Segurança: SOLDADO FRUET REFORÇA PEDIDO PARA VACINAÇÃO PRIORITÁRIA DOS POLICIAIS

O deputado estadual Soldado Fruet (PROS) fez um apelo à Frente Parlamentar do Coronavírus, na reunião realizada na manhã desta terça-feira (23), para que ajude a sensibilizar o Governo do Paraná para priorizar os agentes de segurança pública no cronograma de vacinação contra Covid-19.

“Policiais civis, militares e penais estão adoecendo diariamente e não estou vendo uma luz no fim do túnel para que estes servidores públicos sejam colocados como prioridade”, lamentou o parlamentar, ressaltando que essa bandeira já foi levada ao Estado por ele e outros deputados da segurança pública.

“No serviço de rua não tem como o policial não ter contato com o abordado, o policial penal não tem como não ter contato com o preso”, exemplificou o Soldado Fruet. Segundo ele, “eles estão ficando doentes e, pior do que isso, não tem quem os substitua, o que está sobrecarregando quem fica em serviço”. Em consequência disso, destacou, há cidades do interior do Paraná que estão sem policiamento, já que os policiais que se envolveram em situações com pessoas infectadas são automaticamente afastados até que realizem o teste de Covid-19.

Em razão das dificuldades ocasionadas à segurança pública do Estado, o Soldado Fruet reiterou o pedido para que os servidores da área sejam incluídos entre os grupos prioritários de imunização, que já foi objeto de requerimento do deputado ao secretário de Saúde, Beto Preto, no dia 3 de fevereiro. “A polícia não parou em momento algum, mesmo com lockdown, quando o comércio parou. Mas a polícia vai parar se não vacinarmos os agentes de segurança pública”, alertou.

De acordo com o deputado do PROS, as estatísticas mostram que há mais mortes por Covid-19 de agentes de segurança pública do que entre os servidores da saúde. “Os agentes de saúde mexem direto com pessoas infectadas, mas usam toda uma parafernália para se proteger, que os agentes de segurança na rua não têm e muitas vezes precisam entrar em luta corporal para efetuar uma prisão, o que aumenta muito o risco de contágio”, comparou. Para o Soldado Fruet, “é um caso sério de segurança e de saúde pública, por isso peço aos demais deputados que ajudem a convencer o Governo para que se sensibilize e vacine nossos servidores públicos que estão dando sua vida como sacrifício pelo Paraná”.

Após a fala do Soldado Fruet, o coordenador da Frente Parlamentar, deputado Michele Caputo (PSDB), informou que o grupo temático irá oficializar ao Governo do Estado um questionamento sobre a previsão de inclusão dos agentes de segurança entre os grupos prioritários. “Faremos isso e somos solidários aos profissionais de segurança, que estão adoecendo tanto quanto os profissionais da saúde”, justificou Caputo.

(Da redação com assessoria da AL)

