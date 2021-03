VEREADOR MANINHO DESTACA COMO PRIORIDADES O ESPORTE, O SOCIAL, O TURISMO E A RETOMADA ECONÔMICA DE FOZ

A TV Câmara de Foz do Iguaçu entrevistou o vereador Valdir de Souza “Maninho” (PSC). Ele destacou alguns pontos prioritários do mandato como a questão da retomada econômica; a luta na área esportiva e a atenção social, como a implantação de um centro de recuperação para tratamento da dependência química.

“Temos de estar preparados pra retomada da economia e trabalharmos ações nesse sentido. Temos nossa luta e bandeira na área esportiva e também na questão social, temos projeto importante na área da dependência química. A área social é importante e isso vem prejudicando muitas famílias”, ressaltou o parlamentar.

Maninho que já exerceu a vereança por três mandatos anteriormente, falou agora de desafios da atual legislatura de trabalhar com ênfase em setores como o turismo, carro-chefe da economia da cidade, e que precisa retomar as atividades. “Temos de trabalhar e fazer com que o turismo se desenvolva, porque é sem dúvida nenhuma uma fonte de renda muito importante do município”.

Assista à reportagem da TV Câmara de Foz: https://youtu.be/pNHBwKYq7Gc

(Da redação com informações da CMFI)

Curtir isso: Curtir Carregando...