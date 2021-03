Ação: SOLDADO FRUET FORMALIZOU PEDIDO AO GOVERNADOR PARA ADIAR COBRANÇA DOS EMPRÉSTIMOS

Pedido para posterga ção da primeira parcela dos empréstimos concedidos pela Fomento Paraná é em razão do lockdown decretado no Estado.

O deputado estadual Soldado Fruet (PROS) protocolizou nesta quarta-feira (03) um ofício solicitando ao governador Carlos Massa Ratinho Junior que analise a possibilidade de postergar a primeira parcela dos empréstimos concedidos pela Fomento Paraná a partir do final de março de 2020, quando houve o primeiro lockdown no Estado, com carência de 12 meses para pagamento.

“A primeira parcela daqueles empréstimos tem seu vencimento nesse mês, justamente quando indústria, comércio e serviços se encontram novamente fechados”, alegou.

“É de conhecimento público vossa decisão de postergar o recolhimento por parte dos contribuintes de impostos como o IPVA e ICMS, além de outras medidas divulgadas pelo Governo Estadual”, ressaltou o Soldado Fruet no documento. Para ele, “tais atitudes trazem um pequeno alento à população paranaense nesse momento tão difícil pelo qual todos estamos passando, mas muito especialmente, um alento para pequenos empresários e comerciantes”.

A solicitação encaminhada ao governador atende a um pedido que o Soldado Fruet recebeu de pequenos empresários que participaram do ato contra o lockdown em Foz do Iguaçu, na manhã de quarta-feira (03). “Muita gente aqui fez empréstimo, por isso vou emitir um documento ao governador para ver se ele se sensibiliza e joga pelo menos a primeira parcela para o final”, falou aos manifestantes.

Dos R$ 328,2 milhões liberados pela Fomento Paraná para 30.227 empreendimentos privados de micro e pequeno porte em 2020, R$ 120 milhões se referem aos recursos para as 23.283 operações da linha emergencial Paraná Recupera, voltada a empreendimentos informais, MEI, micro e pequenas empresas, e outros R$ 8,4 milhões foram contratados por meio da linha Paraná Recupera – Transportes, destinada a transportadores escolares e do segmento de turismo.

(Da Redação com Assessoria ALEP)

