Trevo do Charrua: DEPUTADO PEDE ESCLARECIMENTOS SOBRE FECHAMENTO DE ACESSO

O deputado estadual Soldado Fruet protocolou na última quarta-feira (05) um requerimento solicitando esclarecimentos ao secretário de Estado de Infraestrutura e Logística do Paraná, Sandro Alex, e ao diretor geral do DER/PR, Fernando Furiatti Saboia.

Estes esclarecimentos são sobre o porque do fechamento do acesso aos bairros na antiga rotatória do CTG Charrua, na BR-277, no município de Foz do Iguaçu. “A população, principalmente quem mora e trabalha às margens da antiga rotatória, aguarda explicações sobre o fechamento do acesso aos bairros no Trevo do Charrua, sem que fossem criadas alternativas de acesso direto”, justifica o parlamentar.

“Ainda que com alguns problemas de segurança e sinalização, o Trevo do Charrua sempre foi instrumento ímpar de desenvolvimento e planejamento urbano local”, argumentou o Soldado Fruet. Segundo ele, “a região norte, que antigamente dispunha do trecho para fazer a ligação com o centro da cidade, encontra-se apartada das demais, pois perdeu sua principal via de circulação após as intervenções realizadas pelo DER, Ecocataratas e Prefeitura”. Com o fechamento do Charrua, os motoristas estão sendo obrigados a se deslocar até a Avenida Paraná ou a intersecção com a Avenida Costa e Silva, “aumentando para quilômetros o deslocamento que outrora era feito em poucos metros”.

O deputado ressaltou que várias autoridades públicas repassaram informações desencontradas sobre o tema. “Primeiro, disseram à população que seriam feitas obras para melhorar o fluxo e segurança dos transeuntes, as quais demandariam o fechamento temporário da via, mas que esta seria reaberta. Tempos depois, que seria realizada uma grande obra de infraestrutura viária, na modalidade trincheira, para corrigir os problemas, a qual inclusive já estava empenhada. Agora, dizem ser inequívoco o fechamento permanentemente do Trevo, dado o decréscimo no número de acidentes, sem mencionar a execução de nenhuma obra para solucionar o impasse”, relembrou.

De acordo com o Soldado Fruet, “em regiões turísticas, como Foz do Iguaçu, o dinheiro vai aonde os turistas e empresários conseguem chegar” e “o isolamento acarretará inúmeras perdas aos estabelecimentos comerciais da área, que já enfrentam uma crise econômica bastante aguda”. Por isso, solicitou que o secretário e o diretor informem se haverá ou não o fechamento definitivo do acesso do Trevo do Charrua e a construção de uma trincheira para melhora do fluxo e escoamento dos veículos na localidade.

Caso haja resposta positiva em relação à realização de obras, o deputado pediu que lhe seja franqueado o edital de licitação, o contrato administrativo e os demais processos administrativos relacionados ao trecho, onde constem o planejamento, status atual, prazo, custo global e projetos básicos e executivo da obra, “para que possamos sanar o desencontro de informações e passar informações claras à população interessada”.

(Da Redação com ALEP)

