Coluna Tribuna Livre: PRIORIDADE AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NA VACINAÇÃO CONTRA A COVID

Anice cobrou que Município cumpra com os professores e demais profissionais, esse direito reconhecido pelo governo federal e pelo Estado do Paraná

A vereadora Anice Gazzaoui destacou nesta quinta-feira, 4 de março, como uma conquista a notícia de que o governo federal informou ao Supremo Tribunal Federal (STF) ter incluído trabalhadores da área de educação na lista dos serviços essenciais e que vão fazer parte do grupo prioritário de vacinação contra Covid-19 no país. Anice requer que o Município cumpra essa prioridade incluída no Plano Nacional de Vacinação.

Bem antes, ainda no dia 28 de janeiro de 2021, a vereadora Anice apresentou na Câmara de Foz do Iguaçu, a indicação nº120/2021, oficializando o pedido ao Poder Executivo. A vereadora observou que a Assembleia Legislativa aprovou essa prioridade aos profissionais da rede estadual de ensino e o Governador Ratinho Junior já sancionou a Lei nº 20.506 de 23 de fevereiro de 2021. “Essa prioridade está reconhecida em âmbito da rede estadual, sendo portanto, justo e de direito que se estenda aos profissionais da rede municipal de ensino”, declarou a vereadora.

——————–

DIRETOR DO HOSPITAL PEDE RESPONSABILIDADE INDIVIDUAL PARA CIDADE VENCER MOMENTO MUITO CRÍTICO

Em reunião virtual, Sergio Fabriz disse que “não há estrutura hospitalar que dê conta se a população não fizer sua parte”.

Os vereadores se reuniram, de maneira virtual, na manhã desta quinta-feira, 04 de março, com o Diretor do Hospital Municipal Padre Germano Lauck, Sérgio Fabriz, para informações e esclarecer dados sobre atendimento e ocupação hospitalar no que se refere à covid-19 em Foz do Iguaçu. A situação é muito crítica com 73 leitos de UTI ocupados e em um único dia foram 15 entubações.

A reunião foi convocada pelo Presidente da Casa, Ney Patrício, com “objetivo de que os vereadores tivessem conhecimento da situação concreta do município. Para Sérgio Fabriz, “o problema está na responsabilidade individual de cada pessoa. Vamos para as casas esgotados, passamos pelas ruas e é como se a vida estivesse normal. Não há estrutura hospitalar que dê conta se a população não fizer sua parte”.

——————–

VEREADORES FORMAM BLOCO INTER-RELIGIOSO NA CÂMARA DE FOZ DO IGUAÇU

Criação do bloco é para fortalecer o debate democrático principalmente em relação à intolerância religiosa.

Três vereadores, sendo um do PL, um do DEM e outro do Progressista, anunciaram nesta quarta-feira, 3 de março, a criação do bloco inter-religioso na Câmara de Foz do Iguaçu. Um ofício comunicando a formação foi protocolado no dia anterior para a presidência da casa e será lido na sessão desta quinta-feira, 4 de março O grupo é composto por Anice Gazzaoui (PL) que exercerá a liderança; Alex Meyer (PP) e Jairo Cardoso (DEM).

De acordo com Anice, a criação do bloco é para fortalecer o debate democrático principalmente em relação à intolerância religiosa. “Essa iniciativa abre o espaço para que a gente discuta profundamente os assuntos de forma harmônica, diplomática e democrática. Temos vereadores de várias religiões e precisamos ter essa dinâmica debatendo abertamente sobre todos os assuntos”, afirmou a vereadora.

PREFEITURA, CÂMARA E ACIFI DEBATEM ALTERNATIVA PARA REABERTURA DO COMÉRCIO EM FOZ

Reunião será retomada nesta quinta-feira com expectativa de novos encaminhamentos

O presidente da Câmara Municipal, Ney Patrício, participou nesta quarta-feira, 03 de março, de uma reunião, com o prefeito Chico Brasileiro, sobre a retomada do funcionamento das atividades comerciais e de serviços. Também estiveram presentes representantes do Hospital Municipal, da Associação Comercial de Foz do Iguaçu (Acifi), Comtur, Sindhotéis e secretários municipais.

“A Câmara de Foz, em nome dos 15 vereadores, reitera a necessidade de construirmos uma proposta de reabertura gradual do comércio neste período de lockdown, determinado pelo decreto estadual”, afirmou Ney Patrício (PSD). O prefeito Chico Brasileiro determinou que os técnicos devem elaborar uma proposta com as regras para reabertura gradual em breve. A conversa entre a Prefeitura, Câmara, Acifi e entidades será reiniciada nesta quinta, 04 de março.

——————–

VEREADOR JOÃO MORALES SOLICITA INFORMAÇÕES SOBRE FUNCIONAMENTO DE UNIDADES DE SAÚDE

Morales: “Fizemos o requerimento solicitando informações sobre o quadro clínico que está atendendo”

O atendimento de algumas Unidades de Saúde do Município foi questionado pelo Vereador João Morales, por meio de requerimento aprovado na sessão ordinária da última terça-feira, 02 de março. O parlamentar solicita informações sobre médicos de plantão, quais especialidade médicas atendem na unidade, bem como os dias e horários. As unidades que foram objeto do questionamento foram: UBS São João, Três Lagoas, Lagoa Dourada, Sol de Maio, Três Bandeiras e UPA João Samek.

“Fizemos o requerimento solicitando informações sobre o quadro clínico que está atendendo, para que possamos ter o maior número de informações possíveis para tomarmos providências“, afirmou o Vereador João Morales (DEM).

——————–

VEREADOR CABO CASSOL COBRA O EXECUTIVO SOBRE REFORMA NA UBS DO PORTO BELO

Cassol: “O objetivo é que a UBS seja reformada, a comunidade nos cobrou e estamos questionando o Executivo”

A Unidade Básica de Saúde do Porto Belo possui muitos problemas estruturais por falta de manutenção. Em vista disso, o Vereador Cabo Cassol (Podemos) entrou com um requerimento cobrando a Prefeitura informações sobre a reforma e quando isso irá ocorrer.

“O objetivo é que a UBS seja reformada, a comunidade nos cobrou e estamos questionando o Executivo para que tome providências. Nos chamou a atenção que tem um termo de compromisso firmado entre MPF, empresas da operação Pecúlio e a Prefeitura, e essa unidade se encontra na quarta obra a ser executada e ainda não foi. Isso nos chamou a atenção e estamos cobrando o motivo pelo qual não foi feito, se será realizada a reforma e quando isso deve acontecer”, destacou o Vereador Cabo Cassol (Podemos).

——————–

KALITO SUGERE AO PREFEITO APROVEITAMENTO DO BIOGÁS PRODUZIDO NO ATERRO SANITÁRIO

Vereador Kalito: “Nossa ideia é que a Prefeitura utilize esse gás como fonte de energia”

Uma fonte de energia barata, sustentável e ainda não muito aproveitada em Foz do Iguaçu é o gás metano, que é produzido em abundância no aterro sanitário da cidade. Em vista disso, o Vereador Kalito (PSD) sugeriu ao Executivo, por meio de indicação, que a Prefeitura estude a viabilidade para utilização desse material.

“Nossa ideia é que a Prefeitura utilize esse gás, como fonte de energia, quer seja em veículos, como geração de energia elétrica. Queremos dar um destino sustentável para a matéria que está sendo desperdiçada no momento. Em Cascavel, tem a Praça das Nações que é iluminada com esse tipo de energia, gerada no aterro sanitário da cidade. É uma economia também de 110 mil reais por mês que Cascavel vêm fazendo com isso”, afirma Kalito.

EMENDA DO VEREADOR ROGÉRIO VIABILIZA VEÍCULO PARA UNIDADE DE SAÚDE

No orçamento municipal, Rogério destinou, por meio da emenda nº 49/2019, verba para veiculo da Unidade de Saúde São Roque

Na manhã desta terça-feira, 2 de março, a unidade de saúde do Jardim São Roque recebeu um veículo novo adquirido com recursos de emenda impositiva do vereador Rogério Quadros. “Havia uma grande necessidade principalmente para a equipe do Programa Saúde da Família que faz acompanhamento de pacientes nas residências, incluindo os acamados ou com dificuldades de locomoção. Também vai ser muito útil para a vacinação a domicílio”, afirmou Rogério ao lado da Secretária de Saúde, Rosa Jerônimo, que prestigiou o ato e agradeceu à iniciativa do vereador.

No orçamento municipal, Rogério destinou, por meio da emenda nº 49/2019, o valor de R$ 50 mil para a prefeitura adquirir o veículo e assim atender as necessidades da unidade de saúde do Jardim São Roque. “É uma aquisição importantíssima para melhorar o atendimento da população e da região. Nessa área tem pessoas que moram distante como da região da Mata Verde. O veículo vai facilitar o trabalho do Programa Saúde da Família e da vacinação a domicílio, principalmente dos idosos”, comentou Rogério Quadros. Grande parte das emendas impositivas do vereador tem sido destinada para a saúde.

——————–

VEREADOR MANINHO REIVINDICA REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DA ASSIBEL

Pedido do vereador Maninho busca atender solicitação da população

O vereador Valdir de Souza (Maninho) indicou ao prefeito municipal a revitalização do campo de futebol Assibel, no Bairro Porto Belo, na Avenida Jorge Inácio Franco. A indicação proposta pelo vereador, busca atender os pedidos da população, uma vez que neste campo ocorrem torneios e por isso, necessita de arquibancadas, banheiros (feminino e masculino) a fim de trazer maior conforto e incentivo aos esportes, tanto para quem pratica, quanto para aqueles que irão torcer por seus amigos ou familiares.

——————–

CONTROLE DE LEISHMANIOSE E VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA SÃO PROPOSTAS DA PROTETORA CAROL

Algumas doenças que atacam os cães podem ser transmitidas e contaminar seres humanos

Através de uma indicação ao Executivo, a vereadora Protetora Carol requer a distribuição do medicamento Alopurinol, para controle da Leishmaniose, gratuitamente aos tutores de animais portadores desta doença. A Leishmaniose é uma doença que pode ser transmitida aos humanos e não tem cura, apenas controle. Outra doença que preocupa é a Raiva. Apesar de não haver casos confirmados desde 2016, o CCZ tem encontrado frequentemente morcegos infectados com a doença. E é sabido que são eles que transmitem a doença aos cães e estes podem contaminar seres humanos.

Foz do Iguaçu está desde 2006 sem campanhas de imunização. Na mesma sessão a vereadora Carol propôs ao prefeito um cadastro dos animais domiciliados, semi-domiciliados e de rua que podem ser monitorados através de software de identificação facial ou outro meio a ser definido pelo Executivo.

——————–

VEREADOR JAIRO CARDOSO QUESTIONA O EXECUTIVO SOBRE REVITALIZAÇÃO DA PRAINHA DE TRÊS LAGOAS

Jairo Cardoso: O espaço é de muita relevância para a comunidade e queremos soluções

A revitalização da Prainha de Três Lagoas foi tema de requerimento discutido e aprovado na sessão desta terça-feira, 02 de março. O objetivo da proposição, de autoria do vereador Jairo Cardoso (DEM), é saber se existe algum projeto do Executivo para trazer melhorias para o local.

“O requerimento é de extrema importância, em virtude de o espaço ser local de lazer para população. Ele é um espaço de muita relevância para a comunidade, no âmbito do esporte, lazer e também na geração de renda. Então buscarmos, via requerimento, saber do Poder Executivo se há algum contrato em andamento ou algum projeto, para que possamos subsidiar com indicação ou apoio para que o espaço seja devolvido ao uso da comunidade”, destacou o Vereador Jairo Cardoso.

PROJETO DE LEI PREVÊ ESTÍMULO AO PRIMEIRO EMPREGO EM FOZ

Proposta foi apresentada pelos vereadores Cabo Cassol e João Morales

Uma proposta conjunta dos vereadores Cabo Cassol (Podemos) e João Morales (DEM) prevê a criação do “Selo Empresa Amiga da Juventude”. O projeto de Lei 10/2021 entrará para leitura na sessão plenária desta terça-feira (02/03) e deve ser encaminhado para análises das Comissões da Casa. O texto proíbe o Poder Público Municipal contratar serviços e ou manter relações comerciais com empresas que, dentro do prazo legal, não obtiverem o selo.

“A ideia principal do projeto é fomentar o primeiro emprego, estimular a experiência do jovem no mercado de trabalho”, disse Cassol. Para o vereador João Morales “esse selo será interessante para dar oportunidade para o jovem”.

——————–

GENERAL SILVA E LUNA RECEBE HOMENAGEM DO PODER LEGISLATIVO

Gestão de Silva e Luna na Itaipu é reconhecida pelo Poder Legislativo de Foz

Representantes da Bancada Desenvolvimentista da Câmara de Foz do Iguaçu, vereadores Adnan El Sayed (PSD) e Cabol Cassol (Podemos), acompanhados do Presidente do Legislativo, Ney Patrício, foram recebidos nesta segunda-feira pelo Diretor-Geral Brasileiro de Itaipu, General Silva e Luna. O objetivo do encontro foi estreitar o diálogo da bancada com a direção da Binacional, que vem investindo pesadamente em obras estruturantes na cidade e região.

Os vereadores entregaram ao General uma placa de agradecimento em reconhecimento à gestão de Silva e Luna na Itaipu, que no ano passado foi homenageado pela Câmara com o título de Cidadão Honorário de Foz do Iguaçu. O encontro desta segunda-feira estava agendado antes da indicação do General para assumir a Presidência da Petrobrás. Os demais vereadores, respeitando as restrições impostas pela pandemia, não puderam participar do ato.

——————–

MANINHO PEDE INFORMAÇÕES SOBRE LINHA DE ÔNIBUS TRÊS LAGOAS/PRAINHA

Maninho pede ao Foztrans solução para problemas na linha de ônibus

O vereador Valdir de Souza – Maninho (PSC) apresentou para a sessão desta terça-feira (02), um requerimento em que solicita do Diretor-Superintendente do FOZTRANS, Licério Santos, informações sobre a linha de ônibus 245 que faz o itinerário Três Lagoas/Prainha. Solicitou oficialmente que seja especificada qual é a rota adotada atualmente e por que a linha não para nos dois pontos situados no começo da Avenida Garibaldi, próximo ao CTG Charrua.

O pedido se dá em razão das várias reclamações da população, que vem encontrando muitas dificuldades no destino, referente as paradas nos pontos de ônibus.

——————–

NEY PATRÍCIO REQUER RESPOSTAS SOBRE FALHAS DOS CORREIOS NO JARDIM ITAIPU E ARROIO DOURADO

Ney Patricio diz que correspondências não chegam no Arroio Dourado nem no Jardim Itaipu

O presidente da Casa de Leis, vereador Ney Patrício, apresentou requerimento a ser votado na sessão desta terça-feira (2), solicitando da Superintendência Regional da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos no Paraná, informações sobre a falta de entrega de correspondências nos bairros Jardim Itaipu e Arroio Dourado. Muitos moradores sofrem transtornos com correspondências, faturas e outros documentos importantes. Alguns deles, informaram ter buscado informações na gerência local da empresa, mas não obtiveram.

——————–

ANICE PEDE INFORMAÇÕES SOBRE COLABORAÇÃO DA ACIFI NO COMBATE AO CORONAVÍRUS

Anice pediu informações oficiais da Acifi sobre a participação da entidade na guerra contra o vírus



A vereadora Anice Nagib Gazzaoui apresentou requerimento constante na pauta da sessão desta terça-feira (02). Ela solicita do Presidente da Associação Comercial e Industrial de Foz do Iguaçu – ACIFI, informações sobre ações empreendidas pela entidade para ajudar no combate ao coronavírus. A entidade é contra o lockdown decretado pelo Estado e Município, podendo ter ações que podem reduzir os riscos de contaminação. Segundo Anice, a finalidade é saber das ações empreendidas pela ACIFI, enquanto entidade, para auxiliar no combate ao vírus como compra e doação de máscaras, luvas e outros equipamentos de proteção individual (EPI) descartáveis. Anice pede também que seja informado se houve ou não doação de equipamentos que ajudam os hospitais da cidade, tais como respiradores, macas e outros suportes.

CÂMARA DE FOZ FECHADA PARA ATENDIMENTO PRESENCIAL A PARTIR DE HOJE (01-03)

Câmara fechou as portas para o público externo e voltou com o regime de teletrabalho

Com o decreto estadual, acatado integralmente e até ampliado pelo prefeito Chico Brasileiro com restrições extremas de circulação de pessoas e fechamento do comércio, a Câmara Municipal de Foz do Iguaçu fechou as portas para atendimento presencial ao público.

A medida vale já a partir desta segunda-feira, 1º de março. O Poder Legislativo fará regime de escala para cada setor e voltou com o sistema de teletrabalho para os servidores, além de limitar a presença de apenas dois assessores por gabinete.

As sessões já programadas ocorrerão de maneira remota, via zoom. As mídias sociais da Câmara também continuam como canal aberto para dúvidas e/ou esclarecimentos que se fizerem necessários neste momento. Os protocolos de documentos direcionados à Câmara Municipal de Foz do Iguaçu devem ser realizados mediante encaminhamento ao e-mail: protocolo.camara@fozdoiguacu.pr.leg.br. Informamos, ainda, que o telefone geral da Casa de Leis (45) 3521-8100 continua funcionando normalmente no período de expediente, das 08h até 14h.

——————–

VEREADORA ANICE INDICA PRIORIDADE DE VACINAÇÃO AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

A vereadora observou que a Assembleia Legislativa aprovou essa prioridade aos profissionais da rede estadual

A vereadora Anice Nagib Gazzaoui (PL) entrou com indicação pedindo ao Poder Executivo priorização dos profissionais da educação na vacinação contra o Coronavírus. A vereadora observou que a Assembleia Legislativa aprovou essa prioridade aos profissionais da rede estadual de ensino e o Governador Ratinho Junior já sancionou a Lei nº 20.506 de 23 de fevereiro de 2021.

“Essa prioridade está reconhecida em âmbito da rede estadual, sendo portanto, justo e de direito que se estenda aos profissionais da rede municipal de ensino”, declarou Anice. A vereadora justificou que “a iniciativa da indicação é no sentido de atender aos profissionais da educação do Município reconhecendo os riscos e a importância para a coletividade.”, disse também.

——————–

SECRETÁRIA DE SAÚDE PEDE CUIDADO REDOBRADO PARA SE EVITAR ACIDENTES

Secretária Rosa Jeronymo fez prestação de contas na Câmara de Vereadores

Durante a prestação de contas da saúde, na sexta-feira, 26 de fevereiro, na Câmara de vereadores de Foz do Iguaçu, a secretária municipal da Saúde e primeira-dama do município, Rosa Jeronymo, pediu cuidado redobrado da população para se evitar acidentes e consequentemente o uso de leitos de UTI. A situação é delicada diante da elevação de casos graves de Covid e a ocupação das vagas de Unidade de Terapia Intensiva. Quem conduziu a reunião de prestação de contas foi o Presidente da Comissão Mista da Casa de Leis, vereador Rogério Quadros (PTB).

As diretorias da área da saúde apresentaram seus relatórios de gestão, de exames, consultas especializadas, cirurgias eletivas, ambulatório de feridas, serviço de atendimento ao trauma de emergência; dentre outros setores que compõem a secretaria; bem como abordaram alerta em relação à dengue, comentaram o diagnóstico positivo de morcegos para raiva. O diretor do Hospital Municipal também falou de todo trabalho que a unidade vem fazendo, de ampliação de leitos, uma vez que no início o hospital contava com 17 leitos de UTI Covid e atualmente conta com 60 leitos exclusivos.

——————–

ESTIMATIVA MOSTRA QUE FOZ TEM MAIS DE 1.500 CÃES DE RUA

Santi apontou que “grande parte dos animais é semi-domiciliada. São animais que têm dono, têm casa, mas circulam pelas ruas”

O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) apresentou aos vereadores os resultados do projeto que estudou impacto da população de cães de ruas. A exposição foi feita pelo Chefe do CCZ, o servidor e veterinário Carlos Santi que, na oportunidade, ponderou que “o compromisso enquanto sociedade não é causa de uma pessoa só, é da população, do poder público, de todos”.

A pesquisa fez coleta e análise de alguns dados preliminares em três fases. A primeira apontou como estimativas 1273 cães nas ruas; na segunda fase 904 cães e na terceira fase 1564 cães. O Chefe do CCZ acrescentou que os dados representam uma estimativa e pode variar de 500 a 2.600 cães.

Santi apontou que “grande parte dos animais é semi-domiciliada. São animais que têm dono, têm casa, mas circulam pelas ruas”. Além disso, ele afirmou que o perfil dos animais é de 59,6% são machos; em idade adulta; 94% deles não têm raça; 47,6% desses animais tinham algum problema de saúde. A pesquisa foi realizada em parceria com UDC, Unila, Unesp, UFPR, Centro de Medicina Tropical e Instituto Pasteur. Segundo Santi, os recursos foram da própria secretaria de saúde.

Participaram da reunião os vereadores Protetora Carol Dedonatti (PP), Yasmin Hachem (MDB), Valdir de Souza “Maninho”, Kalito Stoeckl (PSD) e Jairo Cardoso (DEM).

PROJETO QUE COÍBE FURA FILA DA VACINA É APRESENTADO NA CÂMARA DE FOZ

A vereadora Anice Gazzaoui (foto), protocolou na Câmara de Foz do Iguaçu o projeto de lei nº 11/2021, que prevê penalidades para quem furar fila da vacina ou cometer qualquer outro ato que prejudique o enfrentamento da pandemia da Covid-19. A norma define uma série de condutas lesivas que podem gerar multas de 183 reais a 274 mil reais com previsão de valor dobrado em caso de reincidência. O projeto que deverá receber assinatura de outros vereadores será lido nas primeiras sessões de março para início de tramitação.

São cinco faixas de penalidades e o valor depende da gravidade, sendo a mais leve com valor mínimo de uma a dez unidades fiscais do Município e a mais elevada vai de mil a três mil UFFIs. Cada unidade fiscal vale R$ 91,61. No caso específico de furar a fila da vacina, o projeto prevê multa de mil a três mil unidades fiscais do Município, ou seja, R$ 91.610,00 a R$ 274.830,00.

——————–

MANINHO APRESENTA AO SECRETÁRIO AS REIVINDICAÇÕES DO ESPORTE

O vereador Valdir de Souza Maninho (ao centro da foto) participou intensamente da reunião dos membros da Câmara com o Secretário Municipal do Esporte, Antonio Sapia e equipe técnica. Várias reivindicações como melhorias e ampliações em áreas de esporte e lazer, além de manutenção e implantação de novos campos de futebol já foram apresentadas por Maninho em janeiro por meio de indicações formais.

Além desses temas, durante o debate, também houve questionamentos sobre o programa Bolsa Técnico. A pauta também tratou da necessidade de fomentar apoio a espaços esportivos; fortalecer lideranças, professores da área, chamar atenção para esportes alternativos, radicais.

——————–

“BOLSONARO É UM PARCEIRO NAS AÇÕES ESTRUTURANTES DE FOZ”, DESTACA PRESIDENTE DA CÂMARA

Durante o evento realizado em Furnas nesta quinta-feira, com a presença do Presidente da República, o Presidente da Câmara de Foz do Iguaçu, Ney Patricio, afirmou que Jair Bolsonaro tem sido o principal incentivador das ações estruturantes que a Itaipu realiza sob comando do Diretor Geral, General Joaquim Silva e Luna.

“O presidente Jair Bolsonaro tem sido um parceiro da cidade. Ele tem atendido aos pleitos do prefeito Chico Brasileiro e tem, através da pessoa do General Silva e Luna, trazido investimentos pesados para o desenvolvimento de Foz, entre eles a construção da Segunda Ponte e a ampliação da pista do aeroporto. O alinhamento das três esferas tem possibilitado essa parceria de sucesso”, destacou Ney Patrício.

——————–

VEREADORA PROTETORA CAROL APOIA A CRIAÇÃO DA UNIÃO SINDICAL DAS FORÇAS DE SEGURANÇA

A vereadora Protetora Carol Dedonatti (foto), manifestou nesta quinta-feira, 25, o apoio à criação da UFS – União das Forças de Segurança, que reúne 11 sindicatos e associações de policiais civis, militares, científicos e agentes penitenciários. O objetivo do grupo é somar força na luta pela valorização e garantia dos direitos já conquistados pelas categorias. Compõem a UFS o Sinclapol, Adepol, Sindarspen, Assofepar, AVM, APML, Sinpoapar, Amai, Sidepol, SBSS e Clube dos Oficiais da Polícia Militar do Paraná.

Na opinião da vereadora, os servidores estão se sentindo relegados na atual gestão e cobram do governador Ratinho Júnior um tratamento à altura da excelência do serviço prestado e da importância dos trabalhadores da área. Entre os problemas enfrentados está o abandono da categoria, falta de equipamentos, sobrecarga dos policiais e grande incidência de doenças provocadas pelo stress do dia a dia como depressão, entre outras.

——————–

VEREADOR DE FOZ INDICA À PREFEITURA COMPRA DIRETA DE VACINAS CONTRA A COVID-19

O vereador Adnan El Sayed (foto), entrou com indicação ao prefeito Chico Brasileiro para atuar na compra direta de doses de vacinas contra a Covid-19. O ato foi feito com base na decisão tomada na terça-feira (23) pelo Supremo Tribunal Federal que autorizou os estados e municípios a efetuarem a compra direta de vacinas contra a Covid-19 em caso de o Plano Nacional de Vacinação não cumprir as metas de imunização em massa. “O número de internados é alarmante e somente a vacinação em massa poderá conter a proliferação do vírus”, completou Adnan. A indicação será ser lida nas próximas sessões ordinárias da Casa de Leis.

ROGÉRIO QUADROS DEFENDE MEDIDAS PARA REATIVAÇÃO DA ECONOMIA NA CIDADE

Dentre as medidas, vereador pede flexibilização tributária, desconto maior e parcelamento de impostos, além de isenção ou redução de algumas taxas

Durante apresentação dos números das despesas e receitas do Município de Foz do Iguaçu em 2020, o vereador Rogério Quadros, 1º Vice-Presidente da Câmara, destacou a necessidade de medidas de incentivo às atividades comerciais e de serviços para retomada da economia. Rogério entende que o momento justifica medidas como desconto maior e parcelamento de impostos, isenção de algumas taxas e redução da carga tributária com flexibilização por um determinado período.

Rogério lembrou que “em 2019, a economia do município estava passando por um momento muito bom, o setor do turismo e o comércio estavam fortes e as perspectivas para 2020 eram melhores. Mas, infelizmente veio a pandemia e dificultou muito principalmente o turismo e o comércio. Houve o fechamento das fronteiras e tudo isso impactou muito na economia e arrecadação. Agora é hora de adotar medidas práticas que possam estimular a economia e a geração de empregos”.

——————–

NEY PATRÍCIO ACREDITA NO CONTROLE DA PANDEMIA PARA RETOMADA DO CRESCIMENTO

Ney Patrício: “A esperança ainda para este ano é que consigamos sair um pouco da situação pandêmica”

O presidente da Câmara de Foz do Iguaçu, Ney Patrício, destacou durante debate de prestação de contas do Município que a arrecadação com ISS em 2020 foi desastrosa. “O ITBI se manteve estável. Nossa esperança ainda para este ano é que consigamos sair um pouco da situação pandêmica e consigamos recuperar as atividades e vencer a retração econômica que nos afeta bastante”, afirmou Ney Patrício. O presidente da Câmara reforçou que os vereadores estão sugerindo medidas ao Poder Executivo e que na medida em que os projetos forem enviados serão imediatamente debatidos e votados.

——————–

ANICE APONTA EFEITO DOMINÓ COM QUEDA NO TURISMO E PEDE REDUÇÃO DO ISS

Anice: “Enquanto perdura a pandemia, a ocupação hoteleira cai, a arrecadação também”

Durante apresentação das contas do Município no exercício de 2020, a vereadora Anice Gazzaoui levantou a preocupação do trade turístico com relação às dificuldades enfrentadas neste momento, principalmente os hoteleiros. “É uma situação que vira efeito dominó porque enquanto perdura a pandemia, a ocupação hoteleira cai, a arrecadação também. Um dos questionamentos do setor é que a gente estude uma forma de reduzir ISS”. Com relação específica à parte orçamentária, a equipe técnica da prefeitura ponderou que “qualquer redução de impostos, é preciso apresentar fonte de compensação financeira do mesmo valor, por força de lei”.

——————–

VEREADORES PARTICIPAM DA PRESTAÇÃO DE CONTAS REALIZADA PELA PREFEITURA

Os vereadores de Foz do Iguaçu participaram nesta terça-feira, 23 de fevereiro, da audiência realizada pela Secretaria da Fazenda e equipe técnica para prestação de contas de 2020. O debate contou com a participação dos Vereadores que integram a Comissão Mista da Casa, órgão que analisa as Diretrizes e elaboração do orçamento do município . Outros vereadores também participaram.

De acordo com a equipe, a prefeitura não atingiu as metas de arrecadação em função da crise provocada pela pandemia. Há necessidade de cortes, principalmente para controle dos gastos com a folha de pagamento que atingiu o limite. A prestação de contas foi realizada remotamente em virtude da pandemia do novo coronavírus.

LEGISLATIVO DE FOZ LAMENTA FALECIMENTO DE DOM LAURINDO

Dom Laurindo faleceu na manhã desta segunda-feira, 22, aos 86 anos, vítima de câncer

A Câmara Municipal de Foz do Iguaçu lamenta profundamente o falecimento, aos 86 anos, do Bispo emérito Dom Laurindo Guizzardi, ocorrido na manhã desta segunda-feira, 22 de fevereiro. Ele estava internado no Hospital da Unimed, onde se tratava de um câncer. Dom Laurindo era natural de Bassano, Rio Grande do Sul. Em Foz, ele assumiu a Diocese em 2002 e teve destacada atuação durante os oito anos em que esteve à frente da comunidade. O corpo de Dom Laurindo será velado na Catedral Nossa Senhora de Guadalupe, na Vila “A”. Aos familiares, amigos e fiéis enlutados, nossos mais sinceros sentimentos e solidariedade para que possam enfrentar esse momento de dor e tristeza.

——————–

ADNAN QUER MULTA PESADA PARA QUEM FURAR FILA DA VACINA

Proposta do vereador de Foz do Iguaçu prevê multa de R$ 20 mil a R$ 40 mil

O vereador Adnan El Sayed (PSD) apresentou na Câmara de Foz do Iguaçu uma proposta prevendo multa pesada para quem furar a fila da vacina contra a Covid. As multas podem variar de R$ 20 mil a R$ 40 mil, além de processo administrativo e afastamento de agentes públicos. Para o vereador Adnan, a medida é necessária para evitar o que tem sido visto em outras cidades, onde agentes usam da influência para passar por cima das regras de aplicação. A regra deverá ser inserida em novo projeto de lei sobre enfrentamento da covid-19 em Foz do Iguaçu, em fase de elaboração na Comissão de Turismo, Indústria e Comércio da Câmara.

——————–

VEREADOR SUGERE QUE EMPRESA ADMINISTRE A PRAINHA DE TRÊS LAGOAS

Considerando custos de manutenção, Maninho apresentou a indicação que considera viável

O vereador Valdir de Souza “Maninho” (PSC) sugeriu ao Prefeito, por meio de indicação, a realização de parceria público-privada para exploração da prainha de Três Lagoas. Propôs que o espaço seja explorado por uma empresa privada, tendo essa a responsabilidade de fazer manutenção e ampliações no local.

“Seria um sistema mais prático de administrar possibilitando ações mais rápidas de acordo com a dinâmica que o espaço exige. A prainha tem tido revitalizações, mas acredito que com parceria teremos uma estrutura à disposição, beneficiando toda a população”, afirmou o vereador Maninho.

——————–

BANCADA FEMININA ASSUME A LUTA EM DEFESA DAS MULHERES

Vereadoras Anice Gazzaoui, Protetora Carol e Yasmin Hachemm formam a bancada feminina

A Câmara de Foz do Iguaçu conta com uma bancada feminina formada pelas vereadoras Anice Gazzaoui (PL), Protetora Carol (PP) e Yasmin Hachem (MDB). Várias atividades estão sendo desenvolvidas reforçando o movimento em defesa da mulher.

Na sexta-feira, 19 de fevereiro, aconteceu reunião com representantes da rede de proteção à mulher. A reunião teve o intuito de conhecer o trabalho das instituições que compõem a rede e alinhar políticas públicas voltadas à proteção da mulher.

VEREADOR QUER ESTADO ATIVO NO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS IGUAÇUENSES

O vice-presidente da Câmara de Foz do Iguaçu, vereador Rogério Quadros (foto ao lado), do PTB, apresentou um requerimento nesta quinta-feira (18), aprovado por unanimidade, solicitando convite ao representante regional da Casa Civil em Foz do Iguaçu, Márcio Moreira, para que compareça à Casa de Leis na 1ª sessão ordinária de março, a ser realizada no próximo dia 2.

O objetivo é prestar informações sobre os investimentos e responder às demandas da cidade que dependem do Governo do Estado.

De acordo com Rogério, várias reivindicações já foram apresentadas nesse sentido, como o reduzido efetivo nas polícias especialmente no quadro de delegados, escrivães, investigadores e papiloscopistas; a necessidade de implantação de uma sede para a Delegacia da Mulher; dificuldades de agendamento no Instituto de Identificação; reclamações dos serviços da Copel e Sanepar; e várias outras demandas que são de interesse da população.

——————–

PRESSÃO PELA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA CHEGA AOS VEREADORES

Ney Patrício (PSD), presidente do Legislativo municipal, e o vereador Valdir de Souza – Maninho (PSC) se uniram para apresentar um requerimento, solicitando da Companhia de Habitação do Paraná – Cohapar, informações sobre os convênios com o município para a construção de casas, bem como a regularização de documentos e escrituração.

Os vereadores buscam saber como está o programa de regularização fundiárias em Foz do Iguaçu, e também a construção de moradias populares. O pedido é motivado pelo grande número de famílias que moram em áreas liberadas, mas ainda não possuem a documentação.

——————–

DEMORA NA LIBERAÇÃO DE CORPOS NO IML GERA REVOLTA

A vereadora Anice Nagib Gazzaoui do PL (foto ao lado) solicitou envio de ofício ao Diretor Geral do IML/PR para que apresente informações sobre os prazos para liberação de corpos e também do efetivo de pessoas trabalhando no Instituto Médico Legal – IML de Foz do Iguaçu.

Segundo a vereadora, o requerimento se dá em razão das muitas reclamações de munícipes, sobre a demora para a liberação de corpos. Uma das situações citadas pela vereadora é um acidente na Rodovia das Cataratas que resultou na morte de duas pessoas no fim de semana.

Ela ressalta que o corpo de uma das vítimas ainda permanece no IML. Anice lembrou a situação da família, que além de enfrentar a tragédia de perder um ente querido, vive a angústia precisando se mobilizar e pedir ajuda para liberação do corpo.

——————–

FEIRA DO LIVRO DEVE ENTRAR NO CALENDÁRIO OFICIAL

A Feira Internacional do Livro (antigo Salão do Livro) pode fazer parte, definitivamente, do calendário oficial do município. A iniciativa foi dos vereadores Adnan El Sayed e Kalito, ambos do PSD, depois de discussões com livreiros, e prevê a primeira quinzena de setembro para a realização do evento.

“É um período de pré temporada para o turismo, ampliando as possibilidades para quem visita a cidade nessa época, além de englobar o feriado de 7 de setembro, permitindo a maior participação da população”, consta na justificativa do projeto.

——————–

AUMENTA COBRANÇA PARA ABERTURA DE TRINCHEIRA DA BR NO CTG CHARRUA

A população pressiona e nesta quinta-feira a Câmara Municipal aprovou requerimento do vereador Admilson Galhardo pela realização de audiência pública para debater soluções. A data será definida pela Casa de Leis. A mobilização nas redes sociais é grande.

O Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes (DNIT) por meio da unidade local em Foz do Iguaçu e o Departamento de Estradas de Rodagem (DER), do Paraná, têm o dever se posicionar sobre a interrupção de travessia da BR-277, na altura d CTG Charrua.

Com a construção do viaduto, a rotatória foi fechada causando grandes transtornos. A solução não seria fechar, mas sim implantar ali uma trincheira.

REGULAMENTO DISCIPLINAR DA GUARDA SERÁ VOTADO NESTA QUINTA-FEIRA

Os vereadores de Foz do Iguaçu se reúnem nesta quinta-feira, 18 de fevereiro, a partir das 9h, na última sessão ordinária do mês. Um dos projetos incluídos na ordem do dia para votação trata do novo Regulamento Disciplinar da Guarda Municipal. É o substitutivo ao Projeto de Lei nº 95/2019, apresentado pelo prefeito Chico Brasileiro e que está em tramitação desde novembro de 2019. O projeto original é ainda mais antigo, datado de julho de 2019.

O Regulamento Disciplinar trata dos princípios, da hierarquia e dos regramentos fundamentais das atribuições, fiscalização, controle, competências, disciplina, infrações, penalidades e julgamento dos integrantes da Guarda Municipal. Trocando em miúdos, o cerco está se fechando contra a chamada “banda podre” que pode existir em corporações dessa natureza. Vem aí o conjunto de normas que vai enquadrar os indisciplinados e busca fortalecer a o reconhecimento da Guarda como referência na prestação de serviço eficiente e de excelência.

——————–

VEREADORES DE FOZ REQUEREM CRECHE EM TEMPO INTEGRAL

Os vereadores Jairo Cardoso (DEM), Ney Patrício (PSD) e Yasmin Hachem (MDB) fizeram um requerimento solicitando informações ao Poder Executivo sobre o atendimento em período integral nos Centros Municipais de Educação Infantil. De acordo com a proposição, essa é uma reivindicação de pais que precisam usar o CMEI em período integral, uma vez que necessitam trabalhar em dois períodos do dia.

Para a vereadora Yasmin, o atendimento em período integral vai facilitar em muito a vida das famílias. Ney Patrício afirmou que é um problema presente na vida de muitas famílias iguaçuenses e se agravou neste momento de pandemia. Já o vereador Jairo comentou que essa demanda da população vem desde quando ele atuava como Conselheiro Tutelar. O requerimento entra em pauta na sessão desta quinta-feira, 18 de fevereiro, para discussão e votação plenária.

——————–

ANICE PARTICIPA DE REUNIÃO NA ITAIPU SOBRE PARCERIAS

A vereadora Anice Gazzaoui (foto), em companhia do prefeito Chico Brasileiro e do secretário de Esportes, Antonio Sapia, estiveram na Itaipu na semana passada para uma reunião de grande importância para novas parcerias da binacional com o Município. Na oportunidade, discutiu-se a viabilidade e a efetivação de parcerias entre a Itaipu e a prefeitura nas áreas de esportes, educação e cultura.

Chico Brasileiro, Anice e Antônio Sapia foram recebidos no Centro Executivo e dialogaram com o diretor financeiro da Itaipu, Almirante Anatalicio Risden Junior; o assessor financeiro, Almirante Antonio Fernando Garcez Faria; e o assessor especial Felipe Moreira Ferrão. Depois de resolvidos os encaminhamentos técnicos e as parcerias estiverem consolidadas, a Itaipu e a prefeitura farão o anúncio oficial.

VEREADOR MANINHO QUESTIONA FALHAS NA LINHA DE ÔNIBUS TRÊS LAGOAS

Maninho atende à reivindicação de usuários que reclamam de irregularidades na linha

Com o requerimento n° 40/2021, o vereador Valdir de Souza, o Maninho, do PSB, questiona oficialmente o Poder Executivo sobre o funcionamento e falhas em linha de ônibus na região de Três Lagoas. Por meio da proposição protocolada na Câmara, ele requer do Diretor-Superintendente do FOZTRANS, Licerio Santos, informações sobre a linha de ônibus 245 – Três Lagoas/Prainha.

Maninho está pedindo no documento que a prefeitura, por meio do Foztrans, especifique “qual é a rota adotada atualmente e o porquê desta linha não parar nos dois pontos de ônibus do começo da Avenida Garibaldi, próximo ao CTG Charrua. O vereador disse que o requerimento formal, atende ao pedido da população para ter informações adequadas sobre a linha citada, “pois vários moradores encontram dificuldades no seu destino referente às paradas nos pontos de ônibus numa distância fora do caminho desejado”.

——————–

SERVIÇO MAL FEITO DA PREFEITURA DEIXA UNIDADE DE SAÚDE SEM AR CONDICIONADO NO PORTO MEIRA

Vereador Cabo Cassol denunciou que rede não foi ligada

O vereador Cabo Cassol denunciou serviço mal feito, mais um, na administração do prefeito Chico Brasileiro, exatamente na área da saúde, agora sob responsabilidade da primeira dama, Rosa Gerônimo. O vereador entrou com requerimento para saber oficialmente os motivos de não ter sido feita a nova ligação da unidade básica de Saúde do Profilurb 1 à rede de energia da Copel.

Cassol afirmou no documento que a unidade de saúde se encontra com a entrada de serviços padrão Copel pronta há algum tempo. “A UBS em questão não pode ligar os aparelhos de ar condicionado que se encontram já instalados, pois a rede não suporta o consumo e vai a pico, ocorrendo quedas de energia e acarretando diversos transtornos aos funcionários e usuários da unidade”, denunciou o vereador. O requerimento será votado na sessão de quinta-feira e encaminhado ao prefeito Chico Brasileiro para resposta oficial.

——————–

AUDIÊNCIA PÚBLICA BUSCA SOLUÇÕES PARA ALAGAMENTOS

Vereadora Anice Gazzaoui apresentou proposta aprovada que depende de data para agendamento

Com objetivo de discutir com a comunidade iguaçuense o problema recorrente dos alagamentos, o que afeta tanto bairros mais distantes, como região central de Foz do Iguaçu, a vereadora Anice Gazzaoui (PL), propôs, via requerimento, uma audiência pública. “Estamos recebendo muitas reclamações com relação ao escoamento de água e também sobre a questão do esgoto e dos bueiros. Então, é importante que façamos o debate. Mas, mesmo com trabalho do Executivo e do Legislativo fica impossível resolver esse problema se não houver de fato o apoio da população”, afirmou a Vereadora Anice que agora aguarda o agendamento da audiência.

——————–

VEREADOR NEY PATRÍCIO REFORÇA PEDIDO DE REFIS

No documento, Ney Patrício sugere que o Refis seja lançado com prazo a partir do mês de maio

No exercício do mandato, um dos atos do vereador Ney Patrício, presidente da Câmara, foi pedir ao Poder Executivo que implante o REFIS 2021. Considerando a crise econômica provocada pela pandemia, ele entrou com indicação solicitando ao prefeito Chico Brasileiro a implantação do sistema de parcelamento e descontos nas dívidas municipais.

A medida trará facilidades dando condições para a população em geral e as empresas regularizarem as dívidas com a prefeitura, vencidas até 31 de dezembro de 2020. No documento, Ney Patrício sugere que o Refis seja lançado com prazo a partir do mês de maio, tendo em vista que nesse início de ano os contribuintes têm vários compromissos financeiros vencendo.

GALHARDO CHAMA AUDIENCIA PÚBLICA PARA DEBATER TRAVESSIA DA BR

Caso o requerimento seja aprovado na próxima sessão, a audiência será agendada em data oportuna

Por meio do requerimento n° 39/2021, o vereador Admilson Galhardo (Republicanos), propôs a realização de audiência pública na Câmara Municipal para abrir debate com a população e órgãos públicos referente à travessia da BR-277 na altura do CTG Charrua. No local havia uma rotatória que foi fechada quando da implantação do viaduto da Costa e Silva. A reivindicação é que se construa uma trincheira no local permitindo a passagem sem interferir no trânsito da rodovia. O vereador afirmou que o fechamento da rotatória em 08/12/2019 gerou enorme transtorno e insegurança ao comércio da região.

“Atualmente os moradores buscam alternativas diversas de locomoção, pois o motorista que utilizava a rotatória para atravessar de um lado a outro da BR-277 está sendo obrigado a percorrer longa distância sendo que antes o deslocamento era de poucos metros”, argumentou. Caso o requerimento seja aprovado nas próximas sessões, a audiência pública será agendada em data oportuna.

——————–

VEREADORES PRESSIONAM PREFEITURA SOBRE LICENÇAS TRAVADAS NO MEIO AMBIENTE

Demora na liberação de licenças o que vem travando pequenos e grandes empreendimentos

A Secretária Municipal de Meio Ambiente, Ângela Meira e a equipe técnica foram sabatinadas esta semana na Câmara de Foz do Iguaçu. Um dos problemas abordados é a demora na liberação de licenças o que vem travando pequenos e grandes empreendimentos. O Vice-Prefeito, Delegado Francisco Sampaio, também esteve na reunião. A alegação é excesso de demanda e falta de pessoal, o que na realidade não se justifica visto que no plano de estruturação da pasta houve concurso em 2017 para a contratação de biólogo, geólogo, engenheiro químico e engenheiro ambiental. Os vereadores insistiram na proposta de redução do tempo de espera principalmente para o pequeno empreendedor e a necessidade de agilidade nos processos de poda e supressão de árvores.

——————–

CÂMARA E PREFEITURA MANTÊM ATENDIMENTO NO CARNAVAL

Decreto revogou pontos facultativos e o expediente está mantido

Em razão do Decreto Municipal nº 28.949, que cancelou o ponto facultativo nos dias 15, 16 e 17 de fevereiro, a Prefeitura de Foz do Iguaçu e a Câmara de Vereadores vão manter o atendimento. As repartições públicas funcionarão normalmente durante o Carnaval. O horário é das 8h às 14 horas. A medida vale para todos os órgãos e entidades da administração municipal direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo. As unidades básicas de saúde também funcionarão normalmente.

A decisão considera a necessidade da atuação conjunta da sociedade no enfrentamento da pandemia da Covid-19 e também a publicação do decreto nº 6.766 do Governo do Paraná, que revogou os pontos facultativos no mesmo período para os órgãos da administração estadual.

——————–

OPERAÇÃO VAI COIBIR CARNAVAL CLANDESTINO

Operação AIFU reúne várias forças de segurança e Ministério Público

O Poder Executivo de Foz do Iguaçu está jogando pesado com quem promove festas clandestinas, uma vez que seguem em vigor os decretos de proibição de eventos com aglomeração. Por meio de operação conjunta com órgãos do Estado e do Ministério Público, as operações da Ação Integrada de Fiscalização Urbana (AIFU) serão reforçadas no período de Carnaval para coibir promoções clandestinas. A medida visa também garantir o cumprimento do toque de recolher determinado pelo Governo do Estado, da meia-noite às 5h.

O descumprimento das determinações estabelecidas pelo Poder Público, destinadas a evitar a propagação da Covid-19, poderá acarretar multas de R$ 91,61 a R$ 9.161,00 para pessoas físicas e jurídicas, além de outras medidas, como a suspensão ou cassação de licença de funcionamento de estabelecimentos que estejam em desacordo com as determinações legais. As denúncias podem ser feita por meio dos telefones 153, 199 e 190.

JUSTIÇA ELEITORAL APROVA AS CONTAS DE CAMPANHA DO VEREADOR ROGÉRIO QUADROS

Houve manifestação do MPE pela aprovação das contas de Rogério Quadros

O Tribunal Regional Eleitoral, por meio da 147ª Zona Eleitoral, aprovou as contas da campanha eleitoral do vereador reeleito Rogério Quadros, vice-presidente da Câmara Municipal de Foz do Iguaçu. O parecer técnico foi anexado ao processo, concluindo pela aprovação das contas, adotando, para tanto, o rito simplificado, na forma do artigo 62 da Resolução TSE nº 23.607/2019. Também houve manifestação do Ministério Público Eleitoral pela aprovação das contas.

A prestação de contas final foi entregue à Justiça Eleitoral e validada em Cartório dentro do prazo previsto. “Foi atestada a regularidade formal da documentação apresentada, as receitas foram devidamente registradas, com emissão de recibos eleitorais, bem como as despesas foram regularmente efetuadas. A movimentação financeira foi regular”, escreveu o juiz Gabriel Leonardo Souza de Quadros, da 147ª Zona Eleitoral de Foz do Iguaçu.

E finalizou que com base no artigo 74, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019, com julgamento do mérito, decidiu pela “aprovação das contas”, apresentadas por Rogério Quadros.

——————–

ANICE GAZZAOUI SE REÚNE COM GENERAL SILVA E LUNA PARA DISCUTIR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO

Dentre os temas, Anice e o General falaram sobre projetos de infraestrutura e desenvolvimento

A vereadora Anice Gazzaoui, presidente da Comissão de Turismo da Câmara, reuniu-se na terça-feira com o Diretor Geral de Itaipu, General Joaquim Silva e Luna. Na oportunidade, discutiram sobre assuntos de interesse do município de Foz do Iguaçu. Dentre os temas falaram sobre projetos de infraestrutura e desenvolvimento com o apoio ou financiamento de Itaipu, o que a vereadora considera fundamental para retomada da economia do Município, bastante afetada pela pandemia. O turismo e serviços são as principais atividades de geração de emprego e renda na cidade.

Anice e o General Silva e Luna falaram também sobre a moção de aplauso que será entregue aos profissionais da saúde que estão na linha de frente no combate à Covid-19. A Itaipu irá receber, juntamente com outras instituições, pela grande parceria no enfrentamento da pandemia.

A homenagem proposta pela vereadora, reunirá os diretores dos Hospitais Ministro Costa Cavalcante, Unimed, Cataratas e Municipal Padre Germano Lauck, das secretarias de Saúde de Foz do Iguaçu e do Estado do Paraná, do Ministério da Saúde e da Itaipu Binacional para celebrar a importância da atuação destes profissionais no ano de 2020 e 2021.

——————–

CABO CASSOL PEDE RELAÇÃO DE CONVÊNIOS DA PREFEITURA COM A ITAIPU

Objetivo de Cassol é conhecer as parcerias para propor novos convênios

Um requerimento (33/2021), do Vereador Cabo Cassol, aprovado na sessão desta quinta-feira, 11 de fevereiro, questiona o Executivo sobre quais são os contratos e convênios ativos firmados com a Itaipu Binacional, bem como o andamento de cada um deles. A atual gestão brasileira da Itaipu Binacional tem realizado obras estruturantes para o desenvolvimento da região. E, reconhecendo importante papel que a empresa tem para Foz do Iguaçu, o vereador Cabo Cassol fez o requerimento solicitando a relação completa dos convênios da Prefeitura com a Binacional. O propósito é conhecer as parcerias para que os vereadores possam fazer proposições de convênios que talvez não estejam em pauta com a Usina.

COMISSÃO MISTA EMITE PARECER FAVORÁVEL AO REGULAMENTO DISCIPLINAR DA GUARDA MUNICIPAL

Projeto está pronto para ser incluído na ordem do dia das próximas sessões para votação

A Comissão Mista da Câmara de Vereadores emitiu parecer favorável ao Substitutivo de Projeto oriundo da prefeitura que implanta o Regulamento Disciplinar da Guarda Municipal. O documento será lido na sessão desta quinta-feira (11). Com isso, o projeto está pronto para ser incluído na ordem do dia das próximas sessões para votação. A comissão entendeu que não há ilegalidade no texto e considerou a proposta como de interesse público.

O Regulamento Disciplinar trata dos princípios, da hierarquia e dos regramentos fundamentais das atribuições, fiscalização, controle, competências, disciplina, infrações, penalidades e julgamento dos integrantes da Guarda Municipal. Trocando em miúdos, o cerco está se fechando contra a chamada “banda podre” que pode existir em corporações dessa natureza. Vem aí o conjunto de normas que vai enquadrar os indisciplinados e busca fortalecer a o reconhecimento da Guarda como referência na prestação de serviço eficiente e de excelência.

——————–

PREFEITO VETOU PROJETO DO EX-VEREADOR CELINO

Projeto de Celino resolveria a dificuldade dos pacientes nas farmácias das unidades de saúde que funcionam em horário reduzido

Sem cerimônias, o prefeito Chico Brasileiro (PSD) vetou o projeto de lei do vereador Celino Fertrin (Podemos) que prevê a implantação em Foz do Iguaçu do Programa Remédio para Todos. O texto assegura que os medicamentos em geral atualmente distribuídos para a população apenas nas farmácias do SUS sejam disponibilizados também por meio da rede privada, facilitando a vida do cidadão.

Isso seria possível por meio de convênios e resolveria a dificuldade dos pacientes nas farmácias públicas que funcionam em horário reduzido e não existem na maioria das unidades de saúde. O prefeito Chico vetou integralmente o projeto, aprovado na legislatura passada. O chefe do Executivo alegou inconstitucionalidade por se tratar de assunto de iniciativa exclusiva da competência do Executivo, risco de afetar a livre concorrência entre as farmácias privadas e a possibilidade de o produto sair mais caro. Vale lembrar que Celino fez oposição ao atual prefeito na legislatura e durante a campanha eleitoral.

——————–

VEREADOR JOÃO MORALES PEDE INFORMAÇÕES SOBRE RESPONSABILIDADE DA VIA DE ACESSO AO PORTO SECO

João Morales denunciou que o trecho está em péssimas condições

O vereador João Morales (DEM) fez um requerimento, ao Executivo, aprovado na sessão da última terça-feira (09/02), questionando a respeito da responsabilidade da via de acesso à multilog (Porto Seco), com entrada ao lado da sede da Polícia Federal pela Avenida Paraná. A via é o principal acesso ao Porto Seco, sendo utilizada há mais de uma década pelos caminhões de transporte de cargas oriundos da aduana Argentina. Ocorre que as condições da pista não estão boas e os motoristas reclamam de prejuízos causados com as irregularidades e buracos. Além disso, carretas apresentam problemas mecânicos em razão das péssimas condições da via e trancam o acesso, causando enormes transtornos.

PREFEITO É COBRADO SOBRE O PROJETO “VACA MECÂNICA”

Alex Meyer apresentou requerimento que teve apoio dos demais vereadores

Um requerimento (26/2021) do Vereador Alex Meyer (PP), aprovado na sessão desta terça-feira (09/02), pede ao prefeito Chico Brasileiro informações sobre o funcionamento do Núcleo de Nutrição e Alimentos – “Vaca Mecânica”. O projeto trata-se da produção de pães e sucos de soja que reforçava e enriquecem a merenda servida nas escolas, CMEIs, além dos centros de convivência, postos de saúde, hospital, famílias cadastradas e instituições de cunho social.

O Vereador Alex Meyer (PP) destacou. “Esse projeto fornecia pães às escolas e outras entidades de cunho social. A produção diária chegou a ser de 33 mil pães e entre 15 a 18 mil saquinhos de suco de soja. Temos um alto número de desemprego na cidade, a pandemia também trouxe muita pobreza para as famílias. A questão desse projeto traz muitos benefícios porque certamente vai contribuir com essas pessoas. Que possamos somar forças e melhorar ainda mais esse projeto”.

——————–

LÍDER DO PREFEITO RESPONDE QUESTIONAMENTOS SOBRE A VACA MECÂNICA

Kalito afirmou que “os pães estão sendo fornecidos principalmente na época de pandemia”

Na sessão desta terça-feira, 9, o vereador Kalito (PSD), líder do governo na Câmara de Foz do Iguaçu respondeu aos questionamentos sobre o funcionamento precário do Centro de Alimentos, localizado na Vila Yolanda, também conhecido como “Projeto Vaca Mecânica”.

Kalito afirmou que “os pães estão sendo fornecidos principalmente na época de pandemia. São 8 mil pães por semana que estão sendo feitos, chegamos a 32 mil pães aproximadamente por mês”. O vereador Rogério Quadros (PTB) disse que em 2018 fez um requerimento sobre o mesmo assunto. “É de fundamental importância que continuem com o trabalho feito pela Secretaria de Educação”.

——————–

CÂMARA DE FOZ DEFINE COMPOSIÇÃO DO CONSELHO DE ÉTICA

Os líderes partidários e as bancadas indicaram nomes para o sorteio

A composição do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar foi definida na sessão desta terça-feira, 09 de fevereiro. Após sorteio entre os indicados ficou como Presidente do Conselho o Vereador Edivaldo Alcântara (PTB); Vice-Presidente o Vereador Alex Meyer (PP); e membros titulares Cabo Cassol (Podemos), Valdir de Souza “Maninho” (PSC); e Yasmin Hachem (MDB). Os suplentes são Protetora Carol Dedonatti (PP), Adnan El Sayed (PSD) e João Morales (DEM). Os líderes partidários e as bancadas indicaram nomes para o sorteio que formaria a composição final do Conselho.

——————–

ROGÉRIO PROPÕE NOVAS MEDIDAS PARA PERMISSÃO DE USO DE IMÓVEIS DO MUNICÍPIO

O projeto de Rogério Quadros foi apresentado no expediente da sessão para dar início à tramitação

O vereador Rogério Quadros apresentou nesta terça-feira, um Projeto de Lei que modifica a Lei nº 4.477, de 19 de dezembro de 2017, que dispõe sobre a permissão do uso de imóveis do município às entidades da sociedade civil, sem fins lucrativos. Sendo assim, ficará permitido o uso de imóveis de propriedade do município pelo prazo de 30 anos, prorrogável por igual período, às entidades da sociedade civil sem fins lucrativos, a critério da Administração Pública Municipal, mediante interesse público municipal devidamente justificado.

A medida visa dar mais segurança para entidades da sociedade civil sem fins lucrativos, para uso de bem público, quanto aos investimentos que serão efetuados nos imóveis, garantindo assim a continuidade dos serviços oferecidos à sociedade. O projeto foi apresentado no expediente da sessão para início de tramitação. O texto vai análise das comissões técnicas da casa, que vão emitir pareceres antes da inclusão na pauta de votação.

——————–

ANICE PROPÕE AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DEBATER SOLUÇÕES PARA OS CONSTANTES ALAGAMENTOS EM FOZ DO IGUAÇU

Anice busca solução para os moradores que perdem seus bens e sofrem com essa situação

A vereadora Anice Nagib Gazzaoui (PL) apresentou um requerimento, em que solicita a realização de Audiência Pública para debater soluções para os constantes alagamentos, em diversas regiões de Foz do Iguaçu. Sempre que ocorrem chuvas fortes, nosso município conta com uma série de problemas em praticamente todas as regiões.

Mesmo com as obras realizadas pelo Poder Público, é notório que os problemas desta natureza ainda estão longe de serem resolvidos. Por isso, a vereadora propõe a realização de Audiência Pública para debater sobre estes constantes incidentes e qual a melhor solução, principalmente para os moradores que perdem seus bens e sofrem com essa situação.

VEJA OS PROJETOS QUE ESTÃO EM ANÁLISE NAS COMISSÕES DA CÂMARA DE FOZ

Reunião da Comissão de Legislação, Justiça e Redação com Rogério, Anice e Freitas

Os projetos apresentados neste ano na Câmara de Foz do Iguaçu estão em análise nas comissões permanentes. Uma das mais importantes e que emite o primeiro parecer antes de ir para avaliação das demais é a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, presidida pelo Vereador Rogério Quadros (PTB), tendo também como integrantes Anice Gazzaoui (PL) e Dr. Freitas (PSD). Essa é a comissão que analisa se o texto está dentro dos parâmetros legais e se baseia em manifestação do setor jurídico da casa para definir os pareceres. Nesta segunda-feira (8) aconteceu mais uma reunião da Comissão de Legislação. Vários projetos estão em debate técnico na comissão.

Um dos projetos (nº 5/2021), do vereador Kalito (PSD) dispõe sobre criação do Performance Bond, a utilização do seguro-garantia de execução de contratos públicos de obras e de fornecimento de bens ou de serviços de valor igual ou superior a R$ 650 mil. Outra proposta é o Projeto de lei 138/2020, de autoria da vereadora Anice Gazzaoui, que declara como essenciais para a população de Foz do Iguaçu, em situações de calamidade pública, de emergência, de epidemia ou pandemia, os serviços prestados por academias de ginásticas e similares.

——————–

BOLSA DE ESTUDOS NA ÁREA DE ARTES E CULTURA

A proposta consiste em avançar no desenvolvimento de políticas públicas na área artística

Dentre os projetos que estão sob análise das comissões, um deles é o Projeto de Lei 123/2020, de autoria do Poder Executivo e que está sob a relatoria da Vereadora Anice Gazzaoui (PL) na Comissão de Legislação, Justiça e Redação. O PL cria o instrumento de bolsa de estudo e pesquisa a pessoas físicas nas áreas de arte, cultura e patrimônio cultural. A proposta consiste em avançar no desenvolvimento de políticas públicas na área artística e de patrimônio cultural. A ideia do projeto de lei é de que a bolsa de estudo e pesquisa se dê por meio de prestação pecuniária temporária concedida ao bolsista habilitado e aprovado em edital de chamamento público, mediante normas estabelecidas pela Fundação Cultural.

——————–

ALTERAÇÃO NO CONSELHO DA JUVENTUDE

Alex afirma que juventude estará representada no conselho

As comissões da Câmara analisam o projeto de lei 03/2021, que altera a Lei nº 3.736, de 3 de agosto de 2010. A proposta é do Vereador Alex Meyer (PP), incluindo representante da Secretaria da Juventude no Conselho Municipal da Juventude. Para tanto, o texto exclui da composição do conselho o representante da Secretaria de Administração. Na opinião do vereador, o propósito é assegurar aos jovens a verdadeira representatividade dentro do Conselho.

——————–

PREFEITO REMANEJA R$ 4,8 MILHÕES NO ORÇAMENTO

Prefeito alterou secretarias e agora está ajustando os orçamentos

Por meio das comissões técnicas, a Câmara de Foz do Iguaçu também analisa um projeto do prefeito Chico Brasileiro (PL nº 06/2021), remanejando R$ 4,8 milhões no orçamento. São adequações para atender a um projeto anterior, aprovado em sessão extra da Câmara, ainda em janeiro promovendo uma minirreforma administrativa na prefeitura. A Secretaria Municipal de Governo passou a ser Secretaria Municipal de Transparência e Governança. Foi criada também a Diretoria de Gestão da Transparência e Compliance. A pasta absorveu a Ouvidoria Geral do Município, e permanece com as atuais diretorias de Cerimonial e Relações Públicas, Comunicação Social e Informações Institucionais.

A Secretaria de Turismo, Indústria, Comércio e Projetos Estratégicos foi desmembrada. Passou a ser Secretaria Municipal de Turismo e Projetos Estratégicos. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Comercial, Industrial e Agropecuário agregou as atividades de Comércio, Indústria, Serviços, Empreendedorismo e Desenvolvimento Socioeconômico. A Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento foi extinta. E na Secretaria do Meio Ambiente foi criada a Diretoria de Bem-Estar Animal.

——————–

CHICO BRASILEIRO QUER REVOGAR LEI DOS EXAMES E RECEITAS PARTICULARES NO SUS

Lei foi criada para dar agilidade no serviço e economia para o próprio sistema

Um projeto da ex-vereadora Ines Weizemann, aprovado no final do ano passado, virou lei, mas agora o prefeito Chico Brasileiro quer revogá-la. A norma determina que o sistema de Saúde Pública do Município aceite encaminhamentos, receitas e exames do serviço particular. A ideia da lei é dar objetividade e celeridade nos serviços diante do quadro de demora e filas de espera na saúde. Devido a ineficiência do sistema, muitas pessoas buscam serviços particulares de saúde de baixo custo e conseguem fazer consultas e exames por conta.

Para continuidade do tratamento, como encaminhamento para especialistas ou exames complexos, o paciente precisa do SUS. Nestes casos tem que começar do zero, indo para a unidade de saúde, ter nova consulta e refazer exames, caindo novamente na fila de espera. Com a lei aprovada ano passado, a ideia era aproveitar no SUS o que foi feito no serviço particular, dando agilidade e economia para o próprio sistema. Entretanto, o prefeito Chico Brasileiro quer a revogação da lei, alegando inaplicabilidade e ilegalidade da lei, tendo em vista que se trata de um sistema único de saúde e que obrigatoriamente deve ser regido por lei federal.

——————–

ÁREA DO COLÉGIO JK AINDA NÃO ESTÁ REGULARIZADA

Projeto do Executivo vai regularizar a área do colégio JK no Porto Meira

O Colégio Estadual JK, na Grande Porto Meira, até hoje não tem o terreno regularizado. Isso porque quando da construção ninguém cuidou da papelada para transferência do imóvel para o Estado. O tempo passou e ninguém fez nada até que recentemente houve uma solicitação forma da Secretaria de Estado da Educação, com a finalidade de regularização terreno do colégio. Para tanto, o prefeito Chico Brasileiro enviou à Câmara o projeto de lei nº 7/2021, que autoriza o Chefe do Poder Executivo Municipal a doar o imóvel ao Governo do Estado do Paraná onde está o Colégio Estadual Juscelino Kubitscheck de Oliveira. O texto está em análise técnica nas comissões da Câmara.

——————–

CONSELHO DE DEFESA DOS ANIMAIS DEVERÁ TER REPRESENTANTES DA CÂMARA

Alteração faz parte do primeiro projeto da vereadora Carol na Câmara de Foz Foto



Na lista de projetos em análise pelas comissões da Câmara de Foz do Iguaçu está o de nº 2/2021, de autoria da vereadora Protetora Carol Dedonatti (PP). O texto altera e acrescenta dispositivos à Lei nº 4.251, de 8 de julho de 2014, que “Cria o Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Animais – CMPDA”. A mudança proposta é incluir na composição do Conselho dois representantes da Câmara, sendo um vereador e um servidor e alterando a quantidade de membros para 13, com mandato de dois anos, permitida uma recondução.

CÂMARA DE FOZ DEFENDE AUTONOMIA MUNICIPAL NO NOVO CONTRATO DO PEDÁGIO

Proposta foi apresentada durante reunião parlamentar para discussão do tema

Foz do Iguaçu recebeu no sábado, 06, a segunda audiência pública sobre a nova concessão do pedágio no Paraná. No evento, promovido pela Frente Parlamentar da Assembleia Legislativa, o presidente da Câmara Municipal, Ney Patrício, defendeu maior autonomia dos municípios no novo modelo de contrato. Estiveram presentes os vereadores Rogério Quadros, Anice Gazzaoui, Maninho, Galhardo, Cassol e Freitas. Os vereadores Adnan, Protetora Carol Dedonatti e Yasmin Hachem foram representados.

“A Câmara Municipal de Foz do Iguaçu defende veemente a redução verdadeira da tarifa de pedágio, a mais cara atualmente no país. Nós, vereadores, também pedimos a inclusão da maior autonomia dos municípios na discussão de obras nas intersecções da BR 277 neste novo modelo de contrato”, defendeu Ney Patrício.

——————–

REQUERIMENTO PEDE TRINCHEIRA NO CTG CHARRUA

Vereador Admilson Galhardo entrou com requerimento na Câmara

A sugestão de autonomia municipal no novo contrato de pedágio, defendida pela Câmara Municipal de Foz do Iguaçu, está justificada no problema enfrentado pelos moradores dos bairros paralelos a BR-277, na entrada da cidade. A população do Três Bandeiras teve os acessos limitados após a construção do viaduto da Avenida Costa e Silva. Soma-se a isso o fechamento do trevo do CTG Charrua, tornando mais difícil a entrada e saída de moradores na região norte.

O vereador Galhardo apresentou requerimento na última semana sobre o andamento do projeto para construção da trincheira na BR 277, no trevo do Charrua. A obra está prevista para ser implantada na nova concessão do pedágio.

——————–

VEREADORA PROTETORA CAROL PEDE CRIAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL

Carol defende que dinheiro de multas seja canalizado para o fundo

A vereadora Protetora Carol Dedonatti (Progressistas) apresentou ao Poder Executivo, uma indicação para criação de um Fundo Municipal próprio de Proteção Animal. O artigo 57, da Lei Complementar nº 196/2012 – Estatuto de Defesa, Controle e Proteção dos Animais, prevê que as multas aplicadas sejam destinadas para o Fundo Municipal de Saúde, com recursos revertidos ao órgão responsável pelo controle de zoonoses.

Entretanto, segundo a vereadora, existe a necessidade de que estes recursos sejam destinados para o uso exclusivo de políticas públicas de proteção animal, como a aquisição de ração, um programa de castração permanente, e outras atividades fundamentais para o controle, bem estar animal e que também é uma questão seríssima de saúde pública.

KALITO É O LÍDER DO PREFEITO NA CÂMARA DE FOZ

Karl Stoeckl, o Kalito, foi o chefe de gabinete de Chico Brasileiro

Em ofício encaminhado ao presidente da Câmara, Ney Patricio, o prefeito Chico Brasileiro comunica a indicação do novo líder do Governo. Karl Stoeckl, o Kalito, do PSD, mesmo partido do prefeito assumiu a função na casa de leis. Nos últimos quatro anos, Kalito foi o chefe de gabinete de Chico Brasileiro e ao se eleger vereador pela primeira vez chegou a colocar o nome como opção do grupo situacionista para ser o presidente da Câmara. Ney Patricio, por ter mais experiência, acabou como cabeça de chapa. Kalito que ficou sem cargo algum na mesa diretora, agora é o líder do prefeito na Câmara, função que funciona como uma espécie de porta voz da administração municipal no Legislativo. É o primeiro pára choque diante das demandas que chegam à casa de leis, bem como as investidas da oposição que devem se tornar cada vez mais contundentes neste segundo mandato de Chico Brasileiro.

——————–

PROGRESSISTAS NOMEIAM ALEX MEYER COMO LÍDER DO PARTIDO

Ofício nomeando Alex Meyer como líder do partido foi enviado ao presidente da Câmara

O Partido Progressistas, que concorreu em chapa de oposição ao prefeito Chico Brasileiro, oficializou o vereador Alex Meyer como líder da agremiação na Câmara de Foz do Iguaçu. Para composição da mesa, o PP fechou acordo com o grupo do atual prefeito, sepultando qualquer tentativa ou possibilidade de a oposição eleger mesa diretora. Com isso, o grupo de Chico Brasileiro venceu a eleição e o PP ganhou cargo na mesa. Em troca do apoio, a vereadora Carol Dedonatti ficou com o cargo de 2ª Vice-Presidente da Casa de Leis. O PP também teve o direito de indicar o Diretor Jurídico da Câmara.

O ofício nomeando Alex Meyer como líder do partido foi enviado ao presidente da Câmara, Ney Patricio, pelo presidente do PP de Foz, Thiago Yoshio Fingstag Kodama.

——————–

PEDÁGIO: VEREADORES DE FOZ RECEBEM DEPUTADO FEDERAL AROLDO MARTINS

Na visita os vereadores também falaram com o deputado sobre o destravamento da BR 277

Os vereadores Admilson Galhardo (Republicanos) e Ney Patrício (PSD) receberam na manhã desta sexta-feira (05/02) o deputado federal Aroldo Martins (Republicanos). Um dos temas foi a questão do pedágio que está em pauta no Paraná.

Audiências publicas estão sendo promovidas para dialogar sobre novas propostas de concessão rodoviária. Na visita os vereadores também falaram com o deputado sobre o destravamento da BR 277, como a necessidade de trincheiras e outras formas de aumentar a mobilidade da importante rodovia que corta o Estado do Paraná. Também esteve presente na reunião, o Presidente do Republicanos em Foz, Sidnei Prestes.

——————–

PROJETO TORNA ESSENCIAL ATIVIDADE DE ACADEMIA EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADE

Projeto da vereadora Anice foi apresentado em sessão e seguiu para análise das comissões

Começou a tramitar na Câmara de Foz do Iguaçu, o Projeto de Lei nº 138/2020, de autoria da vereadora Anice Nagib Gazzaoui, que declara como essenciais para a população, em situações de calamidade pública de emergência, epidemia ou pandemia, os serviços prestados por academias de ginásticas e seus similares. A proposta foi apresentada no expediente da sessão de quinta-feira e seguiu para análise das comissões técnicas, responsáveis para apresentação dos pareceres antes da votação em plenário.

Com a medida, passarão a ser consideradas essenciais as atividades prestadas por academias de ginástica, musculação, natação, hidroginástica e escolas de iniciação esportiva, assistidas por profissionais de educação física ou personaltrainer. As artes marciais, escolas de dança e demais prestadores de atividades físicas e similares no município, também farão parte da medida proposta pela vereadora.

CÂMARA SEM FOLGA NO CARNAVAL

Decisão da Presidência da Casa de Leis atende decretos do Município e do Estado

A Câmara Municipal de Foz do Iguaçu cancelou os pontos facultativos dos dias 15, 16, e 17 de fevereiro de 2021, que se referem ao feriado de carnaval. A decisão da Presidência da Casa de Leis está em consonância com o Decreto Municipal 28.949 e também com o decreto estadual 6.766. Com a medida, o Legislativo funcionará normalmente nesses dias, no expediente das 08h até 14h.

——————–

CASSOL PEDE ISENÇÃO DE TAXA PARA EMPRESAS E AUTÔNOMOS

“Podemos usar como exemplo Cascavel, que isentou 100% dessa taxa”, disse Cassol

Como forma de priorizar a retomada econômica do município e pensando em setores mais atingidos pela crise econômica, o Vereador Cabo Cassol (Podemos), reivindicou, por meio de indicação, ao Prefeito o envio de projeto de lei que conceda isenção da Taxa de Verificação Regular de Funcionamento para o ano de 2021 para pessoas jurídicas e autônomas dos setores mais atingidos. Ele citou principalmente o Turismo, carro-chefe da economia iguaçuense, que foi intensamente impactado. “Podemos usar como exemplo Cascavel, que isentou 100% dessa taxa. E eu entendo que Foz do Iguaçu foi mais afetada pela crise do que Cascavel”, disse Cassol.

——————–

VEREADOR EDIVALDO SUGERE MEDIDA PARA CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO TRANSPORTE PÚBLICO

Pedido de Edivaldo considera demissão em massa que segundo ele vem ocorrendo no setor

Em face das dificuldades que os trabalhadores do transporte coletivo estão enfrentando, o vereador Edivaldo Alcântara (PTB), propôs, por meio de indicação, ao Poder Executivo, criação de lei para isenção de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) para que a isenção vigore por um período de seis meses. E, e em contrapartida os valores não remetidos ao município seriam utilizados na capacitação dos profissionais contratados pelas empresas, considerando demissão em massa que tem ocorrido desses trabalhadores e em virtude do colapso do transporte coletivo.

——————–

ROGÉRIO QUADROS É O LÍDER DO PTB NA CÂMARA DE FOZ DO IGUAÇU

Rogério Quadros vem se destacando pela postura de moralidade e austeridade na Câmara

A presidente da Comissão Provisória do PTB de Foz do Iguaçu, Débora de Oliveira Darcin da Silva, encaminhou ofício ao presidente da Câmara, Ney Patricio, informando que o partido definiu Rogério Quadros como líder da bancada petebista no Legislativo. Reeleito para o segundo mandato, Rogério Quadros vem se destacando pela postura de moralidade e austeridade na Câmara Municipal.

No comando da liderança, Rogério fica responsável pelo encaminhamento das votações e orientação de voto do PTB no Legislativo. Também tem a incumbência de dialogar com as outras bancadas e fazer valer as deliberações do partido quanto às votações e posicionamentos diante dos assuntos de interesse da coletividade. Para esta legislatura, além de Rogério Quadros, o PTB elegeu também o vereador Edivaldo Alcântara.

CÂMARA DE FOZ SUSPENDE CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS



Mesa diretora da Câmara de Foz determinou o corte desse tipo de gastos por 90 dias

Um ato da Presidência (13/2021), que contou com anuência dos demais membros da Mesa Diretora, suspende por 90 dias a concessão de diárias e passagens a Vereadores e servidores na Câmara Municipal de Foz do Iguaçu. A medida foi tomada em virtude da necessidade da contenção de despesas, dada a crise econômica causada pela pandemia do novo coronavírus. O ato foi publicado no diário oficial da última terça-feira (02/02) e já está em vigor.

O Presidente da Casa, Ney Patrício, pontuou. “A formação e a representatividade fora da cidade são importantes, mas o momento econômico está difícil. O ano será complicado também. A Câmara mostra que está preocupada com essa questão e é também uma resposta à população. A medida foi tomada com anuência da Mesa Diretora e de outros Vereadores”.

“Dar o exemplo”

O Vereador Rogério Quadros, 1º vice-presidente da Mesa Diretora, ponderou que “neste momento em que toda população passa por momentos difíceis, a Câmara precisa dar o exemplo de economia e corte de gastos”.

“A formação é importante, mas o momento necessita de medida de corte de gastos”

A Vereadora Yasmin Hachem (MDB), 1ª secretária da Mesa Diretora, afirmou “entendo a importância da formação e da representatividade. Mas, nada supera o momento atual de crise econômica, social e de saúde. E, necessitamos de medidas mais urgentes como o corte de gastos. E, nós como representantes do povo, também precisamos de medidas que tenham efeitos sobre nossas vidas. Concordo, nesse sentido, que precisamos dar o exemplo”.

“O momento não é propício e precisamos de cautela com dinheiro público”

O Vereador Valdir de Souza “Maninho” (PSC) pontuou. “O meu posicionamento é favorável ao ato, em virtude da crise econômica que estamos vivendo. É difícil pela questão de ser dinheiro público, não há necessidade no momento em se ter gasto com isso. O momento não é propício para viajar, mesmo que seja a trabalho. A decisão foi perfeita”.

“Precisamos dar respostas à população”

A Vereadora Protetora Carol Dedonatti (PP), 2ª vice-presidente da Mesa Diretora afirmou. “Apoio integralmente a decisão em razão do cenário econômico, causado pela questão da pandemia. Existe a necessidade de redução de despesas e de darmos respostas à população”.

_____________________________

APROVADA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE O FEMINICÍDIO

A Câmara de Foz do Iguaçu aprovou a realização de Audiência Pública para debater a violência contra a mulher e o feminicídio. o requerimento foi apresentado pela vereadora Anice Gazzaoui. Ela afirmou que o Brasil ocupa hoje a 5ª posição no ranking mundial em feminicídio – assassinato de uma mulher pela condição de ser mulher.

“Como advogada criminalista, como vereadora, como mulher, como mãe, como esposa, como cidadã, por onde eu vou, acompanho muitos casos de violência. Algumas mais camufladas, outras infelizmente expostas, e nós estamos vivenciando cada dia que passa, as mulheres sendo vítimas das pessoas que deveriam amá-las, as pessoas que principalmente juraram amor” disse Anice. A data da audiência será definida e amplamente divulgada.

APROVADO REQUERIMENTO DE ROGÉRIO QUADROS QUE PEDE MELHORIAS NA AVENIDA BRASIL

Para o vereador Rogério, a revitalização da Avenida tem que sair do papel

A primeira sessão ordinária de 2021 aconteceu nesta terça-feira (02), e foi marcada pela apresentação de muitos projetos, indicações e requerimentos de extrema importância para a população. O vereador Rogério Quadros trouxe para a sessão três requerimentos em que solicita do Poder Executivo informações ou prestação de contas. Em um dos requerimentos, ele cobra informações e planejamento de melhorias na Avenida Brasil. Rogério quer saber se existem estudos nesse sentido, e caso haja, que a prefeitura informe o prazo para execução das obras.

O vereador cita que a via abriga muitos comércios e é peça fundamental no setor turístico e formação de renda para nossa cidade. Os empresários situados ali investem diretamente na economia e agora, precisam desses investimentos por parte do poder público. “É importante esse requerimento para que possamos ter de forma documental quais são os investimentos que serão realizados na Avenida e assim repassarmos aos comerciantes da região, que sempre cobram esses esclarecimentos” ressaltou Rogério Quadros.

——————–

REQUERIMENTO REIVINDICA TRINCHEIRA NA ANTIGA ROTATÓRIA DO CTG CHARRUA

Um requerimento de autoria do vereador Galhardo cobra informações ao Executivo

A questão da trincheira na antiga rotatória do CTG Charrua foi um dos assuntos amplamente discutidos na primeira sessão ordinária da Câmara de Foz do Iguaçu realizada nesta terça-feira, 2. Um requerimento de autoria do vereador Galhardo cobra informações ao Executivo a respeito das negociações para implantação da trincheira no local, considerando que é importante acesso da região Norte à região central da cidade.

“Os comerciantes estavam animados com a retomada das atividades. Mas, com o fechamento da rotatória do CTG Charrua tudo mudou. Lembramos que só temos dois acessos da região norte para região central da cidade. São obras possíveis de se realizar”, defendeu o Vereador Galhardo (Republicanos). Como forma de contribuir para discussão, o Vereador Ney Patrício se manifestou. “Esse assunto é recorrente e quero passar de antemão que amanhã (quarta, 3) o Prefeito estará aqui na Câmara em reunião conosco e deve falar sobre esse assunto. Tivemos a sinalização positiva, em uma ida a Curitiba, para duas trincheiras que a cidade precisa, a da região do Hotel Rafagnin na BR e a da antiga rotatória do CTG Charrua”, afirmou o Presidente do Legislativo.

——————–

PROJETO PREVÊ SEGURO-GARANTIA PARA EXECUÇÃO DE CONTRATOS PÚBLICOS

Kalito está propondo, via projeto de lei (05/2021), a criação do Performance Bond

Como forma de evitar atrasos e paralisação de obras no município de Foz do Iguaçu, o vereador Kalito Stoeckl está propondo, via projeto de lei (05/2021), a criação do Performance Bond, uma espécie de seguro-garantia na execução de contratos públicos de obras e fornecimentos de bens e serviços. O projeto foi lido na sessão ordinária desta terça-feira (02/02) para iniciar sua tramitação na Casa de Leis, indo para análise das comissões permanentes.

A proposta abrange contratos públicos de obras e de fornecimento de bens e serviços, com valor igual ou superior a R$ 650.000,00. “A ideia é que empresa que ganhar a licitação para execução de obras, por exemplo, já apresente, na fase de habilitação, o seguro garantidor. Assim, qualquer problema que possa existir estaria assegurado. Em outros países, como Estados Unidos, esse tipo de seguro já existe”, explicou Kalito.

——————–

VEREADOR MANINHO INDICA REVITALIZAÇÃO DE VÁRIAS ÁREAS ESPORTIVAS E NOVOS CAMPOS DE FUTEBOL

Para o Porto Meira, Maninho pediu reformas e melhorias no Gustavão e construção de um novo campo

Com atuação destacada em defesa do esporte de Foz do Iguaçu, em especial para as comunidades dos bairros, o vereador Valdir de Souza Maninho iniciou a legislatura mostrando trabalho. Dentre as atividades, ele apresentou 18 indicações, várias para revitalização de áreas de lazer, além de manutenção, reformas e construção de novos campos de futebol.

A primeira indicação no setor de esporte é a revitalização do campo de futebol Gustavo Dobrandino da Silva, mais conhecido como “Gustavão”, no Porto Meira. Para a mesma região, ele entrou com documento pedindo a construção de um novo campo de futebol, com toda estrutura necessária.

Reformas no Estádio Gustavão – No estádio Gustavão, o vereador Maninho solicita a troca do gramado, troca de iluminação, construção de arquibancadas e construção de banheiros masculino e feminino. “É um pedido da população iguaçuense que participa de torneios de futebol por esta região e também promover a prática de esportes e lazer para os cidadãos”.

A construção de arquibancadas se faz necessária, pois a maioria dos jogos contam com a participação das torcidas que, por sua vez, não possuem lugar para ficar, nem banheiros.

Novo campo no Porto Meira – Sobre um novo campo de futebol no Porto Meira, o vereador apresentou documento a ser enviado a prefeitura, indicando que o prefeito determine à Secretaria competente a realização de estudo que viabilize a construção de um campo de futebol, com toda estrutura necessária, com gramado, arquibancadas, iluminação, banheiros, cabine técnica e bancos de reservas, na região do Bairro Porto Meira.

Maninho como local uma ampla área localizada no fim da Rua Francisco Antonio Moreira, nas proximidades da Avenida Javier Koelbl e ao CENSE – Centro de Socioeducação de Foz do Iguaçu.

Regiões de Três Lagoas e Vila C – Com as indicações, Maninho solicitou espaços esportivos para várias outras regiões. Uma delas é a construção de uma área para a prática de esportes e lazer no antigo Loteamento Residencial Lagoa Dourada, no Bairro Três Lagoas.

Também pediu a troca da iluminação do campo de futebol localizado na Avenida João Riccieri Maran, no Bairro Três Lagoas, próximo aos Pesque e Pagues da região. Outra indicação é a revitalização do campo de futebol localizado entre a Rua Engenho Novo e Avenida Araucária, no Bairro Três Bandeiras.

Além disso, Maninho indicou, via documento a ser enviado da Câmara ao Prefeito Municipal, a revitalização do campo de futebol da Vila C, localizado entre as ruas Recife, “N”, João Pessoa e Rua “O”, com instalação de iluminação, arquibancadas, bancos de reservas e banheiros públicos. Segundo Maninho, é um bairro de grande porte na cidade de Foz do Iguaçu, onde diversos times usam o mesmo campo para torneios e escolinha de futebol.

Outras indicações para áreas esportivas – As indicações apresentadas por Maninho que oficializam a reivindicação perante o Poder Público incluem outros espaços esportivos, vários deles como:

Revitalização do campo de futebol localizado entre a Rua João Goulart e Rua da República, no Bairro Centro Cívico;

Revitalização do campo de futebol localizado na Rua Dirceu Pastorello, na Área Rural;

Revitalização do campo de futebol e da quadra de esportes localizados entre a Rua Carijós e a Rua Marajoaras, no Bairro Maracanã;

Revitalização do campo de futebol localizado nas proximidades da Avenida Silvio Américo Sasdelli e Avenida Brodosqui, no Bairro Itaipu A;

Revitalização do campo de futebol localizado próximo à Rua Guarapari, no Bairro Panorama;

Revitalização do campo de futebol localizado próximo à Praça da Bíblia, entre a Avenida Pôr do Sol e a Rua Parnaíba, no Bairro Campos do Iguaçu.

VEREADORA PROTETORA CAROL INDICA AQUISIÇÃO DE COLEIRAS REPELENTES PARA PREVENÇÃO DA LEISHMANIOSE

Para Protetora Carol, trata-se de um grave problema de saúde pública

A vereadora protetora Carol Dedonatti (Progressistas) entrou com pedido formal indicando ao prefeito a aquisição e distribuição de coleiras repelentes do mosquito phlebotominae (mosquito palha), conhecido como o vetor da leishmaniose. As coleiras seriam distribuídas gratuitamente para quem possui cães em casa e não tem condições de adquirir; e também para os animais de rua ou abrigados com protetores.

Na opinião da vereadora Protetora Carol, é uma questão de saúde pública, tendo em vista que a doença infecciosa pode ser transmitida ao ser humano por meio do mosquito. Leishmaniose é doença perigosa e pode acometer inclusive as crianças.

——————–

VEREADOR ALEX ENTRA COM PROJETO PARA ALTERAR CONSELHO DA JUVENTUDE

Alex Meyer disse que projeto garante a representatividade

O vereador Alex Meyer (PP) quer substituir no Conselho Municipal da Juventude o representante da Secretaria de Administração por um da Secretaria da Juventude. É o primeiro projeto do vereador na Câmara de Foz do Iguaçu. Alex é um dos 13 novos eleitos para a atual legislatura composta por 15 vereadores. Atualmente, o Conselho da Juventude é formado por 10 representantes da sociedade civil eleitos na Conferencia Municipal da Juventude e 5 da administração municipal designados pelo prefeito das secretarias correlatas.

O projeto de Meyer altera a redação do item da lei onde consta representante da Secretaria de Administração, passando a ser da Secretaria da Juventude. O vereador justificou a proposta afirmando que a alteração assegura “a verdadeira representatividade dos jovens junto ao conselho”.

Após passar pelas comissões técnicas e caso seja aprovado, o projeto definirá que dos membros indicados da administração serão: 1 da Fundação Cultural; 1 da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer; 1 da Secretaria Municipal da Educação; 1 da Secretaria Municipal da Juventude; e 1 da Secretaria Municipal da Assistência Social, Família e Relações com a Comunidade.

——————–

GALHARDO QUER LIBERAÇÃO DE CALÇADAS PARA COMÉRCIO DE ARTESANATO E USADOS

Vereador Admilson Galhardo apresentou também proposta de Alvará na Praça para trailers

A geração de emprego e renda, principalmente no cenário pós pandemia, é demanda urgente no país. Pensando assim, o Vereador Galhardo (Republicanos), está propondo ao Executivo, via indicação (38/2021) a implantação do programa denominado Venda na Calçada. A ideia é possibilitar ocupação e renda às mulheres do município, liberando em período transitório a utilização da própria calçada para comercialização de produtos usados e artesanais.

Também com a finalidade de retomada econômica, outra proposta de Galhardo é alvará na praça. A ideia consiste em uma permissão transitória para que proprietários de trailers utilizem o espaço público e que a praça tenha rede subterrânea de água e energia.

——————–

BIBLIOTECA DO CIDADE NOVA VAI RECEBER LIVROS ADQUIRIDOS COM EMENDA IMPOSITIVA DA VEREADORA ANICE

Anice também apresentou outra emenda desta vez para reforma da biblioteca

A Biblioteca Comunitária do Cidade Nova receberá, nesta sexta-feira (29), as 10h30, na Fundação Cultural, a doação de 156 livros para compor o acervo do espaço, que disponibiliza os exemplares gratuitamente para os moradores da região. A doação é resultado de uma emenda impositiva executada ainda no ano passado no valor de R$ 3 mil da vereadora Anice Gazzaoui.

A aquisição dos livros foi feita pela Fundação Cultural de Foz do Iguaçu que fará o repasse à Biblioteca. A vereadora ainda tem outra emenda a ser executada neste ano no valor de R$ R$ 16.194,00 para reformas e melhorias na Biblioteca Comunitária.

O espaço existe há cerca de 10 anos e é administrada pela Associação Cidade Nova Informa – CNI. Atualmente, o acervo dispõe de 8 mil livros da literatura em geral. Devido a pandemia do novo Coronavírus, a biblioteca está funcionando por agendamento quando solicitada previamente.

YASMIN QUER PSICÓLOGOS E ASSISTENTES SOCIAIS NAS ESCOLAS DE FOZ

Afirmando que o novo Fundeb garante os recursos para a finalidade, a vereadora Yasmin Hachem, do MDB, está pedindo a inclusão de psicólogos e assistências sociais nos quadros da educação básica. A sugestão foi feita ao Executivo por meio de indicação e também em reuniões nas secretarias de Educação e de Assistência Social. “Já existe concurso com chamamento aberto. A ideia é que em um período pós pandemia seja possível viabilizar equipe multiprofissional que atenda escolas e CMEIs”, afirmou Yasmin em nota da assessoria.

O que ocorreu foi que o novo Fundeb incluiu esses profissionais na chamada Folha de Pagamento do Fundeb. “Portanto, existem agora as condições para no cenário pós pandemia (em que as vedações de novas contratações não estejam mais em vigor) possa se implantar essas equipes multiprofissionais nas escolas e CMEIs de Foz do Iguaçu”, divulgou a vereadora.

——————–

VEREADOR ROGÉRIO QUADROS COBRA INFORMAÇÕES SOBRE INVESTIMENTOS DA PREFEITURA NAS ESCOLAS

Vereador Rogério Quadros (PTB) cobra do prefeito Chico Brasileiro investimentos na Educação

Com o requerimento (01/2021), o primeiro entre os 16 já apresentados neste ano, o vereador Rogério Quadros, do PTB, está cobrando do prefeito Chico Brasileiro investimentos em algumas escolas que é compromisso da administração. Os estabelecimentos citados no documento são as escolas municipais Érico Veríssimo, no Jardim São Paulo; Oswaldo Cruz, no Jardim Manaus; Antônio Gonçalves Dias, no Campos do Iguaçu; Professor Benedicto João Cordeiro, no Jardim Tarobá; e Frederico Engel, no Jardim Copacabana.

Rogério solicita que a Prefeitura envie as informações especificando quais foram os investimentos, reformas e ampliações, nos últimos dois anos nas escolas citadas. Em matéria divulgada pela Câmara, ele afirma que desde que iniciou o mandato, em 2017, uma das plataformas é a visita em escolas e CMEIs, ouvindo diretores, professores e equipe.

“Dentro da função de vereador, estamos questionando os investimentos na área de educação, que é o segundo maior orçamento do município. A educação também recebe recursos dos governos: federal e estadual. E essas escolas fazem parte das regiões do Jardim São Roque, Panorama e Campos do Iguaçu. A Frederico Engel já não comporta a demanda de alunos”, disse Rogério.

——————–

ANUNCIADA CRIAÇÃO DE BANCADA DESENVOLVIMENTISTA NA CÂMARA DE FOZ

A criação de uma bancada desenvolvimentista na Câmara de Foz do Iguaçu foi anunciada nesta semana pelos vereadores Adnan El Sayed (PSD) e Cabo Cassol (Podemos). O bloco que já oficiou o presidente Ney Patrício (PSD) é formado também por outros vereadores, mas os dois se colocam como os coordenadores. Afirmam que a ideia consiste em propor projetos em âmbito local e dialogar com entidades do município e demais entes federativos a respeito de iniciativas, obras estruturantes e demais ações que venham acontecer e impactar diretamente no desenvolvimento do município.

Cassol e Adnan dizem que vão “encabeçar a bancada”

Dentre os assuntos como desenvolvimento econômico sustentável, inovação, indústria, comércio, turismo, agricultura, serviços e atividades de pequenos empreendedores, o bloco se propõe a dialogar com outros entes e sociedade organizada citando ACIFI, CodeFoz, Itaipu e outras esferas de governo. Além dos impactos das chamadas obras estruturantes, a pauta inclui a busca de soluções para questões como a cobrança de pedágio no Paraná. “Ainda de acordo com os parlamentares, outras questões discutidas em âmbito estadual, como o pedágio, devem entrar nos debates da bancada, uma vez que esses temas têm impacto direto no município”, consta na notícia divulgada pela Câmara.

