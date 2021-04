Transporte Público: FOZTRANS INICIA OPERAÇÃO ALTERNATIVO PARA ATENDER USUÁRIOS DO TRANSPORTE COLETIVO EM FOZ

Medida tem como objetivo reduzir prejuízos à população devido à paralisação dos trabalhadores, que reivindicam aumentos salariais; Consórcio pleiteia aumenta de tarifa, mas prefeitura não pretende onerar os usuários neste momento.

O Instituto de Transporte e Trânsito de Foz do Iguaçu – Foztrans abre na manhã desta terça-feira (20) o cadastramento de motoristas interessados em atuar no transporte alternativo para atendimento dos usuários do transporte coletivo nos horários intermediários, em virtude da paralisação dos trabalhadores.

Devido à greve, os ônibus estão circulando somente nos horários de pico até às 9h, ao meio-dia e depois das 17h. Para suprir a necessidade da população o Foztrans fará a autorização de 50 veículos para circular nos horários intermediários.

Na manhã de segunda-feira (19), a Prefeitura de Foz do Iguaçu participou da terceira reunião sobre a paralisação com o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários (Sintrofi) e o Consórcio Sorriso, responsável pela operação das linhas na cidade. Os trabalhadores querem aumentos salariais, enquanto o consórcio pleiteia o aumento da tarifa do transporte.

A Prefeitura está analisando o pedido, mas não pretende, por hora, onerar os usuários do transporte, que vêm reclamando da qualidade do serviço prestado, e também em razão das dificuldades impostas pela crise econômica motivada pela pandemia da covid-19.

Foram feitas duas reivindicações pela administração municipal. A primeira para que fosse mantido o aumento da frota nos horários de pico para garantir que não haja aglomeração e evitar a transmissão do coronavírus. A segunda foi para que nos horários intermediários fosse mantida 30% da frota.

Quanta à primeira condição apresentada, o Consórcio Sorriso não se manifestou. No tocante à manutenção de 30% da frota nos horários intermediários, a solicitação ainda está em análise pelo Consórcio Sorriso, que estuda a viabilidade da operação. No entanto, o Foztrans considerou as reiteradas reivindicações da população e autorizará, a partir desta terça-feira, o transporte alternativo, até que seja restabelecida a normalidade da operação do transporte coletivo.

