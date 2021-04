Reconhecimento: GENERAL SILVA E LUNA AGRADECE SOLDADO FRUET NA DESPEDIDA DO COMANDO DA ITAIPU

O deputado estadual Soldado Fruet (PROS) prestigiou, na tarde desta quarta-feira (07), a solenidade de transmissão de cargo de diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional do general Joaquim Silva e Luna para o general João Francisco Ferreira. O parlamentar participou da recepção ao presidente da República, Jair Bolsonaro, e de outras autoridades que acompanharam a troca de comando na usina, como o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Augusto Heleno.

“Nosso general Luna está nos deixando, infelizmente, com tristeza no nosso coração, mas para voar mais alto, para comandar uma grande empresa que é a Petrobras”, disse o Soldado Fruet. “Só quero agradecer o trabalho, as conquistas que o general Luna nos deixou, mas sei que o general João Francisco vai continuar esse trabalho aqui na nossa cidade e na fronteira”, ressaltou.

Após a cerimônia no Cineteatro dos Barrageiros, o Soldado Fruet cumprimentou Silva e Luna pela gestão austera à frente da hidrelétrica, que proporcionou investimentos bilionários em infraestrutura há muito tempo aguardados na região, como a Ponte da Integração Brasil-Paraguai, a Perimetral Leste, a ampliação da pista do Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu – inaugurada nesta quarta – e a duplicação da Rodovia das Cataratas, entre tantas outras obras e ações. “O senhor sempre será um filho da Terra das Cataratas”, disse o deputado.

O general Luna respondeu: “Tenho que agradecer de coração. Fui muito feliz nestes dois anos, conseguimos fazer um grupo de amigos e saio daqui levando muitas saudades, mas voltarei sempre que possível”. Dirigindo-se ao Soldado Fruet, Luna concluiu: “Obrigado a todos, obrigado por ser um cidadão de Foz do Iguaçu e um cidadão do Paraná por iniciativa sua, então saio muito feliz”. A concessão do título de cidadão honorário do Estado do Paraná ao general Luna foi proposta pelo único deputado estadual eleito por Foz do Iguaçu no projeto de lei nº 77/20, aprovada em plenário e sancionada pelo governador como Lei 20.217/20.

