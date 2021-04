Vacina: BRASIL É GRATO À RÚSSIA POR PERMITIR QUE A ANVISA INSPECIONE A PRODUÇÃO DA SPUTNIK V, DIZ EMBAIXADOR

Embaixador do Brasil na Rússia, Tovar da Silva Nunes, em conversa com a Sputnik Brasil, agradeceu ao governo de Vladimir Putin por permitir que a Anvisa inspecione a produção da vacina Sputnik V.

Tovar da Silva Nunes, que foi imunizado com a Sputnik V, disse que o “Brasil agradece à Rússia por permitir que funcionários da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) inspecionem as instalações de produção da vacina Sputnik V contra o coronavírus. As declarações foram feitas durante a Prodexpo, a maior e mais importante feira de alimentos da Rússia, que começou nesta segunda-feira (12).

Na semana passada, a Anvisa anunciou que seus dirigentes visitarão uma unidade de produção da vacina russa contra o coronavírus. A entidade disse que o objetivo da viagem é “coletar os dados que faltam” sobre a produção da vacina, o que é importante para avaliar seu uso e a importação para o Brasil.

Sputnik V doses. © AP Photo / Alexander Zemlianichenko Jr

Funcionários da Anvisa devem visitar duas fábricas: uma responsável pela produção, o que acontecerá entre 15 a 21 de abril, e outra responsável pela etapa final e embalagem, de 19 a 23 de abril. “Na verdade, vamos cumprimentar o time [da Anvisa] na quarta-feira [14 de abril]. Eles virão na quarta-feira (14), serão dois times. Estamos muito gratos ao lado russo por permitir que cheguem em tão pouco tempo. Há muita troca e a embaixada está ajudando a construir essa ponte entre a Rússia e o Brasil, o governo federal, e acho que as coisas estão evoluindo muito rápido”, disse o chanceler Da Silva Nunes.

Em seguida, ele acrescentou que já havia recebido as duas doses da vacina russa Sputnik V. “Eu sou uma prova viva de que é uma vacina muito boa. Efeito colateral zero, muito feliz… E os anticorpos subiram para o céu, dispararam em um nível muito alto”, comentou o embaixador.

Bolsonaro e equipe durante conversa telefônica ao presidente da Rússia, Vladimir Putin.. © Foto / Marcos Corrêa/Divulgação/Palácio do Planalto

Na semana passada, o presidente russo, Vladimir Putin, conversou por telefone com seu homólogo brasileiro, Jair Bolsonaro. Na reunião on-line, os dirigentes discutiram o registro da vacina russa Sputnik V no Brasil, a organização de suas entregas, e a produção do medicamento no país.

PRODEXPO 2021

A Prodexpo 2021 é uma importante feira internacional de alimentos e bebidas na Rússia e no Leste Europeu, e acontecerá em Moscou de 12 a 16 de abril. Os produtores apresentaram alimentos e bebidas essenciais, além de produtos orgânicos, esportivos e saudáveis, halal, kosher e exóticos.

Devido à pandemia COVID-19, o número de exposições estrangeiras foi menor do que nos anos anteriores. Este ano, Armênia, Brasil, Itália, Sérvia, Espanha, Sri Lanka e Turquia estão entre os países que participarão do evento.

(Da Redação com SputnikNews)

Curtir isso: Curtir Carregando...