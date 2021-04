Vacinação: ÍNDICES INDICADORES DE COVID COMEÇAM A DIMINUIR NO PARANÁ

Número de testes com resultados positivos para a Covid-19 caiu de 48% para 28%. Governo Federal já liberou mais de dois milhões de vacinas aos paranaenses.

Com o avanço da vacinação contra a Covid-19 e a aplicação das medidas restritivas, em vigor até o dia 15 de abril, o Paraná já observa resultados positivos. Em visita ao Centro de Imunização da Zona Norte, em Londrina, na manhã deste domingo (04), o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, comentou sobre a melhoria de indicadores. “Um exemplo é o número testes com resultados positivos para a Covid-19, que chegou a bater em 48% e que hoje está em 28%. Isso nos dá confiança de que estamos no caminho certo neste enfrentamento”, disse.

Beto Preto destacou a campanha estadual de imunização de domingo a domingo como uma das estratégias do governo para acelerar a vacinação em todo o Estado e agradeceu aos profissionais de saúde que trabalharam no domingo de Páscoa para imunizar mais paranaenses.

“O objetivo é ampliar as possibilidades para que o cidadão receba a dose. Para isso, contamos com a adesão de todos os municípios, conforme o exemplo que vemos aqui em Londrina, que deve vacinar neste domingo de Páscoa cerca de 1.900 pessoas. Deixo aqui um agradecimento especial aos profissionais de saúde”, afirmou.

​NÃO DEIXEM VACINAS PARADAS

O secretário reafirmou, ainda, a orientação para que as vacinas não fiquem estocadas. “Recomendamos aos prefeitos e secretários municipais de saúde que gastem todas as remessas enviadas pelo Estado. Não deixem vacinas paradas”, afirmou. Segundo Beto Preto, o Paraná tem capacidade instalada para imunizar cerca de 150 mil pessoas por dia, com estruturas completas e equipes qualificadas e preparadas.

O secretário municipal de Saúde de Londrina, Felippe Machado, disse que o município realiza ações que visam ampliar a vacinação. “Além da imunização de domingo a domingo, também promovemos a aplicação das doses no período da noite, atendendo o público que trabalha em horário comercial. Nosso desejo é dar celeridade ao processo de imunização”, explicou. Dados do município de Londrina apontam que 70 mil pessoas já foram vacinadas com a primeira dose e 20 mil com a segunda dose.

Até o momento, o Ministério da Saúde enviou 2.253.300 vacinas para O Governo do Estado. O Paraná já aplicou 1.385.762 vacinas, imunizando 1.141.897 paranaenses. Destes, 243.865 já receberam a dose de reforço. Os dados acumulados do monitoramento da Covid-19 mostram que o Paraná soma 853.611 casos confirmados e 17.182 mortos em decorrência da doença. A ocupação de leitos SUS exclusivos para pacientes Covid no Estado é de 96% em UTI e de 76% em enfermaria.

(Da Redação com AEN)

Curtir isso: Curtir Carregando...