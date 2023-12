Assassinato: MORADOR DE RUA É MORTO COM TIROS NA CABEÇA EM FOZ DO IGUAÇU

No início da madrugada desta quarta-feira, por volta da 00h20, socorristas do SIATE e o médico de plantão foram acionados para atender uma pessoa baleada na rua Edmundo de Barros, no Jardim Dom Pedro I, em Foz do Iguaçu.

Ao chegar no local, a equipe do SIATE encontrou um homem de aproximadamente 40 anos com disparos de arma de fogo na região da cabeça. Os socorristas não puderam fazer nada pelo homem, pois já estava em óbito.

A Polícia Militar esteve no local, isolou a área e acionou os órgãos competentes. O Departamento de Homicídios da Polícia Civil esteve no local fazendo os primeiros levantamentos investigativos. A polícia científica também esteve no local realizando as perícias, e a princípio, o homem levou 2 disparos de arma de fogo na região da cabeça.

O homem morto não possuía nenhum documento e, segundo informações, seria morador de rua. Próximo aonde ele estava, havia alguns objetos e até mesmo um cobertor que poderia ser o local onde ele dormia.

Após todo o trabalho no local, o corpo do morador de rua foi encaminhado ao IML.

(Da Redação com CGN – Fonte: Foz Além das Fronteiras)