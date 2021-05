Foz do Iguaçu: IGUAÇUENSE BRILHA E REPRESENTARÁ A CIDADE NOS TRÊS PRINCIPAIS CAMPEONATOS INTERNACIONAIS DE ATLETISMO

Erica Geni Barbosa saltou para o 1º lugar do ranking brasileiro Sub-20 e conquistou o índice ideal para participar do Campeonato Mundial, Pan-Americano e Sul-Americano.

No último sábado (15), Foz do Iguaçu foi mais uma vez bem representada pelos jovens do Instituto de Atletismo. A atleta Érica Geni Barbosa conquistou o ouro na prova dos 400 metros, com o tempo de 54’38”, durante o 5° Torneio Atletismo Paulista, realizado em Praia Grande, na Baixada Santista.

A marca fez Érica saltar ao 1º lugar do ranking brasileiro Sub-20 da modalidade e conquistar vagas para o Sul-Americano Sub-20, previsto para ser realizado em Lima, Peru, entre 12 e 13 de junho; para o Pan-Americano Sub-20, marcado para Santiago, Chile, em outubro; e para o Campeonato Mundial Sub-20, de 17 a 22 de agosto, em Nairóbi, Quênia.

PROMESSA NACIONAL

Érica é atleta do Instituto de Atletismo de Foz do Iguaçu desde os nove anos de idade, por meio do projeto Jovens Atletas Campeões do Futuro, mantido pela Prefeitura de Foz do Iguaçu em parceria com a Itaipu Binacional.

“No começo era só por diversão, mas depois da primeira competição e primeira medalha comecei a levar a sério. Treinar e representar a cidade são conquistas maravilhosas e gratificantes. Um trabalho feito em equipe que desde o início está dando certo, como esses frutos que estamos colhendo”, celebra Érica.

Aos 18 anos, ela é uma das grandes promessas do esporte nacional e mantém viva a esperança de representar o Brasil já nas Olimpíadas de 2024, em Paris. Para ela, as boas conquistas foram o resultado de um bom trabalho nos treinamentos e dedicação dos profissionais locais.

Assim como no esporte que pratica, cada passo da carreira também é planejado e dado com calma. “Fico muito feliz e com o sentimento de dever cumprido. Tenho agora outros objetivos, como focar nas próximas competições que estão por vir. Venho sempre buscando melhorar o resultado, fazer um bom trabalho com meu atual técnico. Disputar as Olimpíadas seria uma grande honra, por isso vou dando um passo de cada vez, e aos poucos alcançando as metas”.

EQUIPE DE TALENTOS

A equipe do Instituto é formada também por outros talentos da modalidade que não param de disputar competições de ponta. Já na próxima sexta-feira (21), Érica e outros três companheiros estarão em Bragança Paulista para o Campeonato Brasileiro Sub-20 de Atletismo. Os melhores colocados poderão também garantir vaga para o Sul-Americano.

São cerca de 100 atletas ativos, que vem treinando de maneira reduzida por conta dos protocolos de segurança contra a covid-19. Desses, 40 fazem parte do programa Bolsa Atleta. “Temos atletas dedicados e competentes que não medem esforços em treinos e, por isso, conseguem resultados impressionantes. O talento local de Foz do Iguaçu é uma conquista de todos que acreditam no projeto”, afirma o coordenador do projeto, Sérgio Muniz dos Santos, o “Quick”

(Da Redação com PMFI)

