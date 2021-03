Vacinação: BUTANTAN ENTREGA MAIS 5 MILHÕES DE DOSES DA CORONAVAC AO MINISTÉRIO DA SAÚDE

O Instituto Butantan liberou nesta segunda-feira (29) mais cinco milhões de doses da vacina CoronaVac contra a COVID-19 ao Programa Nacional de Imunizações (PNI), do Ministério da Saúde. Essa é a maior remessa já entregue pelo instituto.

Com o novo carregamento, o total de imunizantes disponibilizado pelo Butantan ao PNI chega a 32,8 milhões de doses desde 17 de janeiro. Até o fim de abril, o total de vacinas garantidas pelo instituto somará 46 milhões. Só no mês de março, já foram entregues 19,3 milhões de doses, mais do que o disponibilizado em janeiro e fevereiro. As informações foram publicadas pelo portal G1.

O secretário de Saúde de São Paulo, Jean Gorinchteyn, disse que o Butantan vai receber um novo lote de Insumo Farmacêutico Ativo (IFA) entre os dias 6 e 8 de abril. “Acabamos de receber a confirmação da área técnica do Butantan de que do dia 6 a 8 de abril teremos mais três milhões de doses da vacina, que virão através do Insumo Farmacêutico Ativo”, afirmou.Segundo o governo do estado de São Paulo, a previsão é de que o Butantan entregue outras 54 milhões de doses para vacinação até o dia 30 de agosto, totalizando 100 milhões de unidades.

No último dia 4 de março, o Instituto Butantan recebeu uma remessa de 8,2 mil litros de IFA, suficientes para fabricar 14 milhões de doses da CoronaVac. O diretor do Butantan, Dimas Covas, disse que até abril o instituto deve receber seis mil litros de IFA. Com a nova carga do insumo, será possível produzir oito milhões de doses.

