Foz do Iguaçu: PREFEITO E SECRETÁRIA DE SAÚDE, CONVIDADOS PELA CÂMARA, NÃO COMARECERAM EM AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE A COVID-19

Chico Brasileiro e Rosa Jeronymo não compareceram à audiência pública realizada por força de requerimento do Presidente do Poder Legislativo da cidade, Ney Patrício. Tema principal foi prevenção e tratamento precoce da Covid-19.

O prefeito de Foz do Iguaçu Chico Brasileiro e a Secretária de Saúde, primeira-dama Rosa Jerônymo, deram mais uma demonstração de desrespeito não só ao Poder Legislativo da cidade com seus 15 líderes eleitos pelo voto popular, mas também aos cidadãos em geral e às entidades ali representadas. Eles não foram à audiência pública da saúde, promovida por meio de requerimento do presidente da Câmara, Ney Patrício. O debate foi no sentido de esclarecer as questões do chamado tratamento preventivo (ou precoce) da Covid-19.

As principais questões ficaram sem respostas, apesar do esforço de Sergio Fabriz, da Função Municipal de Saúde, que não é a representação da Saúde do município e sim de uma prestadora de serviço. Ulisses Figueiredo, coordenador do Programa de Atendimento Domiciliar do Covid, se apresentou como sendo representante do Executivo na audiência, porém não houve formalização, envio de qualquer ofício à Câmara informando sobre o representante.

É desrespeito à sociedade como um todo, e não só ao Poder Legislativo iguaçuense. O vereador João Morales (DEM), na fala sobre as conclusões da audiência, reagiu com indignação. “A Audiência pública faz sentido para tratarmos de prevenção. O Sérgio (Fabriz, diretor do HM), está na outra ponta. Gostaria de ver aqui a Secretária da Saúde. Como seria importante saber dessa pasta que poderia estar atuante em medidas preventivas, um protocolo de fortalecimento do sistema imunológico das pessoas com Vitamina D, por exemplo, e tratamento precoce da covid”.

E destacou: “Ouvimos especialistas, como o médico infectologista, Francisco Cardoso, com vasto currículo, falando que mandar os contaminados para casa não ajuda e sim aumenta a transmissão do vírus”. Por essa tese, a pessoa positivada deve ser isolada, mas não dentro da casa com outros membros da família.

Além de prevenção para aumentar a imunidade da pessoa com suplemento tipo Vitaminas D, C e zinco, como também uso de Ivermectina, por exemplo, em defesa do tratamento precoce, João Morales, citou que logo nos primeiros sintomas o sistema público deveria entrar com medicação. “Caso der negativo, que suspenda. Isso estaria salvando muitas e muitas vidas, conforme asseguram os especialistas.

Quanto à necessidade de eficácia comprovada, Maria Emília Gadelha, médica especialista em medicina biológica e homotoxicologia, alertou que “90% da medicina não tem comprovação científica”, e, portanto, os tratamentos alternativos por médicos deveriam ser adotados na saúde pública.

DENÚNCIA DE POLITIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Durante a audiência pública foi dito para não se politizar o enfrentamento da Covid-19. Essa conclusão recai sobre a denúncia de que a Secretaria de Saúde, num momento tão grave e delicado como esse da pandemia, estaria sendo usada politicamente pelo prefeito Chico Brasileiro. Ele nomeou a própria esposa para a pasta, numa tentativa política de viabilizar o nome de Rosa Jeronymo para eleição de deputada estadual no próximo ano.

As evidências aparecem. A esposa do prefeito e secretária de Saúde tem evitado dar entrevistas aos meios de comunicação quando há questionamentos da sociedade que a imprensa replica. Evidentemente, estão preservando a imagem de Rosa para a disputa eleitoral. A tarefa de dar respostas sobre assuntos contundentes da saúde tem sido da competente secretária da Fazenda, Salete Horst, muito competente em sua área, mas não na Saúde, pela qual Rosa Jerônymo aparenta estar se esquivando de dar informações.

Além de ser a secretária da Fazenda a escolhida para dar explicações sobre os ineficazes lockdowns, a esposa do prefeito, em meio a uma gestão que levou o município a ter os piores números da pandemia entre os municípios do Paraná, vem sendo substituída por outras pessoas da Secretaria que comanda, na hora das necessárias explicações sobre a Covid-19 em Foz do Iguaçu. Parece clara a intenção de “poupar” a imagem de Rosa Jerônymo para uma possível candidatura dela no pleito de 2022.

COMISSÃO DA CÂMARA ENROLA, SE FAZ DE SONSA E NÃO ABRE CAIXA PRETA DA COVID EM FOZ

Enquanto Chico Brasileiro e a secretária Rosa Jerônimo ignoram os vereadores e desrespeitam entidades e a sociedade, inclusive não comparecendo nem dando satisfação em audiência pública, a Câmara Municipal, não usa o poder que tem em defesa da população e da própria imagem do Legislativo. Uma Comissão Especial criada na Câmara para levantar os investimentos e resultados, vem enrolando, deixando tempo passar, sem adotar qualquer atitude. Nem mesmo no Portal da Câmara consta a comissão ou sequer quais os nomes dos integrantes ou ainda se foram nomeados ou não.

O tema envolve a “Caixa Preta” da Covid-19 em Foz do Iguaçu. Dinheiro recebido pela gestão Chico Brasileiro/Rosa Jerônymo. São recursos repassados pelos governos Federal e Estadual, além dos aportes da Itaipu, que se somam aos recursos municipais no enfrentamento da pandemia. Até agora não se sabe ao certo também, como, onde e no quê foram aplicados os muitos milhões do dinheiro do contribuinte.

Ao mesmo tempo a tal comissão de estudo da Câmara sobre a Pandemia segue parada e protegendo a Caixa Preta da Covid-19. Há comentários de que essa comissão, bem como as demais criadas, foram para trancar a pauta e impedir CPIs contra a gestão Chico Brasileiro, principalmente em relação à Saúde comandada pela esposa dele, Rosa Jerônymo.

A Comissão Especial tem prazo para fazer levantamentos, mas não tem poderes como de uma CPI. Importante lembrar que por força da lei vigente, não podem funcionar mais que 5 comissões ao mesmo tempo na Câmara. As tais comissões hoje abertas e “em andamento” bloquearam a pauta, impedindo toda e qualquer comissão parlamentar de inquérito (CPI) sobre o governo Chico Brasileiro. Criaram Comissão Especial até para “Imóveis Foreiros”, cuja presidente é aquela mesma Vereadora Protetora que ficou conhecida por votar e nem saber o que estava votando.

VEREADORES E ESPECIALISTAS QUE PARTICIPARAM DA AUDIÊNCIA PÚBLICA

Participaram da audiência pública no plenário os vereadores Ney Patrício (PSD), Galhardo (REPUBLICANOS), Kalito (PSD), Cabo Cassol (PODEMOS), Edivaldo Alcântara (PTB), João Morales (DEM) e Protetora Carol Dedonatti (PP). No virtual Adnan El Sayed (PSD), Jairo Cardoso (DEM), Valdir de Souza “Maninho” (PSC) e Anice Gazzaoui (PL).

Além do diretor do Hospital Municipal, Sergio Fabriz, também participaram Dr. Ulisses Figueiredo, coordenador do Programa de Atendimento Domiciliar do Covid; Dr. Cicero Galli Coimbra, professor e docente do departamento de neurologia e neurocirurgia da UNIFESP, trouxe estudos sobre os medicamentos que poderia trazer benefícios aos pacientes;

O médico infectologista Dr. Francisco Cardoso, para quem “é preciso detectar os casos, precisamos tratar os infectados e fazer medidas de prevenção”; Carla Sakunma de Oliveira Bredt presidente da Sociedade Paranaense de Infectologia; e Maria Emília Gadelha, médica especialista em medicina biológica e homotoxicologia.

(Da Redação com CMFI)

