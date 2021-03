Reciprocidade: MIGRAÇÃO VAI REFORÇAR O CONTROLE E EXIGIR TESTE COVID PARA ENTRADA NO PARAGUAI

A Direção Geral de Migração (DGM) realizará controles mais rígidos para o ingresso de paraguaios e estrangeiros no território nacional. A apresentação do swab (Teste de Covid) e do prontuário serão obrigatórios para entrar no país.

O diretor de Migrações, Ángeles Arriola, explicou que atualmente há uma diminuição na transferência de compatriotas para o Brasil, que das 70 altas diárias em média, agora são cerca de 45. “Estamos mais interessados ​​na renda do que na alta, para saber se cumprem ou não cumprem os protocolos de saúde”, disse Arriola nesta terça-feira em entrevista à Rádio Nacional del Paraguai.

O diretor disse que os controles serão rígidos tanto nos postos de migração terrestre de todo o país quanto no terminal aéreo Silvio Pettirossi. Essas auditorias serão realizadas com o apoio de oficiais da Marinha e da Vigilância Sanitária. “A entrada de paraguaios e estrangeiros em nosso território será controlada para trazer os documentos exigidos pelo protocolo como o exame do cotonetes (RT-PCR), nas últimas 72 horas e o cartão de saúde nas últimas 24 horas antes de entrar no país”, afirmou.

Assured. Arriola disse que esses controles devem ser reforçados com auditorias para cumprimento de protocolos de saúde.

