Melhor empreendimento público: PONTE DA INTEGRAÇÃO BRASIL-PARAGUAI VENCE VOTAÇÃO POPULAR

A obra da Ponte da Integração Brasil-Paraguai, executada em parceria entre o Governo do Estado, governo federal e Itaipu Binacional, foi a vencedora do Troféu PAINEL 2024 na categoria Empreendimento Público. Com 1.397 votos, o projeto paranaense foi escolhido por 45% do público que votou na categoria, ficando à frente do Contorno de Florianópolis, com 44% das escolhas.

A premiação é organizada pelo Instituto Besc de Humanidades e Economia, de Belo Horizonte, que reconhece profissionais, empresas e órgãos governamentais envolvidos em projetos de infraestrutura de energia, transporte e logística no País. O prêmio será entregue no dia 17 de setembro, na sede da Confederação Nacional da Indústria (CNI), em Brasília, durante o seminário PAINEL 2024 – Pacto pela Infraestrutura Nacional e Eficiência Logística.

A obra, que liga Foz do Iguaçu, no Oeste do Paraná, à cidade paraguaia de Presidente Franco, foi conduzida pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), com projeto do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) e recursos da Itaipu, que investiu de R$ 238 milhões na construção.

“Este projeto não é apenas uma conquista da engenharia, mas também da gestão pública. A obra é fruto de uma parceria entre governos e a integração entre dois países para tirar do papel uma obra desafiadora, em uma região de fronteira, e que vai ser estratégica para a infraestrutura não só do Paraná, como do Brasil e do Paraguai”, afirmou o secretário estadual da Infraestrutura e Logística, Sandro Alex.

No total, foram 3.094 votos recebidos por todos os concorrentes, nas categorias Empreendimento Privado; Empreendimento Público; Inovação; Instituição Financeira e Personalidade. A indicação dos nomes ao troféu é feita pelo Conselho Técnico e Empresarial do seminário, mas a escolha dos vencedores é por meio de votação do público através site do instituto, que neste ano ocorreu entre os dias 1º e 15 de julho.

“Em nome dos profissionais do DER/PR e do DNIT, gostaria de agradecer a todos que votaram por essa obra que está no Paraná, mas que é um bom retrato da infraestrutura brasileira em uma região de fronteira”, completou Sandro Alex.

“Para nós é muito gratificante a indicação a esse prêmio, uma vez que os conselheiros do instituto são ilustres em suas atividades acadêmicas, empresariais e no serviço público, e nos dão a certeza de que o projeto da Ponte de Integração foi merecedor, por se tratar de um grande desafio da engenharia e de uma obra que é emblemática para a infraestrutura brasileira”, salientou o diretor-presidente do DER/PR, Fernando Furiatti.

PONTE DA INTEGRAÇÃO – A construção da Ponte da Integração Brasil-Paraguai foi finalizada em 2023, e agora estão sendo executadas as obras nas rodovias de acesso à estrutura. Ela tem 760 metros de comprimento, 19,2 metros de largura, com duas torres de sustentação de 124 metros de altura. O vão-livre da estrutura, de 470 metros, é o maior da América Latina.

O projeto completo, que inclui a Ponte da Integração e os acessos viários dos dois países, tem como objetivo desviar o trânsito pesado de caminhões para a nova ponte, desafogando parte do fluxo da Ponte da Amizade, que liga Foz do Iguaçu a Ciudade del Este.

