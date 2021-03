Ex-diretor da Itaipu: JORGE SAMEK SEGUE INTERNADO EM UTI

Boatos nas Redes Sociais nesta terça (16) davam conta do falecimento de Samek, o que não é verdade .

O ex-Diretor da Itaipu Jorge Samek (foto ao lado) testou positivo para a Covid-19, e foi internado em UTI do Hospital Angeli Caron em Curitiba, Capital Paraense. Portanto, não é verdade o boato espalhado nas Redes Sociais nesta terça-feira (16), esclareceu ao IGUASSU News, o jornalista Gilmar Piolla, ex-superintendente de Comucação da Itaipu durante a gestão de Samek. testou positivo para a Covid-19, e foi internado em UTI do Hospital Angeli Caron em Curitiba, Capital Paraense. Portanto, não é verdade o boato espalhado nas Redes Sociais nesta terça-feira (16), esclareceu ao IGUASSU News, o jornalista Gilmar Piolla, ex-superintendente de Comucação da Itaipu durante a gestão de Samek.

O IGUASSU News apurou também que Samek, primeiramente, estava internado no Hospital Sugisawa. Lá diziam que não precisam de UTI, mas a família, com o agravar do quadro de saúde do ex-deputado federal, buscou alternativa, e conseguiu vaga na UTI do Angelina Caron.

Segundo o advogado Joel de Lima, que trabalhou com Samek na Itaipu Binacional, o ex-deputado foi entubado na segunda-feira (15) e as informações dão conta de problemas pulmonares causados pelo vírus.

Joel de Lima é amigo pessoal de Samek e ex-assessor dele na Itaipu Binacional. “Meu amigo, companheiro de lutas e mestre na arte de fazer política (a boa política), JORGE SAMEK está lutando contra a Covid19 em um leito de UTI. Seu estado exige cuidados, razão pela qual conclamo para que enviemos as melhores energias buscando seu pronto restabelecimento”, escreveu Joel. Um novo boletim sobre o estado de saúde do ex-diretor da Itaipu é esperado na manhã desta quinta-feira, 17. Samek estava em tratamento contra Covid-19 há cerca de 14 dias, mas na semana passada teve um agravamento e foi hospitalizado. (Da redação com Bem Paraná)

Curtir isso: Curtir Carregando...