Vacinação lenta: PARANÁ IMUNIZOU APENAS 11% DOS GRUPOS PRIORITÁRIOS

O cálculo é diferente do utilizado sobre a população geral e leva em consideração que o Estado só tem recebido doses para vacinar o grupo prioritário.

O Paraná alcançou nesta quinta-feira apenas 11,2% do grupo considerado prioritário pelo Plano Estadual de Vacinação. De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde foram aplicadas 600.421 doses, levando em conta as duas ações que garantem a proteção por completo. O quantitativo significa 60% do total de doses encaminhadas ao Estado pelo Ministério da Saúde. Entre imunizantes da CoronaVac/Butantan e AstraZeneca/Oxford, o Paraná recebeu 1.001.600 vacinas.

“São 1.850 salas de aplicação espalhadas pelo Paraná. As doses ainda não são suficientes para proteger todos, mas estão chegando. São mais de um milhão de vacinas enviadas pelo Governo Federal desde janeiro. E a perspectiva é que agora em março, até o fim do mês, completemos mais um milhão”, destacou o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.

Definido pelo Ministério da Saúde, o recorte que abriu o processo de vacinação no País em janeiro foi replicado no Paraná e é composto por pessoas com 60 anos ou mais, institucionalizadas ou não; população indígena em terras demarcadas; trabalhadores de saúde; pessoas em situação de rua; trabalhadores da força de segurança e salvamento; pessoas com comorbidades;

Trabalhadores educacionais e da assistência social; pessoas institucionalizadas com deficiência; pessoas com deficiência permanente severa; quilombolas, povos e comunidades tradicionais ribeirinhas; caminhoneiros; trabalhadores do transporte coletivo rodoviário e ferroviário de passageiros; trabalhadores do transporte aéreo; trabalhadores portuários; população Privada de Liberdade (exceto trabalhadores de saúde e segurança); e trabalhadores do sistema prisional.

NOVA REMESSA

O Governo do Paraná começou a distribuir na quarta-feira (10) um novo lote de vacinas contra a Covid-19. São 79.630 doses do imunizante CoronaVac, produzido pela farmacêutica chinesa Sinovac em parceria com o Instituto Butantan, de São Paulo. A remessa é formada pela metade do lote encaminhado na terça-feira (09) pelo Governo Federal, com 74.300 aplicações, e mais um residual com 5.530 doses do conjunto de imunizações da semana passada.

Com a carga desta semana, formada por 148.600 aplicações da vacina CoronaVac, o Estado ultrapassou a marca de 1 milhão de doses recebidas, chegando a 1.001.600 vacinas. O lote vai permitir ao sistema público de saúde começar a imunizar idosos com uma faixa etária mais baixa, a partir dos 75 anos. “A expectativa é que uma nova quantia, parecida com essa, seja enviada ao Paraná até o início da próxima semana”, disse Beto Preto. Segundo o boletim epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde divulgado nesta quinta-feira (11), o Paraná soma 740.955 casos e 13.053 mortes pelo novo coronavírus.

(Da redação com AEN)

Curtir isso: Curtir Carregando...