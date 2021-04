Reivindicação: MANINHO SUGERE AO EXECUTIVO A REVITALIZAÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA DA AVENIDA JK

Vereador disse que o local é bastante frequentado diariamente e necessita de reformas urgentes.

A pista de caminhada da Avenida JK é uma área movimentada, mas não oferece as condições adequadas devido a necessidade de melhorias. Com o objetivo de atender reivindicações das pessoas que utilizam o espaço, o vereador Valdir de Souza Maninho apresentou uma indicação solicitando com urgência a revitalização da pista de caminhada, no trecho compreendido entre o Terminal de Transporte Urbano até o viaduto da Avenida Tancredo Neves.

“Precisa ter uma revitalização, para que as pessoas da região da cidade possam vir aqui e também praticar o seu esporte, as suas caminhadas. E isso é interessante também para o corredor turístico de Foz do Iguaçu que é acesso à Itaipu Binacional. Precisamos mostrar isso aqui também para as pessoas de fora, até mesmo dar condições aos moradores da nossa cidade, deixar o espaço mais agradável e bonito,” comentou o vereador

PROJETO EM DEFESA DOS AUTISTAS

Nesta semana, o vereador Valdir de Souza Maninho também apresentou o projeto de lei número 33/2021 que tem como objetivo criar a carteira de identificação da pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA). O Transtorno do Espectro Autista faz parte dos distúrbios do neurodesenvolvimento caracterizado por comprometimento da interação social, comunicação verbal e não verbal com interesses restritos e repetitivos.

A solicitação partiu do vereador após a identificação da dificuldade dos estabelecimentos comerciais e públicos de reconhecer pessoas com o espectro. “A gente sabe da dificuldade que a população tem em identificá-los, então através dessa carteirinha de identificação ficaria mais fácil melhorar o atendimento para essas pessoas” afirmou o vereador.

O documento seria emitido de forma gratuita para o portador por órgão municipal a ser definido pelo poder executivo e teria duração de 5 anos. Além da identificação, o documento também concederia atendimento prioritário em estabelecimentos comercias como bancos, shopping e mercados. O projeto foi encaminhando para avaliação das comissões e seguem tramite na casa de leis.

(Da redação com CMFI)

