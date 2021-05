QUE PRIORIDADE DEUS TEM NA SUA VIDA?

By

“Quando passares pelas águas estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão; quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti”

(Isaías 43:2)

Quantas adversidades passamos na vida? Problemas familiares, no trabalho, dificuldades financeiras, crises em relacionamentos, adversidades que às vezes, nós mesmos criamos? Todas essas adversidades são as águas, os rios, o fogo, a chama. Servem para nos fazer crescer, na fé e na vida. Mas não passamos por nada disso sozinhos, porque há um Deus, que nos ama incondicionalmente e, por isso, precisamos estar sempre em Sua presença e fazer o que ele diz.

Disse Jesus Cristo: “Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando?” (Lucas 6:46)

Existem várias pessoas frustradas; sem experimentar a alegria do Senhor e a liberdade de um relacionamento profundo com ele, simplesmente porque até agora não entregaram sua vida por completo á Deus. A palavra “entrega” significa morrer para nós mesmo e para nossos desejos se preciso for; apenas para ter mais d’Ele em nossas vidas.

A verdadeira entrega deve ser nossa primeira reação todo o dia (bom ou ruim), e não o nosso ultimo recurso, quando dele precisamos ou nos desesperamos.

Vejam alguns exemplos simples de entender de nossa não prioridade para Deus: não lerei a Palavra, pois tenho mais vontade de assistir os Big’s Brothers da vida; não orarei porquê tenho mais vontade de ficar nas Redes Sociais…

Perguntemo-nos: quando foi a última vez que lemos a Bíblia, ainda que somente um versículo por dia, durante uma semana completa? E quando foi que deixamos de assistir a televisão ou navegar pelas Redes Sociais por uma semana inteira?

Após responder as perguntas acima, pergunte a si mesmo: Deus realmente está em primeiro lugar em sua vida?

Neste ponto é importante lembrar que, para colocar Deus em primeiro lugar em nossas vidas, não é preciso desligarmos a televisão ou deixarmos de usar a internet para termos nosso tempo com Ele diariamente, e para estudarmos a Sua Palavra: apenas devemos reservar tempo de qualidade (aquele no qual não somos interrompidos) para nossa relação com Ele…

Enfim, não nos enganemos: a atitude que nos é necessária, é colocar o Senhor em primeiro lugar de verdade, nos submetendo ao Senhorio d’Ele, sem medo do que Ele possa pedir de nós, pois Deus não nos parcialmente. Ele nos quer por completo.

E creiamos: Deus não permite que nada que não suportemos venha sobre nós. Ele está sempre no comando de tudo, e sempre cuida de cada um dos que O amam!

OREMOS:

Senhor, dai-nos força para suportar toda adversidade, dai-nos sabedoria para enfrentar cada problema sem criar mais conflitos. Que possamos ser fortes com o Senhor em primeiro lugar em nossas vidas, para vencer sempre as dificuldades e ter gratidão para Te agradecer por cada vitória. Oramos em nome de Jesus. Amém!

(Com Devocional Diário)

