a proteção de Deus que nos tem em Suas mãos cuidadosas. Ele nos protege como a pupila dos Seus olhos. Já pensou nisso?

A pupila é uma parte sensível dos nossos olhos, que é constantemente protegida por todo o corpo. Caso alguma coisa ameace nossos olhos, por reflexo, as pálpebras se fecham, viramos o rosto, protegemos com a mão, as lágrimas surgem, etc.

Todo o corpo reage para proteger um pequeno órgão. Essa é uma ilustração interessante de como o nosso Deus nos ama em Cristo e nos protege totalmente, em qualquer circunstância.

Se você confia sua vida única e exclusivamente no Senhor, você está guardado nas Suas mãos poderosas. O nosso socorro e proteção vem do Senhor que criou os céus e a terra… Ele é poderoso para dar descanso ao seu coração e lhe proteger na caminhada, mesmo que o caminho seja difícil.

Deus é o protetor de Seus filhos!

– Medite nessa passagem e reflita sobre a proteção de Deus.

O Senhor protege você! Ele nos trata com carinho, nos dá graça, conforto e paz! Creia!

OREMOS: