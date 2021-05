Foz do Iguaçu: DEPUTADO VERMELHO QUER A REABERTURA DE CASSINOS PARA IMPULSIONAR A RETOMADA DO TURISMO

Deputado diz que o setor de turismo foi o mais afetado pela pandemia com perdas de R$ 290 bilhões e 400 mil desempregados.

Como membro efetivo da Comissão de Turismo, o deputado federal Vermelho (foto ao lado) pretende articular um movimento para a reabertura de cassinos no Brasil visando atrair mais turistas, gerar emprego e desenvolvimento.

Vermelho disse que o turismo foi um dos setores mais afetados pela pandemia e citou relato do presidente da Comissão de Turismo, deputado Bacelar, que também preside a Frente Parlamentar Mista para aprovação do Marco Regulatório.

De acordo com o levantamento, os prejuízos no setor turístico em um ano, somam R$ 290 bilhões, além da eliminação de quase 400 mil postos de trabalho formais.

Existem cinco projetos tramitando no Congresso, que tornam o jogo legal. O mais completo é o 442/91, também conhecido como Marco Regulatório dos Jogos que aguarda votação do plenário da Câmara. A Comissão de Turismo pretende agilizar o processo de votação intercedendo junto ao presidente Athur Lira.

“Nós precisamos construir as bases para a retomada do turismo do Brasil e a aprovação do Marco Regulatório será de fundamental importância”, argumenta Vermelho.

“O Marco Regulatório defende não apenas a reabertura de cassinos, mas a legalidade de todas as modalidades de jogos, como bingos, jogo do bicho, vídeo-slots e jogos online”, acrescenta Vermelho.

O deputado citou um levantamento do Instituto Jogo Legal, segundo o qual cerca de 200 mil brasileiros saiam do país para jogar em cassinos de todo mundo antes da pandemia.

“Com isso, o Brasil exporta jogadores, consumo, dividendos, empregos e divisas que poderiam permanecer aqui se os cassinos fossem legalizados”, acrescenta Vermelho.

Ele recorda que os cassinos funcionam nos países vizinhos como o Paraguai, Argentina e Uruguai. “É preciso acabar com a hipocrisia. Não tem mais sentido o Brasil manter a proibição, até porque boa parte dos jogos funciona na clandestinidade”, argumenta.

O deputado defende a instalação de cassinos junto a resorts e hotéis de luxo que fariam grandes investimentos para promover shows artísticos e culturais, movimentando outros setores da economia e trazendo divisas ao país.

PERDAS

“Segundo estatísticas, o Brasil deixa de arrecadar entre R$ 16 a R$ 18 bilhões por ano pela falta de regulamentação dos jogos”, disse o deputado. Para ele, a cadeia produtiva também seria beneficiada, gerando empregos para taxistas, motoristas de vans, garçons e trabalhadores em hotéis.

O deputado Vermelho com o presidente da Frente, Eduardo Bacelar e o presidente do Instituto Jogo Legal, Magno José de Souza (vermelho marco regulatório).

MOMENTO PROPRÍCIO PARA A LEGALIZAÇÃO DE CASSINOS

Atento às movimentações políticas em Brasília, o deputado Vermelho diz que após a reforma da Previdência, a atenção dos poderes estão se direcionando a outros segmentos, Entre eles, a reforma tributária e a liberação dos jogos.

O presidente Bolsonaro não era simpatizante ao movimento pela legalização dos jogos, mas pode dar o “sinal verde” se os cassinos forem integrados a resorts e hotéis de luxo que poderia render bilhões aos cofres públicos nesse momento em que o governo precisa reforçar o caixa.

O momento é propício para legalizar os jogos no Brasil (cassino).

Esse sistema de cassino/resort já funciona com sucesso nos EUA. “Existem muitos empresários interessados em investir nesse ramo no Brasil. O momento é propício e nós precisamos concretizar essa proposta”, conclui Vermelho.

EMPRESÁRIO BRASILEIRO INVESTE NO EXTERIOR

O empresário brasileiro Johnny Ortiz, fundador e presidente da Zitro, uma das líderes mundiais na fabricação e desenvolvimento de slots, videobingo e jogo interativo, teve que desenvolver suas atividades fora do país, porque aqui o jogo é proibido.

“É um absurdo eu ter de sair do meu país para ter sucesso no exterior. Hoje temos em nossa unidade europeia 300 engenheiros, o que demonstra nossa força enquanto empresa geradora de empregos. A Zitro quer trazer sua expertise para o Brasil e oferecer milhares de empregos e altas somas de impostos”, disse ele ao Games Magazine.

O empresário diz que o Brasil recebe cerca de 6 milhões de turista ao ano e Andorra, um pequeno país da Europa, onde o jogo é liberado, recebe 12 milhões.

De acordo com o Instituto Jogo Legal, o mercado dos jogos nos Estados Unidos gera 1,7 milhão de empregos/ano e movimenta US$ 74 bilhões/ano.

Dos países signatários da ONU, 75,5% autorizam bingos e/ou cassinos. O Brasil, apesar de ter um potencial turístico invejável, mantém os jogos na clandestinidade.

(Da Redação com Assessoria)

