Foz do Iguaçu: LOCKDOWN. CASOS DE COVID CONTINUAM SUBINDO

As medidas de enfrentamento da pandemia em Foz do Iguaçu não surtiram efeito, diante dos sucessivos erros de gerenciamento protagonizados pelo prefeito Chico Brasileiro e da primeira-dama e secretária de Saúde, Rosa Jerônimo. Mesmo com lockdown, os casos de Covid-19 continuam subindo. São 35.916 casos confirmados.

A cidade da fronteira chegou nesta quarta-feira (19 de maio) a 840 mortos. A taxa é de 325 óbitos para cada grupo de 100 mil habitantes, permanecendo entre o pior cenário entres as cidades do Estado do Paraná. Nas últimas 24 horas foram 186 novos casos e sete mortes, números que só aumentaram após as medidas mais restritivas. Os dados derrubam os argumentos utilizados para lockdown e toque de recolher.

O número diário de casos de COVID-19 aumentou em comparação à 14 dias atrás. A média móvel que chegou a ficar na casa dos 60 casos, nesta quarta-feira chegou a 135. No Hospital Municipal os leitos de UTI estão 100% ocupados e os que ainda restam estão perto do limite no Hospital Costa Cavalcante. Nesta quarta-feira, das 173 pessoas internadas, 107 estavam em leitos de UTI.

Dos 186 novos casos, 89 são mulheres e 97 homens, com idades entre 3 meses e 84 anos. Do total de casos ativos, 657 pessoas estão em isolamento domiciliar, com sinais e sintomas leves, e 173 pessoas estão internadas.

Dos 7 novos óbitos registrados nas últimas 24 horas em consequência da covid, 4 são mulheres de 29, 56, 59 e 68 anos e 3 homens de 58, 67 e 75 anos.

CASCAVEL NÃO DECRETOU LOCKDOWN

Diferente de Foz do Iguaçu, várias cidades não decretaram lockdown. Em Cascavel, por exemplo, a Associação Comercial (ACIC) divulgou nota onde afirma que “Cascavel, devido à união dos mais diferentes setores e à forma como a pandemia tem sido tratada, está em uma situação que não é tão grave e, por isso, o prefeito Leonaldo Paranhos optou, em vez de adotar o decreto estadual na íntegra, seguir com o decreto municipal que está em vigor há algum tempo”.

O decreto municipal permite, ao contrário da nova determinação estadual, o funcionamento das empresas nos domingos e mantém outras flexibilizações. “No entanto, para que essa situação persista, todos precisamos redobrar cuidados e agir com o máximo de rigor para frear a elevação do número de casos”, consta na nota da ACIC.

FOZ DO IGUAÇU FECHOU COMÉRCIOS ANTES MESMO DO DECRETO ESTADUAL

Antes mesmo do decreto estadual de Ratinho Junior que dá aval para as medidas mais restritivas, Foz do Iguaçu, por meio de decisão do prefeito Chico Brasileiro, se viu novamente com o comércio fechando as portas nos fins de semana, inclusive com determinação de toque de recolher. Nesta quarta-feira, o Município lançou nota oficial reforçando a decisão em que o prefeito tem autonomia para decidir.

A prefeitura de Foz editou novo decreto na terça-feira (18) prorrogando até 29 de maio “as medidas de controle e prevenção de enfrentamento da emergência em saúde pública decorrente do coronavírus (covid-19) em Foz do Iguaçu. A medida segue em parte as orientações das autoridades sanitárias estaduais”.

O toque de recolher está mantido das 23h às 5h durante a semana, período em que fica proibido a circulação de pessoas, salvo com justificativa. O novo decreto entrou em vigor nesta quarta-feira (19) e mantém a suspensão das atividades comerciais no próximo final de semana, das 17h de sábado (22) às 5h da segunda-feira (24).

O serviço de entrega de alimentos prontos para consumo, assim como o fornecimento de gás por delivery (entrega) poderá funcionar das 17h às 22h no sábado e das 10h às 22h no domingo, sendo proibida a retirada no balcão.

Os postos de combustíveis podem funcionar até as 20h, no entanto, as atividades das lojas de conveniências durante o toque de recolher ficam proibidas. A rodoviária internacional poderá funcionar, exclusivamente, para embarque e desembarque. Os atrativos turísticos e meios de hospedagem poderão funcionar apenas para turistas.

