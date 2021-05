Turismo: SETE MARAVILHAS NATURAIS DO PARANÁ PARA VOCÊ CONHECER QUANDO A PANDEMIA PASSAR

Lugares são exuberantes, e cheios de histórias!

O Estudio C do último sábado, 29/5, mostrou um passeio pela Cachoeira da Mariquinha, nos Campos Gerais. enquanto Daiane Fardin aprendia dicas de sobrevivência na selva com dois especialistas em bushcraft. Além das dicas, nossa apresentadora se impressionou com as belezas do local, repleto de trilhas, lagos e a cachoeira que dá nome ao lugar!

Separamos alguns dos mais incríveis pontos turísticos do Paraná e fizemos uma lista das 7 Maravilhas Naturais do estado. Todas elas podem ser visitadas – depois que a pandemia acabar, claro. Confira:

CATARATAS DO IGUAÇU

Foto: Divulgação.

Impossível fazer uma lista sobre as maravilhas naturais do Paraná e não começá-la com as Cataratas do Iguaçu, em Foz do Iguaçu. Afinal, é a única do Paraná e segunda do Brasil a entrar na lista oficial das 7 Novas Maravilhas Naturais do Mundo eleitas em um concurso pelo “New7Wonders”.