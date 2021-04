Veja vídeos: POLÍCIA AMBIENTAL DE FOZ EMITE NOTA SOBRE PM QUE SURTOU E FEZ REFÉM EM GUARULHOS

Batalhão de Polícia Ambiental Força Verde confirmou que o militar trabalha em Foz do Iguaçu e está na corporação há sete anos. Após o incidente, o PM está sob custódia da Polícia Federal, em São Paulo.

A Polícia Militar do Paraná por meio do Batalhão Ambiental, em Foz do Iguaçu emitiu nota nesta segunda-feira sobre o policial lotado na unidade que surtou e fez refém no aeroporto de Guarulhos, no domingo à noite. Confirmou que o militar trabalha em Foz do Iguaçu e está na corporação há sete anos. Veja a nota:

Sobre a situação envolvendo um policial militar do Paraná no final deste domingo (11/04) no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, o Batalhão de Polícia Ambiental Força Verde esclarece que:

Não há registros funcionais anteriores de problemas envolvendo o policial militar em questão, o qual sempre foi considerado um excelente policial tanto por seu Comandante imediato, quanto por seus companheiros de serviço. O policial têm 36 anos, é solteiro, trabalha na Polícia Ambiental, está na corporação há sete anos e sua família está na Bahia, para onde ele deslocava na noite deste domingo.

A Polícia Militar do Paraná está fazendo acompanhamento do policial e do caso, e durante seu ato no aeroporto, o policial falou com o comandante imediato, por vídeo-chamada, o qual conseguiu demove-lo da ação. Após isso, a funcionária da Companhia Aérea foi liberada sem ferimentos, e ele foi conduzido pela Polícia Federal para procedimentos necessários.

Após a informação do caso, o Comando do Batalhão Ambiental determinou o deslocamento de uma equipe da unidade à São Paulo, nesta segunda-feira (12/04) para acompanhar a situação do policial, adotar medidas necessárias e tratar com a família dele sobre o que for preciso.

MOMENTOS DE TENSÃO E PAVOR

Seguranças, funcionários e passageiros que estavam no aeroporto de Guarulhos passaram por momentos de tensão e pavor. Em surto, o policial fez uma funcionária de uma companhia aérea de refém. A ocorrência foi registrada na noite deste domingo (11) e após aproximadamente 20 minutos, o suspeito se entregou à Polícia Federal.

O momento de pânico vivido pela funcionária foi registrado por vários passageiros que estavam no local. Enquanto mantinha a mulher refém, com uma caneta próxima ao pescoço, o policial militar pediu para ninguém se aproximar e ainda gritava que estava com uma bomba dentro da mochila. “Eu sou policial militar do Estado do Paraná, eu não vou machucar ela se a Polícia Federal vier aqui”, disse.

Identificado como Soldado Resende, ele dizia coisas desconexas como uma suposta tentativa de assassinato contra ele e o comandante da corporação, fato fantasioso. Em seguida falava que não tinha porque tirar a própria vida porque além de ser policial está estudando Medicina e tem um futuro brilhante pela frente. Disse ainda que ele e o comando estariam sendo “perseguidos por não aceitarem cair na corrupção deles” (sem mencionar quem).

Pelos relatos coletados pelo IGUASSU News e a análise de um psicólogo consultado pela nossa redação, tudo indica que a crise de transtorno do policial pode ter sido desencadeada por forte pressão no ambiente de trabalho e outras circunstâncias ligadas à atividade policial. O caso deve ser investigado com participação fundamental de equipe especializada das áreas de Psicologia e Psiquiatria.

VEJA OS VÍDEOS

(Da Redação com RIC+)

Curtir isso: Curtir Carregando...