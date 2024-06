COM UM JOGADOR A MAIS, PARANÁ FICA SÓ NO EMPATE COM O FOZ DO IGUAÇU

Mesmo com um jogador a mais em boa parte do jogo, o Paraná Clube empatou em 0 a 0 com o Foz do Iguaçu, no Estádio do ABC, e segue sem vencer como visitante na Divisão de Acesso do Campeonato Paranaense.

Com o resultado, o Tricolor caiu para a terceira posição, com os mesmos dez pontos do Paranavaí, mas com desvantagem no saldo de gols (5 a 4). O Rio Branco lidera a competição com 15 pontos em cinco jogos.

O Paraná ainda tem quatro partidas restantes na primeira fase da competição e precisa de três vitórias para garantir a classificação para as semifinais – sem depender de outros resultados.

Paraná teve boas chances, mas não concretizou em gols; Foz se segurou com um a menos

No primeiro tempo, o Paraná Clube não teve mais posse de bola e apostou nos contra-ataques e bolas alçadas na área para levar perigo. Dessa forma, aos 17 minutos, Liliu aproveitou erro na saída de bola e serviu Alex Nemetz na área. O meia foi calçado por Carlos Alberto e o árbitro André Ricardo Martins assinalou pênalti.

Mas Liliu desperdiçou a oportunidade de balançar as redes e cobrou a penalidade no poste direito. O centroavante ainda teria mais uma oportunidade de marcar aos 23 minutos, mas finalizou em cima de João Souto.

O Foz do Iguaçu conseguiu levar perigo apenas aos 32 minutos. Guilherme Borges foi desarmado por Mazetti, mas o lateral finalizou no poste direito.

A situação piorou para o Foz do Iguaçu aos 44 minutos. Thyller derrubou Robinho na entrada da área, recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso.

Mesmo com um a mais, o Paraná Clube pouco criou na segunda etapa de jogo. A melhor chance tricolor saiu aos 37 minutos, quando Hiago cruzou da direita e Jonathan testou no poste direito.

Confira os melhores momentos de Foz x Paraná

FICHA TÉCNICA Campeonato Paranaense 2024 – Divisão de Acesso

5ª rodada – 02/6/2024 Foz do Iguaçu 0 x 0 Paraná Clube Foz do Iguaçu: João Souto; Mazetti (Alysson Motta), Thyller, Thawan e Borech; Breno, Giovane Mario (Dias) e Sandro Rios; Carlos Alberto; Romário (Flávio Rene) e Kauã Gomes (Juan Batista).

Técnico: Zé Roberto Lucini. Paraná Clube: Sidão, Victor Caetano, Lucão e Félix Jorge; Jonathan, Guilherme Borges (Ítalo), Alex Nemetz (Hiago), Robinho (Ravanelli) e Carlinhos (Eliandro); Liliu (Messias) e Ueslei Brito;

Técnico: Tcheco. Local: Estádio do ABC, Foz do Iguaçu-PR

Cartões amarelos: Carlos Alberto, Thyller, Romário, Sandro Rios e Thawan (FOZ); Robinho, Guilherme Borges, Ravanelli, Hiago e Lucão (PRC)

Cartões vermelhos: Thyller (FOZ)

Árbitro: André Ricardo Martins (CBF-PR)

Assistentes: Rafael Trombeta (CBF-PR) e João Fábio Machado Brischiliari (CBF-PR)

(Da Redação com Um dois Esportes)