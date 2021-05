Economia: FOZ DEFENDE APOIO AO TURISMO E PASSE COMUNIDADE NA NOVA CONCESSÃO DO PARQUE NACIONAL

Posicionamento do município foi defendido nesta quinta (21) da audiência pública do ICMBio e do BNDES na Câmara de Vereadores.

O prefeito de Foz do Iguaçu, Chico Brasileiro, defendeu nesta quinta-feira (20) a destinação de 2% da arrecadação bruta do Parque Nacional do Iguaçu na divulgação do turismo e a manutenção do passe comunidade na nova concessão da unidade de conservação, a segunda mais rentável do país.

Brasileiro participou da audiência pública do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) realizada na Câmara de Vereadores de Foz do Iguaçu. A segunda audiência será nesta sexta-feira (21) na cidade de Céu Azul.

O passe comunitário isenta de tarifa a entrada aos moradores de Foz e às cidades lindeiras ao parque, que pagam atualmente somente pelo transporte às principais quedas das Cataratas do Iguaçu. O novo plano de concessão praticamente inviabiliza a isenção.

PROPOSTAS

Ambientalistas defendem também a reativação da escola-parque, novos convênios com escolas públicas e entidades para ampliar o acesso de estudantes da região à unidade, projetos de educação ambiental, oficinas e a ampliação de iniciativas como o “Onças do Iguaçu” no parque.

O prefeito de Foz entregou ainda um documento de 15 laudas com sugestões e solicitando esclarecimentos sobre o edital de concessão do ICMBio. Os novos pontos do contrato foram apresentados durante audiência pública. A empresa que vencer a licitação terá o direito a 30 anos de concessão, devendo realizar investimentos e intervenções para a melhoria da unidade.

Ainda defendeu que um contrato dessa grandeza deve ser elaborado em conjunto com a governança municipal, pois tem influência direta na economia e preservação ambiental de toda grande região. As sugestões foram elaboradas em parceria com o legislativo municipal, Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social de Foz do Iguaçu (Codefoz) e o Conselho Municipal de Turismo (Comtur).

Os principais pontos defendem a participação da outorga fixa e variável para Foz do Iguaçu e municípios lindeiros, gestão alinhada com os órgãos de classe para manter o setor turístico envolvido com a gestão do parque e a destinação de 2% da receita bruta para a divulgação da cidade.

“Nós temos que garantir a participação da população na concessão. Temos que abrir para que os habitantes possam gerar renda por meio de atividades nos arredores do parque. Manifestamos a nossa vontade através desse documento que será avaliado pela equipe técnica dos órgãos”, relatou o secretário de Turismo e Projetos Estratégicos, Paulo Angeli.

ANÁLISE

De acordo com Daiane Santos Rocha, coordenadora geral de uso público e negócios do ICMBio, o documento passará por um processo detalhado de análise e discussão antes da divulgação do edital final.

“Iremos analisar o impacto de cada uma dessas demandas. Essa participação da administração municipal é de suma importância para a criação de um edital justo, com a visão de quem é afetado diretamente por essa área”, disse.

André Germanos, secretário de Áreas Protegidas do Ministério do Meio Ambiente, representou o governo federal e destacou a importância do município no cenário turístico brasileiro.

“Temos um tesouro em Foz do Iguaçu e há muito que crescer. Um local como esse pode ter várias facetas e áreas de interesse para ampliar a experiência dentro do Parque, sempre visando também os cuidados com o meio ambiente. Podemos fazer esse edital de maneira harmoniosa entre os poderes, menos complexo e mais abrangente”, afirmou.

NOVA CONCESSÃO

Durante a audiência pública foram apresentadas as obrigações que a empresa vencedora deverá seguir caso assuma a concessão, como o investimento de R$ 400 milhões em até cinco anos para melhorias na infraestrutura, serviços e trabalhos ambientais no Parque.

Daiane Rocha ainda afirma que a intenção é deixar a nova administração exercer trabalhos de inovação de forma geral, modernizando as estruturas para uma nova realidade.

(Da Redação com AMN)

